県勢男女は全国進めず　全日本クラブソフト四国予選

ソフトボールの全日本クラブ選手権四国予選は6日、坂出市総社グラウンドに各県代表の男子4、女子3チームが出場し、男子はトーナメント、女子はリーグ戦で争った。県代表男子の東かがわクラブ、女子のOLIVEはともに全国大会出場を逃した。
東かがわクは第1代表決定戦1回戦で愛媛ウエストに0−11で敗戦。敗者復活戦は高知下田クラブに7−0で快勝したが、第2代表決定戦で鳴門クローバーズ（徳島）に7−14で敗れ、全国切符を逃した。女子のOLIVEは1勝1敗の2位にとどまった。
▽男子第1代表決定戦1回戦 鳴門クローバーズ（徳島）6―1高知下田ク 愛媛ウエスト11―0東かがわク
▽第1代表決定戦
愛媛ウエスト 8―0 鳴門クローバーズ
▽敗者復活戦 東かがわク7―0高知下田ク
▽第2代表決定戦
鳴門クローバーズ
01409―14
20401―7
東かがわク
（五回コールド）
（鳴）来島―杉本（東）Show、玉木―黒田
▽本塁打 梯（鳴）芝野（東）
▽三塁打 龍野（鳴）▽二塁打 早雲（鳴）堤（東）
▽女子リーグ
多聞ク（高知） 7―1 アイク（愛媛）
OLIVE 3―0 アイク
多聞ク 12―2 OLIVE
▽順位 （1）多聞ク2勝（2）OLIVE1勝1敗（3）アイク2敗