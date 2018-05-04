天気予報を見る
  
新聞購読申込
高校野球
 
 

大手前高松、快勝　春の高校野球四国大会第１日

2018/05/04 09:29

【大手前高松―小松島】７回を無失点に抑えた大手前高松の清水＝高知球場
【大手前高松―小松島】７回を無失点に抑えた大手前高松の清水＝高知球場

【英明―聖カタリナ】５回表英明１死一、三塁、田中の右前打で同点に追いつく＝春野球場
【英明―聖カタリナ】５回表英明１死一、三塁、田中の右前打で同点に追いつく＝春野球場

　春季四国地区高校野球大会は3日、高知県の春野球場などに各県2代表の計8校が出場して開幕。1回戦4試合があり、県勢は1位代表の大手前高松が小松島（徳島2位）に7―0の七回コールドで大勝。2位代表でセンバツ出場の英明は聖カタリナ（愛媛1位）に4―5で逆転負けした。

　このほか、センバツ出場同士の一戦となった松山聖陵（愛媛2位）―明徳義塾（高知1位）は、明徳義塾が11―4の七回コールドで押し切り、鳴門は8―0の七回コールドで高知商（高知2位）を退けた。

　大会第2日は4日、春野球場で準決勝があり、大手前高松は第2試合（午後0時30分開始予定）で明徳義塾と対戦する。

3日の戦績
　▽1回戦
聖カタリナ5―4英明
鳴門8―0高知商
（七回コールド）
大手前高松7―0小松島
（七回コールド）
明徳義塾11―4松山聖陵
（七回コールド）

4日の試合
　【準決勝】
　▽第1試合（10時）
聖カタリナ（愛媛1位）―鳴門（徳島1位）
　▽第2試合（12時30分）
大手前高松（香川1位）―明徳義塾（高知1位）

同じジャンルの記事

過去の記事一覧へ

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

スポーツニュースランキング

  1. 世界卓球、日本男子は４勝１敗／３日に…
  2. レスリング会長がスポ庁で謝罪／鈴木長…
  3. ＮＢＡ、ウォリアーズが２勝目／プレー…
  4. 世界チーム競歩へ日本代表が出発／リオ…
  5. 全英テニス、初戦途中棄権はＮＧ／賞金…
  6. 桐生、３日に今季初戦の２００ｍ／静岡…
  7. 柔道世界選手権の男女代表が会見／阿部…
  8. バレー女子、デンソーなど８強／全日本…
  9. バスケ男子代表、韓国と強化試合／６月…
  10. 東都大学野球、中大が初勝ち点／第４週…
集計対象記事：2日10:07〜4日10:07配信分

この時間読んでほしいスポーツニュース

  1. イチローが会長特別補佐に　今季は試合…
  2. ボクシング除外は継続審議　東京五輪実…
  3. 田中３失点、５勝目ならず　大谷のエ軍…
  4. フィギュア世界ランク、羽生３位　１位…
  5. 神４―２Ｄ（３日）　阪神が３連勝、２…
  6. サッカー、マルセイユが決勝進出　欧州…
  7. 卓球で南北合同チーム結成　世界選手権…
  8. 卓球、女子は３大会連続メダル　男子８…
  9. 日４―１楽（３日）　清水が逆転満塁本…
  10. ロ３―５ソ（３日）　ソフトＢが３連勝…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.