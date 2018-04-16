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琴平と高松商８強　植田平太郎範士旗争奪剣道大会

2018/04/16 09:42

　剣道の植田平太郎範士旗争奪大会は15日、高松市香川総合体育館に全国から高校の45校が出場し、勝ち抜き方式で争う男子団体戦を行った。県勢は琴平と高松商の8強が最高だった。大会は育英（兵庫）が5年連続8度目の優勝を飾った。（記録は県勢と決勝）

　▽1回戦　済美（2人残し）多度津　下松工（2人残し）高松桜井　中京（5人抜き）高瀬　高松南（2人残し）香川中央　八頭（2人残し）高松　英明（2人残し）生野　龍谷大平安（3人残し）高松中央　関西学院（1人残し）高松西　奈良育英（大将戦）香川高専高松　京都工学院（3人残し）高松北　和歌山東（2人残し）高松東　加古川東（3人残し）小豆島中央　皇学館（3人残し）高松一

　▽2回戦　育英（5人抜き）坂出　琴平（3人残し）下松工　中京（3人残し）観音寺総合　和歌山工（3人残し）高松南　八頭（3人残し）丸亀　英明（大将戦）鳴門渦潮　箕島（5人抜き）観音寺一　高松商（5人抜き）京都工学院　和歌山東（5人抜き）三本松　尽誠（2人残し）加古川東　奈良大付（3人残し）志度

　▽3回戦　琴平（大将戦）中京　龍谷大平安（大将戦）英明　高松商（3人残し）奈良育英　和歌山東（大将戦）尽誠

　▽準々決勝
育英　2人残し　琴平
箕島　2人残し　高松商

　▽決勝
育英　大将戦　奈良大付

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