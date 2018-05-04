大手前高松、快勝　春の高校野球四国大会第１日

春季四国地区高校野球大会は3日、高知県の春野球場などに各県2代表の計8校が出場して開幕。1回戦4試合があり、県勢は1位代表の大手前高松が小松島（徳島2位）に7―0の七回コールドで大勝。2位代表でセンバツ出場の英明は聖カタリナ（愛媛1位）に4―5で逆転負けした。



このほか、センバツ出場同士の一戦となった松山聖陵（愛媛2位）―明徳義塾（高知1位）は、明徳義塾が11―4の七回コールドで押し切り、鳴門は8―0の七回コールドで高知商（高知2位）を退けた。



大会第2日は4日、春野球場で準決勝があり、大手前高松は第2試合（午後0時30分開始予定）で明徳義塾と対戦する。



3日の戦績

▽1回戦

聖カタリナ5―4英明

鳴門8―0高知商

（七回コールド）

大手前高松7―0小松島

（七回コールド）

明徳義塾11―4松山聖陵

（七回コールド）



4日の試合

【準決勝】

▽第1試合（10時）

聖カタリナ（愛媛1位）―鳴門（徳島1位）

▽第2試合（12時30分）

大手前高松（香川1位）―明徳義塾（高知1位）