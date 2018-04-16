天気予報を見る
  
新聞購読申込
高校野球
 
 

四国学院大、開幕４連勝　四国六大学野球

2018/04/16 09:43

　四国六大学野球春季リーグ（四国新聞社など後援）第2週最終日は15日、高知県の香美球場などで3カード3試合を行った。県勢の四国学院大は8―3で高知大に快勝して開幕4連勝。勝ち点を2に伸ばした。

　四国学院大は0―1の二回に4点を挙げて逆転。六回にも4点と2度ビッグイニングをつくり、連勝を伸ばした。四国学院大のほか、愛媛大も開幕4連勝とした。

　▽香美（四国学院大2勝）
高　知　大
100000200―3
04000400×―8
四国学院大
（高）道原、藤原、松藤―菅野、矢須（四）土田侑、矢野、下地、加藤―森口
▽三塁打　薮井（高）山田孝、山田晃（以上四）▽二塁打　近藤一（高）藤原、水上（以上四）

　▽坊っちゃん（松山大2勝）
松　山　大
000220011―6
100000200―3
高知工科大
（松）河野、渡辺―田村直（高）中村、山上、上沢―宮田
▽二塁打　小林（松）岡本祥（高）

　▽JAバンク徳島（愛媛大2勝）
鳴門教育大
000102010―4
05001300×―9
愛　媛　大
（鳴）田原、安丸―大栗（愛）中村、佐藤、吉田、吉本―吉森
▽三塁打　安丸（鳴）西島2（愛）▽二塁打　太田、西島、康（以上愛）

同じジャンルの記事

過去の記事一覧へ

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

スポーツニュースランキング

  1. 王者の比嘉が１回目体重超過／ＷＢＣフ…
  2. カーリング、ＬＳ北見は２勝３敗／女子…
  3. ＮＨＬ、ゴールデンナイツ２連勝／キン…
  4. サンウルブズ、開幕７連敗／スーパーラ…
  5. 体操男子は白井、女子は村上優勝／Ｗ杯…
  6. ミドル級王者村田は計量パス／ＷＢＡ…
  7. 競泳、今井が東洋大に進学／女子のリオ…
  8. 協会側謝罪ないと田南部氏／レスリング…
  9. バスケ、琉球は敗れ優勝持ち越し／男子…
  10. 皐月賞、ワグネリアンが３・４倍／前日…
集計対象記事：14日10:08〜16日10:08配信分

この時間読んでほしいスポーツニュース

  1. 王者村田、防衛に成功　王座剥奪の比嘉…
  2. 小平が米ゴルフ初優勝　最終日６６で６…
  3. 伏兵エポカドーロが優勝、皐月賞　競馬…
  4. Ｄ６―１中（１５日）　ＤｅＮＡが８連…
  5. 大谷先発予定は悪天候で中止　Ｒソック…
  6. 田沢、１回を２安打１失点　パイレーツ…
  7. レスリング女子代表の選考改善へ　新強…
  8. 巨４―５広（１５日）　菊池が２打席連…
  9. 神８―３ヤ（１５日）　阪神が連敗３で…
  10. ソ７―６ロ（１５日）　ソフトＢ、逆転…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.