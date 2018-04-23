白石・三島組（尽誠高）Ｖ　一般女子　県ソフトテニス選手権

ソフトテニスの県選手権は22日、高松市生島町の県営生島コートで男女の個人戦を行い、決勝までを行った一般女子は白石紗菜・三島彩音組（尽誠高）が頂点に立った。一般男子決勝は日没のため、試合は後日行う。日程は未定。



男女とも一般の上位2組が全日本選手権（10月19〜21日・熊本）の出場権を獲得。また、男女の一般上位8組と、35歳以上、シニア50歳以上の部の上位4組は四国選手権（5月13日・同コート）の出場切符を得た。



【男子】

▽一般準々決勝

白川・石川（尽誠高） 4―0 米川・大辻（尽誠高）

森（尽誠高教）川上（日体大） 4―2 田中（燧洋）三好（なかよし）

向谷・杉崎（なかよし） 4―3 山本（なかよし）伊加（TeamIGA）

石川・中林（尽誠高） 4―1 香川直・今村（なかよし）



▽準決勝

森・川上 4―2 白川・石川

石川・中林 4―1 向谷・杉崎



▽35歳以上決勝トーナメント1回戦 中川（丸亀市役所）香川（なかよし）4―1細谷（なかよし）大関（丸亀市役所） 坂本・永安（亀城）4―0矢野（若水）荒井（JR四国）



▽決勝

坂本・永安 4―0 中川・香川



▽シニア50歳以上リーグ （1）熊倉（若水）森川（暁星）3勝（2）山下（JR四国）豊嶋（富士）1勝2敗（3）塩木・大西（善通寺フレンド）1勝2敗（4）丸岡（JR四国）須藤（坦石）1勝2敗＝同勝敗順位は得失ゲーム差による



▽同60歳以上決勝トーナメント1回戦 丸・金沢（富士）4―3長尾・竹内（富士） 大関（坦石）高木（富士）4―0長沼・山本（亀城）



▽決勝

丸・金沢 4―3 大関・高木



▽同70歳以上リーグ （1）大森（富士）尾池（坦石）2勝（2）大西・尾崎（亀城）1勝1敗（3）小泉・松尾（若水）2敗



▽同75歳以上リーグ （1）田万・三野（亀城）2勝（2）木村（葉月）浅海（亀城）1勝1敗（3）野萱・我部山（善通寺フレンド）2敗



▽小学生決勝リーグ （1）百々・関本（善通寺）1勝1敗（2）西城（多度津）白川（善通寺）1勝1敗（3）井上・入江（琴平）1勝1敗＝同勝敗順位は得失ゲーム差による



【女子】

▽一般準々決勝

竹松・福島（尽誠高） 4―0 大西・山本（高瀬高）

森・冨田（壱庭会） 4―1 藤原桃・古永（高松商高）

秋山・西岡（尽誠高） 4―1 増田・高橋（満濃中）

白石・三島（尽誠高） 4―1 河本・西岡（高瀬高）



▽準決勝

竹松・福島 4―3 森・冨田

白石・三島 4―2 秋山・西岡



▽3位決定戦

森・冨田 4―1 秋山・西岡



▽決勝

白石・三島 4―2 竹松・福島



▽35歳以上リーグ （1）福田・嶋田（なかよし）3勝（2）小林・中尾（TeamIGA）2勝1敗（3）小西・中野（同）1勝2敗（4）荒井（なかよし）木田（亀城）3敗



▽シニア50歳以上リーグ （1）松田・松尾（若水）2勝（2）小林・林（善通寺コスモス）1勝1敗（3）平山（フェニックス）石田（ファミリー）2敗



▽同65歳以上リーグ （1）清水・坂本（亀城）2勝（2）三宅（富士）森下（ファミリー）1勝1敗（3）田岡（亀城）土井（若水）2敗



▽小学生決勝リーグ （1）西井（丸亀）西山（琴平）1勝1敗（2）矢野・白井（善通寺）1勝1敗（3）笹本・山崎（多度津）1勝1敗＝同勝敗順位は得失ゲーム差による