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高松南、競り勝つ　三本松、１２安打も届かず　１８春の高校野球県大会第４日

2018/03/27 09:33

【三本松―高松南】粘投する高松南の左腕川東＝レクザムスタジアム
【三本松―高松南】粘投する高松南の左腕川東＝レクザムスタジアム

　春季四国地区高校野球県大会（四国新聞社後援）第4日は26日、高松市生島町のレクザムスタジアムなど2会場で2回戦4試合を行った。

　同スタジアム第1試合は、五回に5点を奪った高松南が左腕川東の粘投で三本松の反撃を3点に抑え、5―3で逃げ切った。

　第2試合は藤井が10安打で畳み掛け、三木に11―2の七回コールドで快勝。

　レクザムボールパーク丸亀の第1試合は、高松中央が4番菊地の5打点の活躍などで香川中央を7―0の七回コールドで退けた。

　第2試合は坂出が14安打でリードを広げ、高松西に9―3で快勝した。

　大会第5日は27日、2会場で2回戦残り4試合があり、ベスト16が出そろう。

28日の第2試合、球場を入れ替え
　県高野連は26日、大会第6日第2試合（28日午後1時開始予定）の球場を当初から入れ替えると発表。いずれも3回戦で、高松市生島町のレクザムスタジアムで寒川―坂出を、丸亀市金倉町のレクザムボールパーク丸亀で藤井―四学香川西を行う。

26日の戦績
　▽2回戦
高松南5―3三本松
藤　井11―2三　木
（七回コールド）
高松中央7―0香川中央
（七回コールド）
坂　出9―3高松西

27日の試合
　【2回戦】
　…レクザムスタジアム…
　▽第1試合（10時）
石　田―高松桜井
　▽第2試合（13時）
笠　田―高松北

…レクザムボールパーク丸亀…
　▽第1試合（10時）
観音寺総合―坂出商
　▽第2試合（13時）
飯　山―多度津

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