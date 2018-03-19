軟式野球　ＮＨＫ杯県学童大会第２日　記録

（18日・綾川町ふれあい運動公園ほか）

▽6年2回戦 今津12―0多度津ク 多肥ハリケーン13―3善通寺タイガース 川島Jr．キング7―0満濃南ク 高松第一スーパースターズ7―0善通寺キッズ 下笠居五色台ク8―7浅野ファイターズ 善通寺中央ク3―2国分寺南部 引田ブルーサンダース5―1直島 丸亀城東ク10―0太田ジャガーズ 新番丁スリーアローズ8―2観音寺マリンズ 白鳥本町ク12―5香川イーグルス 豊田パンサーズ8―1丸亀城南 古高松南ビクトリーズ4―2古高松ブルースターズ 鬼無アンディーズ10―3土庄ク 国分寺北部2―1国分寺南部Jr． 寒川ク4―3丸亀城西 綾南11―4仁尾ベアーズ 木太南ファイターズ3―2さぬき南ツインズ 木太ベアーズ4―3坂出川津 飯山ク4―0柞田YA球王Jr． 志度源内13―0リトル庵治 大野レッドホークス12―0宇多津 さぬき中央ク5―4苗羽レッドスターズ 榎井ブレイザーク13―3NSY大内 牟礼小5―3弦打シャークス 竜川ドラゴンズ5―4詫間ビーバーズ 丸亀郡家4―0円座サンダース 綾歌ク8―3星城ク 坂出東部7―1付属坂出 平井3―0府中 丸亀飯野ロケッツ4―1オール栗林 安田ヤンキース7―0坂出ブルーオーシャンズ 仏生山ビガーズ5―5坂出加茂（仏生山ビガーズの判定勝ち）