卓球　県高校春季強化大会第１日　記録

（21日・坂出市立体育館）

【男子】

▽団体予選リーグA組 （1）尽誠2勝（2）高松一1勝1敗（3）飯山2敗▽同B組 （1）四学香川西3勝（2）坂出工2勝1敗（3）観音寺総合1勝2敗（4）高瀬3敗▽同C組 （1）高松中央3勝（2）高松2勝1敗（3）三木1勝2敗（4）高松北3敗▽同D組 （1）高松西3勝（2）善通寺一2勝1敗（3）香川高専高松1勝2敗（4）笠田3敗▽同E組 （1）坂出3勝（2）高松桜井2勝1敗（3）英明1勝2敗（4）小豆島中央3敗▽同F組 （1）高松商3勝（2）多度津2勝1敗（3）琴平1勝2敗（4）石田3敗▽同G組 （1）高松工3勝（2）香川中央2勝1敗（3）藤井1勝2敗（4）高松東3敗▽同H組 （1）志度3勝（2）香川高専詫間2勝1敗（3）津田1勝2敗（4）丸亀城西3敗▽同I組 （1）丸亀3勝（2）観音寺一2勝1敗（3）三本松1勝2敗（4）香川誠陵3敗＝各組1位が決勝トーナメント進出



▽決勝トーナメント1回戦 丸亀3―2志度



▽準々決勝

尽誠 3―0 丸亀

高松西 3―0 坂出

高松商 3―2 高松中央

四学香川西 3―0 高松工



▽準決勝

尽誠 3―0 高松西

四学香川西 3―0 高松商



▽3位決定戦

高松西 3―2 高松商



▽決勝

四学香川西 3―2 尽誠

○ 西田 3―1 礒野

波賀 0―3 伊藤 ○

○ 西田・吉見 3―2 礒野・細川

吉見 1―3 山下 ○

○ 三宅 3―2 細川



【女子】

▽団体予選リーグA組 （1）高松商2勝（2）三本松1勝1敗（3）津田2敗▽同B組 （1）高松中央2勝（2）観音寺総合1勝1敗（3）高松桜井2敗▽同C組 （1）尽誠3勝（2）丸亀2勝1敗（3）丸亀城西1勝2敗（4）高松東3敗▽同D組 （1）四学香川西3勝（2）小豆島中央2勝1敗（3）三木1勝2敗（4）坂出3敗▽同E組 （1）高松一3勝（2）観音寺一2勝1敗（3）高松1勝2敗（4）志度3敗▽同F組 （1）高松西3勝（2）善通寺一2勝1敗（3）高瀬1勝2敗（4）琴平3敗＝各組1位が決勝トーナメント進出



▽決勝トーナメント1回戦

四学香川西 3―0 高松一

尽誠 3―0 高松西



▽準決勝

高松商 3―2 四学香川西

高松中央 3―2 尽誠



▽3位決定戦

尽誠 3―1 四学香川西



▽決勝

高松中央 3―1 高松商

平田 0―3 久保 ○

○ 岸下佳 3―2 鵜尾

○ 岸下佳・岸下茉 3―1 久保・木村

○ 岸下茉 3―2 若林