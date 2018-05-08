高松商高勢９階級制す　全日本ジュニア柔道体重別選手権県予選

柔道の国体県少年選考会を兼ねた全日本ジュニア体重別選手権県予選は6日、高松市福岡町の県立武道館で男女16階級の個人戦を行い、高松商高勢が9階級を制した。各階級の優勝者が四国予選（7月1日・高知）の出場権を獲得した。



【男子】

▽55キロ級準決勝

窪田（高松中央高） 内 股 内池（尽誠高）

井上（坂出工高） 優 勢 佐藤（三本松高）



▽決勝

井上 延長合わざ技 窪田



▽60キロ級準決勝

藤沢（高松商高） 延長優勢 大山（尽誠高）

窪田（高松中央高） 合わせ技 逆瀬川（坂出一高）



▽決勝

藤沢 延長袖釣り込み腰 窪田



▽66キロ級準決勝

鈴木（坂出一高） 優 勢 三谷（大川協会）

山下（尽誠高） 延長隅落とし 大塚（観音寺一高）



▽決勝

鈴木 優 勢 山下



▽73キロ級準決勝

米沢（高松刑務所） 巴投げ 蔵本（高松商高）

平野（高松商高） 合わせ技 松比良（坂出一高）



▽決勝

米沢 体落とし 平野



▽81キロ級準決勝

三谷（高松商高） 内 股 長浜（大川協会）

柴垣（大川協会） 優 勢 川原（尽誠高）



▽決勝

三谷 背負い投げ 柴垣



▽90キロ級準決勝

河野（高松商高） 大内刈り 熊田（英明高）

森永（英明高） 払い腰 田宮（小豆島中央高）



▽決勝

河野 延長反則勝ち 森永



▽100キロ級準決勝

忍川（高松商高） 内 股 早石（坂出一高）

衣笠（香川大） 払い腰 竹信（尽誠高）



▽決勝

忍川 優 勢 衣笠



▽100キロ超級準決勝

有馬（高松商高） 大内刈り 末安（坂出一高）

溝渕（四国職業能力開発大） 大内刈り 三宅（坂出一高）



▽決勝

有馬 延長優勢 溝渕



【女子】

▽44キロ級決勝

瀬野（高松中央高） 不戦勝 増田（高松商高）



▽48キロ級準決勝

佐藤（高松商高） 小内刈り 溝淵（高松中央高）

冨田（三本松高） 背負い投げ 多田（高松中央高）



▽決勝

佐藤 横四方固め 冨田



▽52キロ級1回戦

赤川（高松中央高）（合わせ技）多田（志度高）



▽決勝

赤川 大外刈り 兎子尾（高松商高）



▽57キロ級準決勝

山本（県警） 合わせ技 有馬（高松商高）

芹井（高松中央高） 反則勝ち 兎子尾（高松商高）



▽決勝

山本 合わせ技 芹井



▽63キロ級準決勝

尾崎（高松中央高） 払い腰 長尾（高松商高）

藤原（小豆島中央高） 延長優勢 秋山（高松商高）



▽決勝

尾崎 送り襟絞め 藤原



▽70キロ級決勝

村井（高松商高） 内 股 横井（坂出一高）



▽78キロ級準決勝

網谷（高松商高） 体落とし 西内（高松中央高）

前田（坂出一高） 一本背負い投げ 松尾（津田高）



▽決勝

網谷 合わせ技 前田



▽78キロ超級 （1）南原美咲（高松商高）＝以下なし