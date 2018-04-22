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吉田（観音寺総合）大会新Ｖ　円盤投げ高校男子　丸亀陸上カーニバル第１日

2018/04/22 09:21

【男子円盤投げ高校】４５メートル７７の大会新で優勝した吉田（観音寺総合）＝Ｐｉｋａｒａスタジアム
【男子円盤投げ高校】４５メートル７７の大会新で優勝した吉田（観音寺総合）＝Ｐｉｋａｒａスタジアム

　陸上の国体1次予選を兼ねた丸亀カーニバル大会第1日は21日、丸亀市金倉町のPikaraスタジアムで男子15、女子11種目の決勝などを行い、男女6種目で大会新が誕生。県勢は4種目で従来記録を塗り替えた。

　県勢の男子は3種目で大会新をマーク。円盤投げ高校は吉田健吾（観音寺総合）が45メートル77をマークして従来記録を58センチ更新。400メートルリレーの四学香川西高A（豊嶋、田原、野上、馬出）は40秒97、110メートル障害中学の鹿田真翔（飯山）は14秒37のそれぞれ大会新を出して栄冠をつかんだ。

　県勢の女子は走り幅跳び2位の榎本樹羅（四学香川西高）が5メートル75の大会新をマークした。（記録は1位、新記録と県勢上位）

　【男子】
　▽100メートル　（1）藤原大輝（鳥取・環太平洋大）10秒66（3）白井（近大）10秒71
　▽400メートル　（1）大林督享（石丸製麺）47秒55
　▽1500メートル　（1）井下大誌（尽誠高）4分4秒61（2）宮崎（高松工高）4分6秒36（3）大江（岡山大）4分6秒93
　▽110メートル障害　（1）岩切亨生（鹿児島・環太平洋大）14秒67（2）久保（丸亀高教）14秒75
　▽同中学　（1）鹿田真翔（飯山）14秒37＝大会新
　▽同少年共通　（1）八田晴生（四学香川西高）15秒45（2）有明（香川高専詫間）17秒96＝以下なし
　▽3000メートル障害　（1）石松賢大（兵庫・岡山大）9分42秒59
　▽400メートルリレー　（1）四学香川西高A（豊嶋、田原、野上、馬出）40秒97＝大会新（2）四学香川西高C42秒47（3）四学香川西高B42秒78
　▽棒高跳び　（1）土井翔太（三観陸協）5メートル20（3）森（環太平洋大）4メートル60
　▽同中学　（1）秋山紘一郎（観音寺）3メートル70（2）森（同）3メートル60（3）久保（同）2メートル80
　▽走り幅跳び　（1）中島貴大（埼玉・埼玉陸協）7メートル62（2）松田敬佑（鹿児島・環太平洋大）7メートル51（3）三宅諒亨（岡山・環太平洋大）7メートル30＝以上大会新
　▽円盤投げ　（1）田岡智（三観陸協）42メートル98
　▽同高校　（1）吉田健吾（観音寺総合）45メートル77＝大会新
　▽ハンマー投げ　（1）平沼拓海（兵庫・環太平洋大）52メートル78
　▽同高校　（1）谷本翔哉（岡山・玉野光南）54メートル98（2）蔭山（観音寺総合）53メートル36

　【女子】
　▽100メートル　（1）榎本樹羅（四学香川西高）12秒14
　▽400メートル　（1）木戸恵理（広島・広島大）57秒46（2）柴田（四学香川西高）58秒36（3）吉識（同）58秒53
　▽1500メートル　（1）正司瑠奈（岡山・吉備中）4分38秒72（3）本條（四学香川西高）4分46秒91
　▽100メートル障害　（1）篠原愛海（鹿児島・環太平洋大）14秒12
　▽同中学　（1）徐伶奈（岡山・さくら走練）14秒67＝追い風参考
　▽同少年B　（1）古屋敦子（岡山・倉敷中央高）15秒10（2）藤田（四学香川西高）16秒43（3）斉藤（同）16秒77
　▽400メートルリレー　（1）四学香川西高A（池田、柴田、吉識、榎本）48秒35（2）高松一高50秒72（3）高松西高50秒86
　▽棒高跳び　（1）稲艸夏姫（岡山・山下体育社）3メートル85＝大会新（2）山地里奈（観音寺一高）3メートル70＝大会タイ
　▽走り幅跳び　（1）本原朱莉（岡山・環太平洋大）5メートル99＝追い風参考（2）榎本樹羅（四学香川西高）5メートル75＝大会新
　▽円盤投げ　（1）脇田清加（広島・環太平洋大）40メートル83
　▽ハンマー投げ　（1）真鍋綾萌（岡山・玉野光南高）51メートル85

今季ベストで貫禄の2連覇　「もう少しいけた」
　○…男子円盤投げ高校は県高校記録（47メートル70）保持者の吉田（観音寺総合）が貫禄の2連覇。今季ベストの45メートル77をマークして頂点に立ったが「きょうの目標は50メートル。もう少しいけた」と少し悔しさもにじませた。

　4投目に優勝記録をマークして以降、「記録を狙いすぎて気持ちが上がりすぎた」と平常心を保てなかった。一方、自ら評価したのは2投目に45メートル31を記録できたこと。いつも伸び悩む前半で45メートル台をマークし「インターハイにつながる」と手応えを口にした。

　昨年10月、18歳未満で争う全国大会で7位入賞。高校最終学年の今季はインターハイで3位以内を目標に掲げる。「最終学年だし、しっかり順位を残したい。もっと記録を伸ばしていきたい」と力を込めた。

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