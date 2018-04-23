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重量挙げ　県春季大会（２２日・香川中央高）＝記録は１位

2018/04/23 09:24

　【成年男子】
　▽62キロ級　吉田明紘（高松琴平電気鉄道）211キロ（スナッチ96、ジャーク115）
　▽69キロ級　藤原誠也（中讃土木事務所）203キロ（93、110）
　▽77キロ級　中田正志（海の幸ふれあい市場）185キロ（85、100）
　▽85キロ級　高島正人（多度津高教）190キロ（82、108）
　▽94キロ級　青木琢磨（高松工高教）240キロ（110、130）
　▽105キロ級　多田佳弘（多度津高教）320キロ（140、180）

　【少年男子】
　▽53キロ級　山本晃平（香川中央高）150キロ（65、85）
　▽56キロ級　花城瑞樹（飯山高）190キロ（85、105）
　▽62キロ級　寺井勇二（香川中央高）196キロ（87、109）
　▽69キロ級　林樹（多度津高）209キロ（92、117）
　▽77キロ級　谷本朋広（香川中央高）229キロ（103、126）
　▽85キロ級　横山遼（多度津高）217キロ（97、120）
　▽94キロ級　谷江翔悟（多度津高）208キロ（95、113）
　▽105キロ級　北岡洋樹（香川中央高）201キロ（88、113）

　【成年女子】
　▽63キロ級　造田美輝（県警）138キロ（63、75）
　▽69キロ級　造田愛永（多度津高教）187キロ＝県新（84＝県新、103＝県新）

　【少年女子】
　▽48キロ級　花城朱音（丸亀高）108キロ（50、58）
　▽53キロ級　元木ひより（多度津高）129キロ（57、72）
　○…ジャークで吉田いぶき（香川中央高）が74キロの県高校新。

　▽58キロ級　久保遙香（香川中央高）130キロ（57、73）
　▽69キロ級　宮脇楓花（多度津高）146キロ（66、80）
　○…ジャークで田中美奈（香川中央高）が93キロの県高校新。

　▽75キロ級　北脇歩（多度津高）163キロ（71、92）

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