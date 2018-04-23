重量挙げ　県春季大会（２２日・香川中央高）＝記録は１位

【成年男子】
▽62キロ級 吉田明紘（高松琴平電気鉄道）211キロ（スナッチ96、ジャーク115）
▽69キロ級 藤原誠也（中讃土木事務所）203キロ（93、110）
▽77キロ級 中田正志（海の幸ふれあい市場）185キロ（85、100）
▽85キロ級 高島正人（多度津高教）190キロ（82、108）
▽94キロ級 青木琢磨（高松工高教）240キロ（110、130）
▽105キロ級 多田佳弘（多度津高教）320キロ（140、180）
【少年男子】
▽53キロ級 山本晃平（香川中央高）150キロ（65、85）
▽56キロ級 花城瑞樹（飯山高）190キロ（85、105）
▽62キロ級 寺井勇二（香川中央高）196キロ（87、109）
▽69キロ級 林樹（多度津高）209キロ（92、117）
▽77キロ級 谷本朋広（香川中央高）229キロ（103、126）
▽85キロ級 横山遼（多度津高）217キロ（97、120）
▽94キロ級 谷江翔悟（多度津高）208キロ（95、113）
▽105キロ級 北岡洋樹（香川中央高）201キロ（88、113）
【成年女子】
▽63キロ級 造田美輝（県警）138キロ（63、75）
▽69キロ級 造田愛永（多度津高教）187キロ＝県新（84＝県新、103＝県新）
【少年女子】
▽48キロ級 花城朱音（丸亀高）108キロ（50、58）
▽53キロ級 元木ひより（多度津高）129キロ（57、72）
○…ジャークで吉田いぶき（香川中央高）が74キロの県高校新。
▽58キロ級 久保遙香（香川中央高）130キロ（57、73）
▽69キロ級 宮脇楓花（多度津高）146キロ（66、80）
○…ジャークで田中美奈（香川中央高）が93キロの県高校新。
▽75キロ級 北脇歩（多度津高）163キロ（71、92）