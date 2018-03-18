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ソフトテニス　県高校ＡＢ級強化大会　記録

2018/03/18 10:15

（10、17日・高松市亀水コートほか）
　▽男子A級決勝トーナメント1回戦
竹治・石原（高松中央）　4―0　早島・溝川（高松中央）
河村・大田（坂出）　4―2　宮脇・合田（高松中央）

　▽決勝
竹治・石原　4―3　河村・大田

　▽同B級準々決勝
寒川・小川（三本松）　4―1　森脇・池口（高瀬）
横井・宮武（善通寺一）　4―1　増田・高橋（高松西）
宮武・尾平（多度津）　4―1　荒木・佐々原（坂出）
藤井・北山（高松西）　4―2　高橋・堤（香川高専詫間）

　▽準決勝
寒川・小川　4―1　横井・宮武
藤井・北山　4―2　宮武・尾平

　▽決勝
寒川・小川　4―2　藤井・北山

　▽女子A級準々決勝
森・秋森（高瀬）　4―0　秋山・泉（高松西）
忰山・笠谷（高松商）　4―2　河本・西岡（高瀬）
石井・中村（高松南）　4―3　樋富・六車（三本松）
栗永・中野（高松商）　4―2　西田・松尾（英明）

　▽準決勝
森・秋森　4―3　忰山・笠谷
栗永・中野　4―1　石井・中村

　▽決勝
森・秋森　4―2　栗永・中野

　▽同B級準々決勝
石井・中村（高松南）　4―2　藤原・芳沢（高松商）
佐藤・森本（坂出）　4―2　六車・楠井（高松南）
西村・向井（高松商）　4―3　石川・大平（高瀬）
行成・佐やなぎ（善通寺一）　4―1　久保・矢野（志度）

　▽準決勝
石井・中村　4―2　佐藤・森本
行成・佐やなぎ　4―2　西村・向井

　▽決勝
石井・中村　4―2　行成・佐やなぎ

※佐やなぎのやなぎは木ヘンに却の去がタ

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