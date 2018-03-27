高松南、競り勝つ　三本松、１２安打も届かず　１８春の高校野球県大会第４日

【三本松―高松南】粘投する高松南の左腕川東＝レクザムスタジアム
春季四国地区高校野球県大会（四国新聞社後援）第4日は26日、高松市生島町のレクザムスタジアムなど2会場で2回戦4試合を行った。
同スタジアム第1試合は、五回に5点を奪った高松南が左腕川東の粘投で三本松の反撃を3点に抑え、5―3で逃げ切った。
第2試合は藤井が10安打で畳み掛け、三木に11―2の七回コールドで快勝。
レクザムボールパーク丸亀の第1試合は、高松中央が4番菊地の5打点の活躍などで香川中央を7―0の七回コールドで退けた。
第2試合は坂出が14安打でリードを広げ、高松西に9―3で快勝した。
大会第5日は27日、2会場で2回戦残り4試合があり、ベスト16が出そろう。
28日の第2試合、球場を入れ替え
県高野連は26日、大会第6日第2試合（28日午後1時開始予定）の球場を当初から入れ替えると発表。いずれも3回戦で、高松市生島町のレクザムスタジアムで寒川―坂出を、丸亀市金倉町のレクザムボールパーク丸亀で藤井―四学香川西を行う。
26日の戦績
▽2回戦
高松南5―3三本松
藤 井11―2三 木
（七回コールド）
高松中央7―0香川中央
（七回コールド）
坂 出9―3高松西
27日の試合
【2回戦】
…レクザムスタジアム…
▽第1試合（10時）
石 田―高松桜井
▽第2試合（13時）
笠 田―高松北
…レクザムボールパーク丸亀…
▽第1試合（10時）
観音寺総合―坂出商
▽第2試合（13時）
飯 山―多度津