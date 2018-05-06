西城（多度津町）白川（善通寺ＪＳＣ）２連覇　女子は笹本・山崎（多度津町）初　全日本小学生ソフトテニス県予選

ソフトテニスの全日本小学生選手権県予選は5日、多度津町総合スポーツセンターコートで男女の個人戦を行い、男子は西城碧仁（多度津町）白川悠生（善通寺JSC）組が2年連続で頂点に立った。女子は笹本百音・山崎栞組（多度津町）が初優勝を飾った。



男女の上位4組が全国大会（7月26〜29日・愛媛）、同8組が四国大会（7月14、15日・同）に出場する。



【男子】

▽7位決定戦

真鍋・吉田（豊中ク） 3―0 川田・常包（綾川Jr．ク）

▽決勝リーグ進出決定戦

関本・百々（善通寺JSC） 4―1 清水・吉馴（丸亀）

西城（多度津町）白川（善通寺JSC） 4―0 綾・内浪（善通寺JSC）

井上・入江（琴平Jr．ク） 4―1 百々・小野（琴平Jr．ク）

（勝者は決勝リーグ、敗者は4〜6位リーグへ）

▽4〜6位リーグ （4）清水・吉馴2勝（5）百々・小野1勝1敗（6）綾・内浪2敗

▽決勝リーグ

西城・白川 4―0 関本・百々

関本・百々 4―3 井上・入江

西城・白川 4―1 井上・入江

▽順位 （1）西城碧仁・白川悠生2勝（2）関本・百々1勝1敗（3）井上・入江2敗



【女子】

▽7位決定戦

鈴木・藤田（豊中ク） 3―1 石田・竹安（善通寺JSC）

▽決勝リーグ進出決定戦

村井・柏木（多度津町） 4―1 西井（丸亀）西山（琴平Jr．ク）

笹本・山崎（多度津町） 4―1 有岡・中井（綾川Jr．ク）

矢野・白井（善通寺JSC） 4―1 西山・矢野（豊中ク）

（勝者は決勝リーグ、敗者は4〜6位リーグへ）

▽4〜6位リーグ （4）西井・西山2勝（5）有岡・中井1勝1敗（6）西山・矢野2敗

▽決勝リーグ

笹本・山崎 4―0 村井・柏木

矢野・白井 4―1 村井・柏木

笹本・山崎 4―2 矢野・白井

▽順位 （1）笹本百音・山崎栞2勝（2）矢野・白井1勝1敗（3）村井・柏木2敗