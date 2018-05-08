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県勢男女は全国進めず　全日本クラブソフト四国予選

2018/05/08 09:28

　ソフトボールの全日本クラブ選手権四国予選は6日、坂出市総社グラウンドに各県代表の男子4、女子3チームが出場し、男子はトーナメント、女子はリーグ戦で争った。県代表男子の東かがわクラブ、女子のOLIVEはともに全国大会出場を逃した。

　東かがわクは第1代表決定戦1回戦で愛媛ウエストに0−11で敗戦。敗者復活戦は高知下田クラブに7−0で快勝したが、第2代表決定戦で鳴門クローバーズ（徳島）に7−14で敗れ、全国切符を逃した。女子のOLIVEは1勝1敗の2位にとどまった。

　▽男子第1代表決定戦1回戦　鳴門クローバーズ（徳島）6―1高知下田ク　愛媛ウエスト11―0東かがわク

　▽第1代表決定戦
愛媛ウエスト　8―0　鳴門クローバーズ

　▽敗者復活戦　東かがわク7―0高知下田ク

　▽第2代表決定戦
鳴門クローバーズ
　01409―14
　20401―7
東かがわク
　（五回コールド）
（鳴）来島―杉本（東）Show、玉木―黒田
▽本塁打　梯（鳴）芝野（東）
▽三塁打　龍野（鳴）▽二塁打　早雲（鳴）堤（東）

　▽女子リーグ
多聞ク（高知）　7―1　アイク（愛媛）
OLIVE　3―0　アイク
多聞ク　12―2　OLIVE
　▽順位　（1）多聞ク2勝（2）OLIVE1勝1敗（3）アイク2敗

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