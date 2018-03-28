観音寺総合、競り勝つ　坂出商、追い上げあと一歩　１８春の高校野球県大会第５日

【観音寺総合―坂出商】２回裏２死二塁、東原が４点目の左中間三塁打を放つ＝レクザムＢＰ丸亀
春季四国地区高校野球県大会（四国新聞社後援）第5日は27日、丸亀市金倉町のレクザムボールパーク丸亀など2会場で2回戦残り4試合を行い、ベスト16が出そろった。ボールパーク丸亀の第1試合は、三回までに5点を奪った観音寺総合が右腕細川の粘投で坂出商の追い上げをかわし、5―4で競り勝った。第2試合は、多度津が1点リードの八回に5長短打を集めて6点を挙げ、8―1の八回コールドで飯山を退けた。レクザムスタジアムの第1試合は、初回の4点で主導権を握った高松桜井が8―0の七回コールドで石田に快勝。第2試合は高松北が14安打を放ち、14―0の五回コールドで笠田を押し切った。大会第6日は28日、2会場で3回戦4試合があり、29日と合わせて8強が決まる。
27日の戦績
▽2回戦
高松桜井8―0石 田
（七回コールド）
高松北14―0笠 田
（五回コールド）
観音寺総合5―4坂出商
多度津8―1飯 山
（八回コールド）
28日の試合
【3回戦】
…レクザムスタジアム…
▽第1試合（10時）
大手前高松―高松南
▽第2試合（13時）
寒川―坂出
…レクザムボールパーク丸亀…
▽第1試合（10時）
高松中央―高松商
▽第2試合（13時）
藤井―四学香川西