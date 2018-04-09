教員クＡが１部を制す　県社会人卓球リーグ

卓球の県社会人リーグは8日、三豊市高瀬B＆G海洋センターなど8会場に267チーム、計約1300人が出場して1〜27部のクラス別団体戦を行った。1部優勝決定戦は、教員クラブAが3―2で県庁Aを破り、頂点に立った。（記録は上位成績）
▽1部優勝決定戦
教員クA 3―2 県庁A
○ 藤本 3―0 国岡
○ 松山 3―0 藤田
中島 2―3 松浦 ○
片岡 1―3 高畠 ○
○ 松山藤本 3―1 藤田松浦
▽1部順位 （1）教員クA（2）県庁A（3）尽誠クA（4）牟礼体協A（5）ASC・A（6）ASC・B（7）ES高松A（8）バラTTC・A（9）ZEROTTC・A（10）坂出卓研B
▽2部 （1）松島体協A（2）坂出卓研A（3）三菱電機A▽3部 （1）キナシ大林病院A（2）鬼無体協A（3）オリーブA▽4部 （1）仏生山クB（2）県庁B（3）卓球家B▽5部 （1）バラTTC・C（2）牟礼体協B（3）太田体協A▽6部 （1）コンフォート（2）多度津クB（3）小豆島クC▽7部 （1）宇多津クA（2）ASC・C（3）ラブオールE▽8部 （1）三木体協C（2）飯山卓友会A（3）仏生山クC▽9部 （1）高瀬クB（2）CBク（3）丸亀卓友会C▽10部 （1）松島体協C（2）東植田体協A（3）オリーブB▽11部 （1）バラTTC・B▽12部 （1）小豆島クD▽13部 （1）飯山卓友会C▽14部 （1）松島体協D▽15部 （1）ZEROTTC・D▽16部 （1）太田体協B▽17部 （1）尽誠クC▽18部 （1）JF・A▽19部 （1）G☆SUCCESS・B▽20部 （1）坂出卓研E▽21部 （1）仏生山クF▽22部 （1）JF・B▽23部 （1）牟礼体協D▽24部 （1）高瀬クD▽25部 （1）ES高松C▽26部 （1）タダノC▽27部 （1）卓窓会D