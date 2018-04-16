四国学院大、開幕４連勝　四国六大学野球

四国六大学野球春季リーグ（四国新聞社など後援）第2週最終日は15日、高知県の香美球場などで3カード3試合を行った。県勢の四国学院大は8―3で高知大に快勝して開幕4連勝。勝ち点を2に伸ばした。



四国学院大は0―1の二回に4点を挙げて逆転。六回にも4点と2度ビッグイニングをつくり、連勝を伸ばした。四国学院大のほか、愛媛大も開幕4連勝とした。



▽香美（四国学院大2勝）

高 知 大

100000200―3

04000400×―8

四国学院大

（高）道原、藤原、松藤―菅野、矢須（四）土田侑、矢野、下地、加藤―森口

▽三塁打 薮井（高）山田孝、山田晃（以上四）▽二塁打 近藤一（高）藤原、水上（以上四）



▽坊っちゃん（松山大2勝）

松 山 大

000220011―6

100000200―3

高知工科大

（松）河野、渡辺―田村直（高）中村、山上、上沢―宮田

▽二塁打 小林（松）岡本祥（高）



▽JAバンク徳島（愛媛大2勝）

鳴門教育大

000102010―4

05001300×―9

愛 媛 大

（鳴）田原、安丸―大栗（愛）中村、佐藤、吉田、吉本―吉森

▽三塁打 安丸（鳴）西島2（愛）▽二塁打 太田、西島、康（以上愛）