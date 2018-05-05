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植松（エンジェルＲＧカガワ日中）Ｖ２　青年個人総合　県新体操選手権

2018/05/05 09:12

　新体操の県選手権は3日、観音寺市立総合体育館で年代別女子の団体と個人で争った。高校生が競った青年個人総合は、植松智子（エンジェルRGカガワ日中）が31・750点で2年連続の頂点に立ち、中学個人総合は喜田未来乃（同）が23・650点で栄冠に輝いた。団体は青年の高松東高と観音寺総合高が同点で並び、ともに優勝。中学はミッキークラブが制した。

　【団体】
　▽青年（フープ）　（1）高松東高（久保、向井、松浦、浅草、真嶋）11・100点（1）観音寺総合高（楠、山田、石本、井上、横山）11・100点（3）高松RG8・700点

　▽中学（クラブ）　（1）ミッキーク（佐藤、細川、西内、則久、伊関）13・450点（2）桜町中A9・200点（3）高松ク8・050点

　▽学童（徒手）　（1）ミッキーク（石川、三井、真鍋、矢野、三好）7・150点（2）エンジェルRGカガワ日中6・800点（3）エンジェルRGカガワ日中丸亀5・400点

　▽同（クラブ）　（1）観音寺RG・エイム（片桐、鎌田、干野、白井、上窪）8・950点＝以下なし

　【個人】
　▽青年総合　（1）植松智子（エンジェルRGカガワ日中）31・750点（2）林（同）25・500点（3）久保（高松東高）24・600点▽種目別フープ　（1）植松智子（エンジェルRGカガワ日中）15・050点（2）久保（高松東高）12・450点（3）林（エンジェルRGカガワ日中）12・400点▽同ボール　（1）植松智子（エンジェルRGカガワ日中）16・700点（2）林（同）13・100点（3）鎌田（観音寺RG）12・200点

　▽中学総合　（1）喜田未来乃（エンジェルRGカガワ日中）23・650点（2）高橋（観音寺RG）22・600点（3）竹内（エンジェルRGカガワ日中）22・200点▽種目別フープ　（1）高橋ひより（観音寺RG）12・500点（2）喜田（エンジェルRGカガワ日中）11・300点（3）細川（ミッキーク）11・200点▽同ボール　（1）喜田未来乃（エンジェルRGカガワ日中）12・350点（2）竹内（同）11・050点（2）佐藤（ミッキーク）11・050点

　▽学童種目別ロープ　（1）林杏樹（たかまつ教室）7・850点（2）青井（エンジェルRGカガワ日中）7・650点（3）唐渡（高松RG）7・200点▽同フープ　（1）片桐釉美（観音寺RG・エイム）8・800点（1）鎌田栗実（同）8・800点（3）林（たかまつ教室）7・200点▽同ボール　（1）鎌田栗実（観音寺RG・エイム）9・850点（2）香川（たかまつ教室）7・900点（3）石原（高松RG）7・650点▽同リボン　（1）福家奈桜（エンジェルRGカガワ日中）7・050点（2）香川（たかまつ教室）6・150点（3）上原（エンジェルRGカガワ日中）5・800点

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