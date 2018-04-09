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教員クＡが１部を制す　県社会人卓球リーグ

2018/04/09 09:33

　卓球の県社会人リーグは8日、三豊市高瀬B＆G海洋センターなど8会場に267チーム、計約1300人が出場して1〜27部のクラス別団体戦を行った。1部優勝決定戦は、教員クラブAが3―2で県庁Aを破り、頂点に立った。（記録は上位成績）

　▽1部優勝決定戦
教員クA　3―2　県庁A
○　藤本　3―0　国岡
○　松山　3―0　藤田
　　中島　2―3　松浦　○
　　片岡　1―3　高畠　○
○　松山藤本　3―1　藤田松浦

　▽1部順位　（1）教員クA（2）県庁A（3）尽誠クA（4）牟礼体協A（5）ASC・A（6）ASC・B（7）ES高松A（8）バラTTC・A（9）ZEROTTC・A（10）坂出卓研B
　▽2部　（1）松島体協A（2）坂出卓研A（3）三菱電機A▽3部　（1）キナシ大林病院A（2）鬼無体協A（3）オリーブA▽4部　（1）仏生山クB（2）県庁B（3）卓球家B▽5部　（1）バラTTC・C（2）牟礼体協B（3）太田体協A▽6部　（1）コンフォート（2）多度津クB（3）小豆島クC▽7部　（1）宇多津クA（2）ASC・C（3）ラブオールE▽8部　（1）三木体協C（2）飯山卓友会A（3）仏生山クC▽9部　（1）高瀬クB（2）CBク（3）丸亀卓友会C▽10部　（1）松島体協C（2）東植田体協A（3）オリーブB▽11部　（1）バラTTC・B▽12部　（1）小豆島クD▽13部　（1）飯山卓友会C▽14部　（1）松島体協D▽15部　（1）ZEROTTC・D▽16部　（1）太田体協B▽17部　（1）尽誠クC▽18部　（1）JF・A▽19部　（1）G☆SUCCESS・B▽20部　（1）坂出卓研E▽21部　（1）仏生山クF▽22部　（1）JF・B▽23部　（1）牟礼体協D▽24部　（1）高瀬クD▽25部　（1）ES高松C▽26部　（1）タダノC▽27部　（1）卓窓会D

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