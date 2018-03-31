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加藤渉（寒川）７位　全国高校春季ゴルフ

2018/03/31 09:39

　ゴルフの全国高校選手権春季大会は30日、滋賀県の富士スタジアムGC（男子7001ヤード・パー72、女子6289ヤード・パー71）で男女の最終ラウンドがあった。県勢の男子は、15位タイで発進した加藤渉（寒川）が71で回り、通算2アンダー、214で7位タイ。女子は大西菜生（四学香川西）が通算221、8オーバーで13位だった。（記録は県勢）

　▽男子最終成績　（7）加藤渉（寒川）214（71、72、71＝36、35）（35）牛塚海斗（四学香川西）225（67、75、83＝46、37）（40）亀井壮汰（同）226（75、72、79＝38、41）（44）加藤祐紀（寒川）227（77、70、80＝40、40）（51）竹川加寿斗（同）228（77、70、81＝39、42）（62）小川龍雅（四学香川西）230（78、73、79＝40、39）（85）石川大翔（寒川）237（81、72、84＝38、46）（85）落合凌（高松北）237（75、75、87＝46、41）
　▽女子最終成績　（13）大西菜生（四学香川西）221（72、70、79＝40、39）（29）手束雅（高松中央）227（71、76、80＝42、38）（59）木内真衣（四学香川西）238（77、78、83＝42、41）（63）鴻上みらい（高松中央）239（76、79、84＝43、41）

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