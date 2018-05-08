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陸上　県中学生教室記録会　記録

2018/05/08 09:30

（3日・屋島レクザムフィールド）
　【男子】
　▽100メートル3年　（1）阿河孝樹（飯山）11秒07（2）杉本（高瀬）11秒23（3）鹿田（飯山）11秒40＝以上追い風参考
　▽同2年　（1）辻松練（丸亀南）11秒82（2）古谷（屋島）11秒84（3）石井（大野原）11秒91
　▽200メートル　（1）杉本侑也（高瀬）23秒05（2）野島（丸亀南）23秒13（3）瓜生（高松一）24秒08
　▽400メートル　（1）青木貴也（牟礼）55秒09（2）小笠原（屋島）55秒26（3）高橋（観音寺中部）55秒40
　▽800メートル　（1）青木貴也（牟礼）2分7秒31（2）山本（国分寺）2分7秒75（3）石川（大野原）2分9秒59
　▽1500メートル3年　（1）山本雅也（国分寺）4分27秒64（2）森本（三木）4分29秒60（3）下原（桜町）4分33秒00
　▽同2年　（1）石川優真（大野原）4分32秒11（2）有住（国分寺）4分33秒70（3）三好（豊中）4分36秒63
　▽3000メートル　（1）出水元康（小豆島）9分41秒14（2）有住（国分寺）9分56秒53（3）石井（土庄）10分4秒11
　▽110メートル障害　（1）鹿田真翔（飯山）14秒29（2）岡本（勝賀）17秒05（3）上林（飯山）17秒12＝以上追い風参考
　▽400メートルリレー　（1）丸亀南（西原、辻松、土田、野島）45秒49（2）桜町45秒87（3）大野原46秒23
　▽走り高跳び　（1）桃田三四朗（丸亀南）1メートル76（2）須崎（丸亀西）1メートル76（3）三野（観音寺）1メートル73
　▽棒高跳び　（1）秋山紘一郎（観音寺）3メートル80（2）森（同）3メートル70（3）堤（観音寺中部）3メートル70
　▽走り幅跳び　（1）高尾瑞輝（屋島）6メートル21＝追い風参考（2）中條（龍雲）6メートル00（3）喜井（大野原）6メートル00
　▽三段跳び　（1）六車紘（紫雲）12メートル31（2）新地（三木）11メートル59（3）中條（龍雲）11メートル00
　▽砲丸投げ　（1）秋友悠希（桜町）10メートル32（2）桝井（三木）9メートル37（3）大西（和光）9メートル09

　【女子】
　▽100メートル3年　（1）武井星彩（紫雲）13秒01（2）高畑（飯山）13秒09（3）久保田（三豊）13秒32
　▽同2年　（1）安永愛梨（勝賀）13秒28（2）今井（大野原）13秒30（3）石川（三野津）13秒32＝以上追い風参考
　▽200メートル　（1）大山桜花（香川一）26秒56（2）青木（木太）27秒25（3）西岡（紫雲）27秒30
　▽800メートル　（1）嶋ななみ（丸亀南）2分28秒08（2）中野（大野原）2分31秒72（3）川崎（土庄）2分33秒87
　▽1500メートル3年　（1）嶋ななみ（丸亀南）5分10秒47（2）橋本（三豊）5分17秒60（3）今井（勝賀）5分22秒24
　▽同2年　（1）中野ひかる（大野原）5分0秒58（2）島本（高松北）5分13秒91（3）三宅（小豆島）5分16秒01
　▽100メートル障害　（1）水藤愛子（紫雲）15秒34（2）糸谷（同）15秒89（3）ファネス（玉藻）15秒91＝以上追い風参考
　▽400メートルリレー　（1）観音寺中部（久保、伊瀬、伊藤、藤村）53秒35（2）勝賀54秒04（3）観音寺54秒12
　▽走り高跳び　（1）小磯寿美佳（玉藻）1メートル48（2）岡田（三木）1メートル48（3）吉原（飯山）1メートル45（3）大井（高瀬）1メートル45
　▽棒高跳び　（1）三谷波奈（観音寺）2メートル70（2）大西（大野原）2メートル60（3）藤沢（木太）2メートル60
　▽走り幅跳び　（1）神崎奈津（玉藻）5メートル19＝追い風参考（2）高畑（飯山）5メートル00（3）重元（国分寺）4メートル88
　▽砲丸投げ　（1）山本理子（観音寺）10メートル68（2）中川（高瀬）9メートル61（3）鈴木（観音寺）9メートル43

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集計対象記事：6日10:54〜8日10:54配信分

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