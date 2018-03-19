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軟式野球　ＮＨＫ杯県学童大会第２日　記録

2018/03/19 09:22

（18日・綾川町ふれあい運動公園ほか）
　▽6年2回戦　今津12―0多度津ク　多肥ハリケーン13―3善通寺タイガース　川島Jr．キング7―0満濃南ク　高松第一スーパースターズ7―0善通寺キッズ　下笠居五色台ク8―7浅野ファイターズ　善通寺中央ク3―2国分寺南部　引田ブルーサンダース5―1直島　丸亀城東ク10―0太田ジャガーズ　新番丁スリーアローズ8―2観音寺マリンズ　白鳥本町ク12―5香川イーグルス　豊田パンサーズ8―1丸亀城南　古高松南ビクトリーズ4―2古高松ブルースターズ　鬼無アンディーズ10―3土庄ク　国分寺北部2―1国分寺南部Jr．　寒川ク4―3丸亀城西　綾南11―4仁尾ベアーズ　木太南ファイターズ3―2さぬき南ツインズ　木太ベアーズ4―3坂出川津　飯山ク4―0柞田YA球王Jr．　志度源内13―0リトル庵治　大野レッドホークス12―0宇多津　さぬき中央ク5―4苗羽レッドスターズ　榎井ブレイザーク13―3NSY大内　牟礼小5―3弦打シャークス　竜川ドラゴンズ5―4詫間ビーバーズ　丸亀郡家4―0円座サンダース　綾歌ク8―3星城ク　坂出東部7―1付属坂出　平井3―0府中　丸亀飯野ロケッツ4―1オール栗林　安田ヤンキース7―0坂出ブルーオーシャンズ　仏生山ビガーズ5―5坂出加茂（仏生山ビガーズの判定勝ち）

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