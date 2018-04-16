琴平と高松商８強　植田平太郎範士旗争奪剣道大会

剣道の植田平太郎範士旗争奪大会は15日、高松市香川総合体育館に全国から高校の45校が出場し、勝ち抜き方式で争う男子団体戦を行った。県勢は琴平と高松商の8強が最高だった。大会は育英（兵庫）が5年連続8度目の優勝を飾った。（記録は県勢と決勝）



▽1回戦 済美（2人残し）多度津 下松工（2人残し）高松桜井 中京（5人抜き）高瀬 高松南（2人残し）香川中央 八頭（2人残し）高松 英明（2人残し）生野 龍谷大平安（3人残し）高松中央 関西学院（1人残し）高松西 奈良育英（大将戦）香川高専高松 京都工学院（3人残し）高松北 和歌山東（2人残し）高松東 加古川東（3人残し）小豆島中央 皇学館（3人残し）高松一



▽2回戦 育英（5人抜き）坂出 琴平（3人残し）下松工 中京（3人残し）観音寺総合 和歌山工（3人残し）高松南 八頭（3人残し）丸亀 英明（大将戦）鳴門渦潮 箕島（5人抜き）観音寺一 高松商（5人抜き）京都工学院 和歌山東（5人抜き）三本松 尽誠（2人残し）加古川東 奈良大付（3人残し）志度



▽3回戦 琴平（大将戦）中京 龍谷大平安（大将戦）英明 高松商（3人残し）奈良育英 和歌山東（大将戦）尽誠



▽準々決勝

育英 2人残し 琴平

箕島 2人残し 高松商



▽決勝

育英 大将戦 奈良大付