ソフトテニス　県高校ＡＢ級強化大会　記録

（10、17日・高松市亀水コートほか）

▽男子A級決勝トーナメント1回戦

竹治・石原（高松中央） 4―0 早島・溝川（高松中央）

河村・大田（坂出） 4―2 宮脇・合田（高松中央）



▽決勝

竹治・石原 4―3 河村・大田



▽同B級準々決勝

寒川・小川（三本松） 4―1 森脇・池口（高瀬）

横井・宮武（善通寺一） 4―1 増田・高橋（高松西）

宮武・尾平（多度津） 4―1 荒木・佐々原（坂出）

藤井・北山（高松西） 4―2 高橋・堤（香川高専詫間）



▽準決勝

寒川・小川 4―1 横井・宮武

藤井・北山 4―2 宮武・尾平



▽決勝

寒川・小川 4―2 藤井・北山



▽女子A級準々決勝

森・秋森（高瀬） 4―0 秋山・泉（高松西）

忰山・笠谷（高松商） 4―2 河本・西岡（高瀬）

石井・中村（高松南） 4―3 樋富・六車（三本松）

栗永・中野（高松商） 4―2 西田・松尾（英明）



▽準決勝

森・秋森 4―3 忰山・笠谷

栗永・中野 4―1 石井・中村



▽決勝

森・秋森 4―2 栗永・中野



▽同B級準々決勝

石井・中村（高松南） 4―2 藤原・芳沢（高松商）

佐藤・森本（坂出） 4―2 六車・楠井（高松南）

西村・向井（高松商） 4―3 石川・大平（高瀬）

行成・佐やなぎ（善通寺一） 4―1 久保・矢野（志度）



▽準決勝

石井・中村 4―2 佐藤・森本

行成・佐やなぎ 4―2 西村・向井



▽決勝

石井・中村 4―2 行成・佐やなぎ



※佐やなぎのやなぎは木ヘンに却の去がタ