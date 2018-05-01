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梶村（高松中央高）が頂点　女子は中川（高松中央高）　組手個人少年有級有段　四国新聞社杯県空手道

2018/05/01 09:17

【組手男子個人少年有級有段（国体選考）決勝】梶村（左）が渡辺を攻める＝高松市総合体育館
【組手男子個人少年有級有段（国体選考）決勝】梶村（左）が渡辺を攻める＝高松市総合体育館

　空手道の四国新聞社杯県選手権は30日、高松市総合体育館で男女年代別に分かれて組手、形の団体と個人戦を行った。組手の個人少年有級有段（国体選考）は、男子が梶村幹人（高松中央高）、女子は中川麻鈴（同）が頂点に立った。

　小学の部は各種目の原則上位2選手が全日本少年少女選手権（8月4、5日・東京）の出場権を得た。中学も2位までが全国中学生選手権（8月17〜19日・宮崎）の切符を獲得した。（記録は団体と個人決勝）

　…組　手…
　【男子団体】
　▽中学1回戦　志度3−0豊浜　国分寺2―1大野原▽3位決定戦　豊浜2―1大野原
　▽決勝
志度　2―0　国分寺

　【男子個人】
　▽成年軽量級　（1）梶原龍斗（日新館本部）＝以下なし
　▽同中量級　（1）梶村侑哉（日新館本部）＝以下なし
　▽同重量級　（1）崎山優成（日新館本部）＝以下なし
　▽同有級有段
北林（日新館綾川）　9―0　加藤（日新館綾川）
　▽少年有級有段（国体選考）
梶村（高松中央高）　5―3　渡辺（高松中央高）
　▽同有級有段
龍野（高松中央高）　6―3　北代（高松中央高）
　▽中学
藤田（志度）　4―0　山口（三木）
　▽小学6年
大森（和道会大川）　8―8　佐藤（日新館本部）
（同点勝敗はポイント先取による）
　▽同5年
大広（大野原）　5―0　十河（日新館仏生山）
　▽同4年
甲斐（日新館本部）　7―6　岡田（和道会大川）
　▽同3年
山崎（谷派佐藤道場）　2―0　河田（谷派佐藤道場）
　▽同2年
黒川（日新館仏生山）　6―0　河端（日新館本部）
　▽同1年
工藤（修交会義照舘）　2―0　井原（和道会豊浜）
　▽幼児
山下（修験館仲讃）　2―0　上原（和道会豊浜）
　▽マスターズ1部　（1）福家孝一（日新館本部）＝以下なし
　▽同2部　（1）久保仁志（修験館本部）＝以下なし
　▽同エキシビジョン
福家（日新館本部）　8―0　久保（修験館本部）

　【女子団体】
　▽中学　（1）大野原＝以下なし

　【女子個人】
　▽成年有段（国体選考）
模利（日新館本部）　不戦勝　平石（日新館本部）
　▽同有級有段
福長（香川大医学部）　2―0　長江（香川大医学部）
　▽少年有級有段（国体選考）
中川（高松中央高）　3―1　植村（高松中央高）
　▽同有級有段
定森（高松中央高）　6―0　三俣（高松中央高）
　▽中学
崎山（桜町）　7―1　日下（志度）
　▽小学6年
崎山（日新館本部）　6―1　河端（日新館本部）
　▽同5年
山田（日新館本部）　4―0　村上（協会白鳥）
　▽同4年
中山（谷派佐藤道場）　2―0　植松（日新館仏生山）
　▽同3年
西岡（和道会大川）　6―0　志渡（修交会義照舘）
　▽同2年
大森（和道会大川）　1―0　三木（日新館仏生山）
　▽同1年
藤田（日新館綾川）　2―1　河田（谷派佐藤道場）
　▽幼児
吉田（錬成館）　8―0　山下（和道会大川）
　▽マスターズ2部　（1）山地恵美（日新館本部）＝以下なし
　▽同エキシビジョン
山地（日新館本部）　4―0　福長（香川大医学部）

　…　形　…
　【男子団体】
　▽中学　（1）国分寺＝以下なし

　【男子個人】
　▽少年有級有段（国体選考）
江原（高松中央高）　3―2　竹内（高松中央高）
　▽同有級有段　（1）安藤康希（谷派佐藤道場）＝以下なし
　▽中学
十河（高松一）　4―1　香川（国分寺）
　▽小学6年
佐藤（日新館本部）　5―0　大森（和道会大川）
　▽同5年
吉田（錬成館）　4―1　宮武（錬成館）
　▽同4年
宮武（錬成館）　3―2　川崎（修交会義照舘）
　▽同3年
宇野（谷派佐藤道場）　5―0　高木（谷派佐藤道場）
　▽同2年
河野（谷派佐藤道場）　4―1　河端（日新館本部）
　▽同1年
高田（谷派佐藤道場）　5―0　植松（日新館仏生山）
　▽幼児
藤本（日新館綾川）　3―2　矢野（日新館綾川）
　▽マスターズ1部　（1）久保仁志（修験館本部）＝以下なし

　【女子団体】
　▽中学　（1）多度津＝以下なし

　【女子個人】
　▽少年有級有段（国体選考）
牟礼（谷派佐藤道場）　5―0　草野（高松中央高）
　▽同有級有段
山口（錬成館）　5―0　浅田（修験館多聞塾）
　▽中学
牟礼（高松北）　4―1　十河（高松一）
　▽小学6年
崎山（日新館本部）　4―1　河端（日新館本部）
　▽同5年
山田（日新館本部）　4―1　湯浅（修交会牟礼）
　▽同4年
河野（谷派佐藤道場）　4―1　森本（修交会牟礼）
　▽同3年
竹本（協会白鳥）　5―0　前田（修交会牟礼）
　▽同2年
三木（日新館仏生山）　5―0　佐藤（日新館仏生山）
　▽同1年
河田（谷派佐藤道場）　4―1　藤田（日新館綾川）
　▽幼児
山下（和道会大川）　5―0　工藤（協会さぬき）
　▽マスターズ2部　（1）門井吾子（修験館多聞塾）＝以下なし
　▽同3部　（1）樫村緑（修交会義照舘）＝以下なし

貫禄勝ちも反省　梶村
　○…高松中央高勢の争いとなった組手の男子個人少年有級有段（国体選考）は、先の全国高校選抜大会個人68キロ級王者の梶村が貫禄勝ち。しかし、同大会で5試合1失点だったのが、今大会は3試合6失点に悪化。それだけに「これだけ点を入れられては駄目」と反省の言葉が口をついた。

　渡辺との決勝も接戦だった。互いに点の取り合いとなり、残り約15秒で3―3に。ただ、厳しい展開にも冷静だった。「しっかり狙った」と勝負どころで相手の動きを見極め、立て続けに突きを2本決めて栄冠をつかんだ。

　選抜大会で優勝したこともあり、インターハイへ向けて高まる周囲の期待を実感しているという。それでも「まずは県大会。一つずつ勝っていきたい」と梶村。浮かれることなく、地に足を着けて歩みを進める。

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