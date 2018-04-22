天気予報を見る
  
新聞購読申込
高校野球
 
 

卓球　県高校春季強化大会第１日　記録

2018/04/22 09:21

（21日・坂出市立体育館）
　【男子】
　▽団体予選リーグA組　（1）尽誠2勝（2）高松一1勝1敗（3）飯山2敗▽同B組　（1）四学香川西3勝（2）坂出工2勝1敗（3）観音寺総合1勝2敗（4）高瀬3敗▽同C組　（1）高松中央3勝（2）高松2勝1敗（3）三木1勝2敗（4）高松北3敗▽同D組　（1）高松西3勝（2）善通寺一2勝1敗（3）香川高専高松1勝2敗（4）笠田3敗▽同E組　（1）坂出3勝（2）高松桜井2勝1敗（3）英明1勝2敗（4）小豆島中央3敗▽同F組　（1）高松商3勝（2）多度津2勝1敗（3）琴平1勝2敗（4）石田3敗▽同G組　（1）高松工3勝（2）香川中央2勝1敗（3）藤井1勝2敗（4）高松東3敗▽同H組　（1）志度3勝（2）香川高専詫間2勝1敗（3）津田1勝2敗（4）丸亀城西3敗▽同I組　（1）丸亀3勝（2）観音寺一2勝1敗（3）三本松1勝2敗（4）香川誠陵3敗＝各組1位が決勝トーナメント進出

　▽決勝トーナメント1回戦　丸亀3―2志度

　▽準々決勝
尽誠　3―0　丸亀
高松西　3―0　坂出
高松商　3―2　高松中央
四学香川西　3―0　高松工

　▽準決勝
尽誠　3―0　高松西
四学香川西　3―0　高松商

　▽3位決定戦
高松西　3―2　高松商

　▽決勝
四学香川西　3―2　尽誠
○　西田　3―1　礒野
　　波賀　0―3　伊藤　○
○　西田・吉見　3―2　礒野・細川
　　吉見　1―3　山下　○
○　三宅　3―2　細川

　【女子】
　▽団体予選リーグA組　（1）高松商2勝（2）三本松1勝1敗（3）津田2敗▽同B組　（1）高松中央2勝（2）観音寺総合1勝1敗（3）高松桜井2敗▽同C組　（1）尽誠3勝（2）丸亀2勝1敗（3）丸亀城西1勝2敗（4）高松東3敗▽同D組　（1）四学香川西3勝（2）小豆島中央2勝1敗（3）三木1勝2敗（4）坂出3敗▽同E組　（1）高松一3勝（2）観音寺一2勝1敗（3）高松1勝2敗（4）志度3敗▽同F組　（1）高松西3勝（2）善通寺一2勝1敗（3）高瀬1勝2敗（4）琴平3敗＝各組1位が決勝トーナメント進出

　▽決勝トーナメント1回戦
四学香川西　3―0　高松一
尽誠　3―0　高松西

　▽準決勝
高松商　3―2　四学香川西
高松中央　3―2　尽誠

　▽3位決定戦
尽誠　3―1　四学香川西

　▽決勝
高松中央　3―1　高松商
　　平田　0―3　久保　○
○　岸下佳　3―2　鵜尾
○　岸下佳・岸下茉　3―1　久保・木村
○　岸下茉　3―2　若林

同じジャンルの記事

過去の記事一覧へ

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

スポーツニュースランキング

  1. 柔道、斉藤立「手応えあった」／初の国…
  2. 東都大学野球、亜大が勝ち点／第２週…
  3. フェド杯、初戦は大坂とワトソン／女子…
  4. ＮＢＡ、ウォリアーズが３連勝／プレー…
  5. 日本はルーマニアと開幕戦／ラグビーＷ…
  6. ＮＨＬ、ブルーインズが３勝目／プレー…
  7. フェド杯、日本は英国と１勝１敗／女子…
  8. ＮＢＡ、ペーサーズが２勝目／プレーオ…
  9. カマタマ、２２日に敵地で徳島戦　隣県…
  10. 明治大ＯＢの星野氏追悼／東京六大学野…
集計対象記事：20日11:16〜22日11:16配信分

この時間読んでほしいスポーツニュース

  1. 錦織、世界４位破り決勝へ　テニス・モ…
  2. カーリング、日本ペアは黒星発進　世界…
  3. 解任のハリル氏「捨てられた」　再来日…
  4. ヤ５―６Ｄ（２１日）　ＤｅＮＡ筒香が…
  5. サッカー、酒井宏が左膝を負傷　フラン…
  6. パチューカの本田はフル出場　メキシコ…
  7. バスケ男子、栃木が川崎を破る　Ｂリー…
  8. ソフトＢ・柳田がサイクル安打　史上７…
  9. ガラタサライの長友はフル出場　トルコ…
  10. サッカー、森岡は途中出場　ベルギー１…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.