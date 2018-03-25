陸上　香川投てき記録会　記録

（24日・Pikaraスタジアム）＝記録は1位と県勢上位

【男子】

▽砲丸投げ （1）越智一喜（丸亀陸協）7メートル78＝以下なし



▽同高校 （1）柴田祥希（岡山・玉野光南）14メートル70



▽同中学 （1）阿部友輝（岡山・児島）9メートル26（2）山村（本島）9メートル01（3）蔭山（豊浜）8メートル75



▽円盤投げ （1）田岡智（三観陸協）42メートル24（2）中沢（坂出高）25メートル64（3）越智（丸亀陸協）25メートル63



▽同高校 （1）佐竹真琴（愛媛・八幡浜）45メートル57（2）吉田（観音寺総合）44メートル40



▽同ジュニア （1）垣本竜成（岡山・児島中）31メートル00（3）蔭山（豊浜中）18メートル74



▽ハンマー投げ （1）大西昭彦（香川マスターズ）41メートル46（2）松本（同）31メートル82



▽同高校 （1）谷本翔哉（岡山・玉野光南）56メートル50（2）蔭山（観音寺総合）52メートル01



▽やり投げ （1）水谷勇斗（岡山・就実高）59メートル70（2）立花（英明高）54メートル72



【女子】

▽砲丸投げ （1）三宅美優（岡山・玉野光南高）11メートル45（2）植田（英明高）9メートル72



▽同中学 （1）角南衣保（岡山・児島）9メートル64



▽円盤投げ （1）高木智帆（徳島・鳴門渦潮高）40メートル77（3）植田（英明高）30メートル67



▽ハンマー投げ （1）真鍋綾萌（岡山・玉野光南高）51メートル84



▽やり投げ （1）山内愛（大阪・長谷川体育施設）53メートル35