吉田（観音寺総合）大会新Ｖ　円盤投げ高校男子　丸亀陸上カーニバル第１日

陸上の国体1次予選を兼ねた丸亀カーニバル大会第1日は21日、丸亀市金倉町のPikaraスタジアムで男子15、女子11種目の決勝などを行い、男女6種目で大会新が誕生。県勢は4種目で従来記録を塗り替えた。



県勢の男子は3種目で大会新をマーク。円盤投げ高校は吉田健吾（観音寺総合）が45メートル77をマークして従来記録を58センチ更新。400メートルリレーの四学香川西高A（豊嶋、田原、野上、馬出）は40秒97、110メートル障害中学の鹿田真翔（飯山）は14秒37のそれぞれ大会新を出して栄冠をつかんだ。



県勢の女子は走り幅跳び2位の榎本樹羅（四学香川西高）が5メートル75の大会新をマークした。（記録は1位、新記録と県勢上位）



【男子】

▽100メートル （1）藤原大輝（鳥取・環太平洋大）10秒66（3）白井（近大）10秒71

▽400メートル （1）大林督享（石丸製麺）47秒55

▽1500メートル （1）井下大誌（尽誠高）4分4秒61（2）宮崎（高松工高）4分6秒36（3）大江（岡山大）4分6秒93

▽110メートル障害 （1）岩切亨生（鹿児島・環太平洋大）14秒67（2）久保（丸亀高教）14秒75

▽同中学 （1）鹿田真翔（飯山）14秒37＝大会新

▽同少年共通 （1）八田晴生（四学香川西高）15秒45（2）有明（香川高専詫間）17秒96＝以下なし

▽3000メートル障害 （1）石松賢大（兵庫・岡山大）9分42秒59

▽400メートルリレー （1）四学香川西高A（豊嶋、田原、野上、馬出）40秒97＝大会新（2）四学香川西高C42秒47（3）四学香川西高B42秒78

▽棒高跳び （1）土井翔太（三観陸協）5メートル20（3）森（環太平洋大）4メートル60

▽同中学 （1）秋山紘一郎（観音寺）3メートル70（2）森（同）3メートル60（3）久保（同）2メートル80

▽走り幅跳び （1）中島貴大（埼玉・埼玉陸協）7メートル62（2）松田敬佑（鹿児島・環太平洋大）7メートル51（3）三宅諒亨（岡山・環太平洋大）7メートル30＝以上大会新

▽円盤投げ （1）田岡智（三観陸協）42メートル98

▽同高校 （1）吉田健吾（観音寺総合）45メートル77＝大会新

▽ハンマー投げ （1）平沼拓海（兵庫・環太平洋大）52メートル78

▽同高校 （1）谷本翔哉（岡山・玉野光南）54メートル98（2）蔭山（観音寺総合）53メートル36



【女子】

▽100メートル （1）榎本樹羅（四学香川西高）12秒14

▽400メートル （1）木戸恵理（広島・広島大）57秒46（2）柴田（四学香川西高）58秒36（3）吉識（同）58秒53

▽1500メートル （1）正司瑠奈（岡山・吉備中）4分38秒72（3）本條（四学香川西高）4分46秒91

▽100メートル障害 （1）篠原愛海（鹿児島・環太平洋大）14秒12

▽同中学 （1）徐伶奈（岡山・さくら走練）14秒67＝追い風参考

▽同少年B （1）古屋敦子（岡山・倉敷中央高）15秒10（2）藤田（四学香川西高）16秒43（3）斉藤（同）16秒77

▽400メートルリレー （1）四学香川西高A（池田、柴田、吉識、榎本）48秒35（2）高松一高50秒72（3）高松西高50秒86

▽棒高跳び （1）稲艸夏姫（岡山・山下体育社）3メートル85＝大会新（2）山地里奈（観音寺一高）3メートル70＝大会タイ

▽走り幅跳び （1）本原朱莉（岡山・環太平洋大）5メートル99＝追い風参考（2）榎本樹羅（四学香川西高）5メートル75＝大会新

▽円盤投げ （1）脇田清加（広島・環太平洋大）40メートル83

▽ハンマー投げ （1）真鍋綾萌（岡山・玉野光南高）51メートル85



今季ベストで貫禄の2連覇 「もう少しいけた」

○…男子円盤投げ高校は県高校記録（47メートル70）保持者の吉田（観音寺総合）が貫禄の2連覇。今季ベストの45メートル77をマークして頂点に立ったが「きょうの目標は50メートル。もう少しいけた」と少し悔しさもにじませた。



4投目に優勝記録をマークして以降、「記録を狙いすぎて気持ちが上がりすぎた」と平常心を保てなかった。一方、自ら評価したのは2投目に45メートル31を記録できたこと。いつも伸び悩む前半で45メートル台をマークし「インターハイにつながる」と手応えを口にした。



昨年10月、18歳未満で争う全国大会で7位入賞。高校最終学年の今季はインターハイで3位以内を目標に掲げる。「最終学年だし、しっかり順位を残したい。もっと記録を伸ばしていきたい」と力を込めた。