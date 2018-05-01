梶村（高松中央高）が頂点　女子は中川（高松中央高）　組手個人少年有級有段　四国新聞社杯県空手道

空手道の四国新聞社杯県選手権は30日、高松市総合体育館で男女年代別に分かれて組手、形の団体と個人戦を行った。組手の個人少年有級有段（国体選考）は、男子が梶村幹人（高松中央高）、女子は中川麻鈴（同）が頂点に立った。



小学の部は各種目の原則上位2選手が全日本少年少女選手権（8月4、5日・東京）の出場権を得た。中学も2位までが全国中学生選手権（8月17〜19日・宮崎）の切符を獲得した。（記録は団体と個人決勝）



…組 手…

【男子団体】

▽中学1回戦 志度3−0豊浜 国分寺2―1大野原▽3位決定戦 豊浜2―1大野原

▽決勝

志度 2―0 国分寺



【男子個人】

▽成年軽量級 （1）梶原龍斗（日新館本部）＝以下なし

▽同中量級 （1）梶村侑哉（日新館本部）＝以下なし

▽同重量級 （1）崎山優成（日新館本部）＝以下なし

▽同有級有段

北林（日新館綾川） 9―0 加藤（日新館綾川）

▽少年有級有段（国体選考）

梶村（高松中央高） 5―3 渡辺（高松中央高）

▽同有級有段

龍野（高松中央高） 6―3 北代（高松中央高）

▽中学

藤田（志度） 4―0 山口（三木）

▽小学6年

大森（和道会大川） 8―8 佐藤（日新館本部）

（同点勝敗はポイント先取による）

▽同5年

大広（大野原） 5―0 十河（日新館仏生山）

▽同4年

甲斐（日新館本部） 7―6 岡田（和道会大川）

▽同3年

山崎（谷派佐藤道場） 2―0 河田（谷派佐藤道場）

▽同2年

黒川（日新館仏生山） 6―0 河端（日新館本部）

▽同1年

工藤（修交会義照舘） 2―0 井原（和道会豊浜）

▽幼児

山下（修験館仲讃） 2―0 上原（和道会豊浜）

▽マスターズ1部 （1）福家孝一（日新館本部）＝以下なし

▽同2部 （1）久保仁志（修験館本部）＝以下なし

▽同エキシビジョン

福家（日新館本部） 8―0 久保（修験館本部）



【女子団体】

▽中学 （1）大野原＝以下なし



【女子個人】

▽成年有段（国体選考）

模利（日新館本部） 不戦勝 平石（日新館本部）

▽同有級有段

福長（香川大医学部） 2―0 長江（香川大医学部）

▽少年有級有段（国体選考）

中川（高松中央高） 3―1 植村（高松中央高）

▽同有級有段

定森（高松中央高） 6―0 三俣（高松中央高）

▽中学

崎山（桜町） 7―1 日下（志度）

▽小学6年

崎山（日新館本部） 6―1 河端（日新館本部）

▽同5年

山田（日新館本部） 4―0 村上（協会白鳥）

▽同4年

中山（谷派佐藤道場） 2―0 植松（日新館仏生山）

▽同3年

西岡（和道会大川） 6―0 志渡（修交会義照舘）

▽同2年

大森（和道会大川） 1―0 三木（日新館仏生山）

▽同1年

藤田（日新館綾川） 2―1 河田（谷派佐藤道場）

▽幼児

吉田（錬成館） 8―0 山下（和道会大川）

▽マスターズ2部 （1）山地恵美（日新館本部）＝以下なし

▽同エキシビジョン

山地（日新館本部） 4―0 福長（香川大医学部）



… 形 …

【男子団体】

▽中学 （1）国分寺＝以下なし



【男子個人】

▽少年有級有段（国体選考）

江原（高松中央高） 3―2 竹内（高松中央高）

▽同有級有段 （1）安藤康希（谷派佐藤道場）＝以下なし

▽中学

十河（高松一） 4―1 香川（国分寺）

▽小学6年

佐藤（日新館本部） 5―0 大森（和道会大川）

▽同5年

吉田（錬成館） 4―1 宮武（錬成館）

▽同4年

宮武（錬成館） 3―2 川崎（修交会義照舘）

▽同3年

宇野（谷派佐藤道場） 5―0 高木（谷派佐藤道場）

▽同2年

河野（谷派佐藤道場） 4―1 河端（日新館本部）

▽同1年

高田（谷派佐藤道場） 5―0 植松（日新館仏生山）

▽幼児

藤本（日新館綾川） 3―2 矢野（日新館綾川）

▽マスターズ1部 （1）久保仁志（修験館本部）＝以下なし



【女子団体】

▽中学 （1）多度津＝以下なし



【女子個人】

▽少年有級有段（国体選考）

牟礼（谷派佐藤道場） 5―0 草野（高松中央高）

▽同有級有段

山口（錬成館） 5―0 浅田（修験館多聞塾）

▽中学

牟礼（高松北） 4―1 十河（高松一）

▽小学6年

崎山（日新館本部） 4―1 河端（日新館本部）

▽同5年

山田（日新館本部） 4―1 湯浅（修交会牟礼）

▽同4年

河野（谷派佐藤道場） 4―1 森本（修交会牟礼）

▽同3年

竹本（協会白鳥） 5―0 前田（修交会牟礼）

▽同2年

三木（日新館仏生山） 5―0 佐藤（日新館仏生山）

▽同1年

河田（谷派佐藤道場） 4―1 藤田（日新館綾川）

▽幼児

山下（和道会大川） 5―0 工藤（協会さぬき）

▽マスターズ2部 （1）門井吾子（修験館多聞塾）＝以下なし

▽同3部 （1）樫村緑（修交会義照舘）＝以下なし



貫禄勝ちも反省 梶村

○…高松中央高勢の争いとなった組手の男子個人少年有級有段（国体選考）は、先の全国高校選抜大会個人68キロ級王者の梶村が貫禄勝ち。しかし、同大会で5試合1失点だったのが、今大会は3試合6失点に悪化。それだけに「これだけ点を入れられては駄目」と反省の言葉が口をついた。



渡辺との決勝も接戦だった。互いに点の取り合いとなり、残り約15秒で3―3に。ただ、厳しい展開にも冷静だった。「しっかり狙った」と勝負どころで相手の動きを見極め、立て続けに突きを2本決めて栄冠をつかんだ。



選抜大会で優勝したこともあり、インターハイへ向けて高まる周囲の期待を実感しているという。それでも「まずは県大会。一つずつ勝っていきたい」と梶村。浮かれることなく、地に足を着けて歩みを進める。