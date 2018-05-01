自転車　県選手権　記録

（29日・高松競輪場）＝記録は1位と県勢上位



【男子】

▽1000メートルタイムトライアル15歳未満 （1）香西玲良（高松市サイクル）1分25秒75＝以下なし

▽同17歳未満 （1）金子颯馬（高松工高）1分11秒72（2）香西（同）1分15秒48（3）堀（同）1分17秒26

▽同17歳以上高校 （1）角宗哉（高松工）1分10秒36（2）野内（同）1分10秒81

▽同35歳未満 （1）和泉尚吾（愛媛）1分10秒15（2）中村（サイクルベースあさひ）1分16秒22＝以下なし

▽同35歳以上 （1）佐々木恒輔（島根）1分11秒54（2）堤谷（高松工高教）1分14秒38

▽500メートルタイムトライアル35歳以上 （1）安井慎治（岡山）37秒25（2）福井（FTEC）37秒94（3）上野（佐川急便高松）39秒48

▽3000メートル個人追い抜き15歳未満 （1）香西玲良（高松市サイクル）4分32秒58＝以下なし

▽同17歳未満 （1）堀太陽（高松工高）4分6秒20

▽同17歳以上高校 （1）野内千裕（高松工）3分47秒27（2）亀井（同）3分53秒02（3）馬渕（同）4分0秒24

▽同35歳以上 （1）水田圭祐（高松市サイクル）4分12秒10（3）岡崎（菅組）4分15秒60

▽2000メートル個人追い抜き35歳以上 （1）安藤秀倫（岡山）2分36秒16（3）上野（佐川急便高松）2分50秒15

▽4000メートル速度競走 （1）山本大智（愛媛）4分59秒26（3）木村（高松工高）

▽スプリント （1）和泉尚吾（愛媛）11秒56（2）角（高松工）11秒63

▽ポイントレース（24キロ） （1）小笠原汰一（愛媛）47点

▽スクラッチ17歳以上高校 （1）小笠原汰一（愛媛）10分53秒25

▽同35歳以上 （1）安藤秀倫（岡山）11分38秒10（3）熊田（四電ビジネス）

▽ケイリン17歳以上高校 （1）野内千裕（高松工）11秒90（2）金子（同）

▽同35歳未満 （1）高橋伸二（岡山）13秒35（2）熊田（四電ビジネス）

▽チームスプリント （1）松山工高1分22秒48（2）工芸M・A1分23秒04（3）工芸M・B1分25秒45



【女子】

▽500メートルタイムトライアル17歳以上高校 （1）谷江千歳（高松工）39秒30（2）勝田（石田）41秒69（3）遠藤（高松工）41秒90

▽2000メートル個人追い抜き （1）谷江千歳（高松工高）2分51秒44（2）勝田（石田高）2分56秒17（3）遠藤（高松工高）3分8秒24

▽チームスプリント （1）工芸F（谷江、遠藤）1分5秒16＝以下なし



…オープン種目…

【男子】

▽1000メートルタイムトライアル未登録中学 （1）中村夏稀（高松市サイクル）1分24秒48（2）川元（同）1分35秒93（3）本多（同）1分40秒01

▽同未登録高校トラックレーサーの部 （1）山崎孝太郎（石田）1分25秒07＝以下なし

▽同未登録高校ロードレーサーの部 （1）林篤輝（高松工）1分28秒25（2）尾形（同）1分33秒57（3）平野（同）1分43秒65

▽同未登録一般 （1）角野典孝（JR四国）1分26秒35（2）舛形（フリー）1分31秒08

▽同登録一般ロードレーサーの部 （1）亀谷宏海（高松市サイクル）1分19秒13＝以下なし

▽800メートルタイムトライアル小学高学年 （1）幸野愛永（高松市サイクル）1分18秒71（2）田野口（同）1分22秒03（3）安戸（同）1分28秒74



【女子】

▽500メートルタイムトライアル中学 （1）田野口佳奈（高松市サイクル）46秒89（2）遠藤（同）48秒05（3）前川（同）49秒43

▽同一般 （1）綾野優子（フリー）49秒46