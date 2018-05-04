男子・吉良（Ｆａｎク）、女子・松下（高松中央Ｊｒ．ク）Ｖ　小学５、６年総合　県体操選手権

体操の県選手権は3日、多度津町民体育館で小学男女の個人年代別を行い、5、6年総合の男子は吉良学人（Fanクラブ）、女子は松下実茉理（高松中央ジュニアクラブ）がそれぞれ頂点に立った。男女とも5、6年個人総合の上位選手が、全国大会につながる四国大会（7月8日・高知）出場権を得た。



【男子】

▽小学5、6年個人総合 （1）吉良学人（Fanク）35・35点（2）都築（善通寺ク）35・25点（3）駒井（Fanク）35・15点▽種目別床運動 （1）吉良学人（Fanク）9・30点（2）都築（善通寺ク）9・20点（3）駒井（Fanク）8・85点▽円馬 （1）駒井優世（Fanク）9・15点（2）吉良（同）9・10点（3）都築（善通寺ク）9・00点（3）足立（Fanク）9・00点▽跳馬 （1）都築賢人（善通寺ク）9・10点（2）吉村（さぬきJr．ク）8・60点（2）駒井（Fanク）8・60点▽鉄棒 （1）駒井優世（Fanク）8・55点（2）吉良（同）8・40点（3）吉村（さぬきJr．ク）8・05点

▽同3、4年個人総合（床運動、跳び箱） （1）香川優星（多度津）18・05点（2）西本（Fanク）17・95点（3）新名（多度津）17・15点▽種目別床運動 （1）香川優星（多度津）9・05点（2）西本（Fanク）8・90点（3）浜辺（さぬきJr．ク）8・50点▽跳び箱 （1）西本想来（Fanク）9・05点（2）香川（多度津）9・00点（3）新名（同）8・75点▽鉄棒 （1）西本想来（Fanク）7・25点（2）香川（多度津）6・95点（3）駒井（Fanク）6・80点▽円馬 （1）香川優星（多度津）8・50点（2）駒井（Fanク）8・30点（3）西本（同）8・10点

▽同1、2年個人総合 （1）国富壮志（多度津）18・10点（2）山本（同）17・30点（3）鰻渕（善通寺ク）15・00点▽種目別床運動 （1）国富壮志（多度津）9・10点（2）山本（同）8・20点（3）鰻渕（善通寺ク）8・00点▽跳び箱 （1）山本明毅（多度津）9・10点（2）国富（同）9・00点（3）鰻渕（善通寺ク）7・00点



【女子】

▽小学5、6年個人総合 （1）松下実茉理（高松中央Jr．ク）46・20点（2）陸（多度津ク）44・55点（3）三好（同）41・00点▽種目別跳馬 （1）三好佑架（多度津ク）11・65点（2）陸（同）11・35点（3）松下（高松中央Jr．ク）11・30点▽段違い平行棒 （1）松下実茉理（高松中央Jr．ク）11・65点（2）糸川（多度津ク）10・10点（2）陸（同）10・10点▽平均台 （1）松下実茉理（高松中央Jr．ク）12・15点（2）陸（多度津ク）10・80点（3）藤林（同）9・85点▽床運動 （1）陸怡帆（多度津ク）12・30点（2）田中（同）11・35点（3）松下（高松中央Jr．ク）11・10点

▽同3、4年個人総合（跳び箱、平均台、床運動） （1）細川千峰（多度津ク）32・70点（2）田中奏（同）30・50点（3）田中遥（同）30・00点▽種目別跳び箱 （1）田中奏永（多度津ク）10・30点（2）田中遥（同）10・05点（3）細川（同）9・90点▽平均台 （1）細川千峰（多度津ク）11・80点（2）田中遥（同）10・50点（3）浜崎（高松中央Jr．ク）9・90点▽床運動 （1）細川千峰（多度津ク）11・00点（2）田中奏（同）10・40点（3）田渕（Fanク）10・25点▽段違い平行棒 （1）富加見夏星（Fanク）9・00点（2）吉本（同）8・90点（3）金倉（同）8・25点

▽同1、2年個人総合 （1）熊本美槻（多度津ク）24・55点（2）斎藤（善通寺ク）19・95点（3）大谷（同）15・55点▽種目別跳び箱 （1）熊本美槻（多度津ク）7・75点（2）斎藤（善通寺ク）6・25点（3）大谷（同）5・50点▽平均台 （1）熊本美槻（多度津ク）9・10点（2）斎藤（善通寺ク）6・50点（3）大谷（同）4・10点▽床運動 （1）熊本美槻（多度津ク）7・70点（2）斎藤（善通寺ク）7・20点（3）大谷（同）5・95点