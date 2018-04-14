佐藤会長を再任　県高野連理事会

県高野連は13日、高松市内のホテルで理事会、監督部会の総会を開いた。任期満了に伴う役員改選では、会長に先の県高校長協会総会で推薦された佐藤良二氏（高松西）を再任。副会長には香川中央校長の鏡原寿吉氏、寒川校長の今西建二氏をそれぞれ新たに選出した。



このほか、理事長には小野裕作氏（高松工）を再任。監督部会長の箱崎功氏（坂出工）も再任した。



併せて、今春に就任した新監督が報告され、志度は新鞍幸一、高松桜井は馬場博史、坂出商は井吉信也の各氏が就いた。また、軟式の農経は万谷淳司氏が監督となった。



その他の県高野連役員は次の通り。任期はいずれも1年。（敬称略）



▽副理事長兼軟式部理事長 小谷猛房（高松）▽副理事長 亀井康宏（尽誠）▽常任理事 中塚智也（津田）松尾友文（寒川）三好明彦（高松商）藤沢昌司（高松中央）三塚浩典（大手前高松）杉尾嘉則（高松西）穴吹広志（丸亀城西）三好智也（藤井）土井由喜（琴平）清水共（香川高専詫間）香川博之（観音寺総合）▽監事 佐藤裕二（石田）寺村圭剛（坂出工）



▽監督部副会長兼幹事 青野靖（観音寺一）▽幹事 福井博三（津田）吉沢恒星（香川高専高松）青山剛（藤井）



▽軟式部幹事 万谷淳司（農経）