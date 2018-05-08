県勢男女は全国進めず　全日本クラブソフト四国予選

ソフトボールの全日本クラブ選手権四国予選は6日、坂出市総社グラウンドに各県代表の男子4、女子3チームが出場し、男子はトーナメント、女子はリーグ戦で争った。県代表男子の東かがわクラブ、女子のOLIVEはともに全国大会出場を逃した。



東かがわクは第1代表決定戦1回戦で愛媛ウエストに0−11で敗戦。敗者復活戦は高知下田クラブに7−0で快勝したが、第2代表決定戦で鳴門クローバーズ（徳島）に7−14で敗れ、全国切符を逃した。女子のOLIVEは1勝1敗の2位にとどまった。



▽男子第1代表決定戦1回戦 鳴門クローバーズ（徳島）6―1高知下田ク 愛媛ウエスト11―0東かがわク



▽第1代表決定戦

愛媛ウエスト 8―0 鳴門クローバーズ



▽敗者復活戦 東かがわク7―0高知下田ク



▽第2代表決定戦

鳴門クローバーズ

01409―14

20401―7

東かがわク

（五回コールド）

（鳴）来島―杉本（東）Show、玉木―黒田

▽本塁打 梯（鳴）芝野（東）

▽三塁打 龍野（鳴）▽二塁打 早雲（鳴）堤（東）



▽女子リーグ

多聞ク（高知） 7―1 アイク（愛媛）

OLIVE 3―0 アイク

多聞ク 12―2 OLIVE

▽順位 （1）多聞ク2勝（2）OLIVE1勝1敗（3）アイク2敗