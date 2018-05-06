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西城（多度津町）白川（善通寺ＪＳＣ）２連覇　女子は笹本・山崎（多度津町）初　全日本小学生ソフトテニス県予選

2018/05/06 09:16

　ソフトテニスの全日本小学生選手権県予選は5日、多度津町総合スポーツセンターコートで男女の個人戦を行い、男子は西城碧仁（多度津町）白川悠生（善通寺JSC）組が2年連続で頂点に立った。女子は笹本百音・山崎栞組（多度津町）が初優勝を飾った。

　男女の上位4組が全国大会（7月26〜29日・愛媛）、同8組が四国大会（7月14、15日・同）に出場する。

　【男子】
　▽7位決定戦
真鍋・吉田（豊中ク）　3―0　川田・常包（綾川Jr．ク）
　▽決勝リーグ進出決定戦
関本・百々（善通寺JSC）　4―1　清水・吉馴（丸亀）
西城（多度津町）白川（善通寺JSC）　4―0　綾・内浪（善通寺JSC）
井上・入江（琴平Jr．ク）　4―1　百々・小野（琴平Jr．ク）
（勝者は決勝リーグ、敗者は4〜6位リーグへ）
　▽4〜6位リーグ　（4）清水・吉馴2勝（5）百々・小野1勝1敗（6）綾・内浪2敗
　▽決勝リーグ
西城・白川　4―0　関本・百々
関本・百々　4―3　井上・入江
西城・白川　4―1　井上・入江
　▽順位　（1）西城碧仁・白川悠生2勝（2）関本・百々1勝1敗（3）井上・入江2敗

　【女子】
　▽7位決定戦
鈴木・藤田（豊中ク）　3―1　石田・竹安（善通寺JSC）
　▽決勝リーグ進出決定戦
村井・柏木（多度津町）　4―1　西井（丸亀）西山（琴平Jr．ク）
笹本・山崎（多度津町）　4―1　有岡・中井（綾川Jr．ク）
矢野・白井（善通寺JSC）　4―1　西山・矢野（豊中ク）
（勝者は決勝リーグ、敗者は4〜6位リーグへ）
　▽4〜6位リーグ　（4）西井・西山2勝（5）有岡・中井1勝1敗（6）西山・矢野2敗
　▽決勝リーグ
笹本・山崎　4―0　村井・柏木
矢野・白井　4―1　村井・柏木
笹本・山崎　4―2　矢野・白井
　▽順位　（1）笹本百音・山崎栞2勝（2）矢野・白井1勝1敗（3）村井・柏木2敗

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