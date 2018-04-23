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白石・三島組（尽誠高）Ｖ　一般女子　県ソフトテニス選手権

2018/04/23 09:22

　ソフトテニスの県選手権は22日、高松市生島町の県営生島コートで男女の個人戦を行い、決勝までを行った一般女子は白石紗菜・三島彩音組（尽誠高）が頂点に立った。一般男子決勝は日没のため、試合は後日行う。日程は未定。

　男女とも一般の上位2組が全日本選手権（10月19〜21日・熊本）の出場権を獲得。また、男女の一般上位8組と、35歳以上、シニア50歳以上の部の上位4組は四国選手権（5月13日・同コート）の出場切符を得た。

　【男子】
　▽一般準々決勝
白川・石川（尽誠高）　4―0　米川・大辻（尽誠高）
森（尽誠高教）川上（日体大）　4―2　田中（燧洋）三好（なかよし）
向谷・杉崎（なかよし）　4―3　山本（なかよし）伊加（TeamIGA）
石川・中林（尽誠高）　4―1　香川直・今村（なかよし）

　▽準決勝
森・川上　4―2　白川・石川
石川・中林　4―1　向谷・杉崎

　▽35歳以上決勝トーナメント1回戦　中川（丸亀市役所）香川（なかよし）4―1細谷（なかよし）大関（丸亀市役所）　坂本・永安（亀城）4―0矢野（若水）荒井（JR四国）

　▽決勝
坂本・永安　4―0　中川・香川

　▽シニア50歳以上リーグ　（1）熊倉（若水）森川（暁星）3勝（2）山下（JR四国）豊嶋（富士）1勝2敗（3）塩木・大西（善通寺フレンド）1勝2敗（4）丸岡（JR四国）須藤（坦石）1勝2敗＝同勝敗順位は得失ゲーム差による

　▽同60歳以上決勝トーナメント1回戦　丸・金沢（富士）4―3長尾・竹内（富士）　大関（坦石）高木（富士）4―0長沼・山本（亀城）

　▽決勝
丸・金沢　4―3　大関・高木

　▽同70歳以上リーグ　（1）大森（富士）尾池（坦石）2勝（2）大西・尾崎（亀城）1勝1敗（3）小泉・松尾（若水）2敗

　▽同75歳以上リーグ　（1）田万・三野（亀城）2勝（2）木村（葉月）浅海（亀城）1勝1敗（3）野萱・我部山（善通寺フレンド）2敗

　▽小学生決勝リーグ　（1）百々・関本（善通寺）1勝1敗（2）西城（多度津）白川（善通寺）1勝1敗（3）井上・入江（琴平）1勝1敗＝同勝敗順位は得失ゲーム差による

　【女子】
　▽一般準々決勝
竹松・福島（尽誠高）　4―0　大西・山本（高瀬高）
森・冨田（壱庭会）　4―1　藤原桃・古永（高松商高）
秋山・西岡（尽誠高）　4―1　増田・高橋（満濃中）
白石・三島（尽誠高）　4―1　河本・西岡（高瀬高）

　▽準決勝
竹松・福島　4―3　森・冨田
白石・三島　4―2　秋山・西岡

　▽3位決定戦
森・冨田　4―1　秋山・西岡

　▽決勝
白石・三島　4―2　竹松・福島

　▽35歳以上リーグ　（1）福田・嶋田（なかよし）3勝（2）小林・中尾（TeamIGA）2勝1敗（3）小西・中野（同）1勝2敗（4）荒井（なかよし）木田（亀城）3敗

　▽シニア50歳以上リーグ　（1）松田・松尾（若水）2勝（2）小林・林（善通寺コスモス）1勝1敗（3）平山（フェニックス）石田（ファミリー）2敗

　▽同65歳以上リーグ　（1）清水・坂本（亀城）2勝（2）三宅（富士）森下（ファミリー）1勝1敗（3）田岡（亀城）土井（若水）2敗

　▽小学生決勝リーグ　（1）西井（丸亀）西山（琴平）1勝1敗（2）矢野・白井（善通寺）1勝1敗（3）笹本・山崎（多度津）1勝1敗＝同勝敗順位は得失ゲーム差による

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