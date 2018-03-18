相撲団体　高松南２年連続決勝Ｔ　全国高校選抜大会

高校生アスリートが春の日本一を争う全国高校選抜大会は17日、ソフトボールと相撲で開幕、県勢は2競技ともに出場した。相撲団体の高松南は予選3戦を1勝2敗（勝ち人数4）で突破、2年連続で決勝トーナメント（32強）進出を決めた。



ソフトボールは男女の1回戦を実施。女子の高松南は1―0で都城東（宮崎）に競り勝ち、5年連続で初戦突破を果たした。男子の多度津は1回戦敗退。



全国高校選抜大会は4月8日まで、全国各地で計23競技が行われる。



（高知県立春野総合運動公園相撲場）

▽団体予選1回戦

鳥取城北（鳥取） 2―1 高松南

▽同予選2回戦

高松南 2―1 響（山口）

▽同予選3回戦

和歌山商（和歌山） 2―1 高松南

▽個人予選1回戦

滝上伊吹（高松南） おしだし 豊田尚宏（北海道・大野農）

白川大陽（高松南） おしだし 北原輝弥（佐賀・多久）

田中宏憲（京都・鳥羽） つきだし 香西一輝（高松南）

白川大貴（高松南） つきだし 立花勇輔（青森・三本木農）

アスハダ（静岡・飛龍） つきだし 藤沢賢清（香川農業経営）

▽同予選2回戦

川渕一意（石川・金沢学院） つきおとし 滝上伊吹（高松南）

白川大陽（高松南） よりきり 友山勝義（神奈川

・向の岡工）

白川大貴（高松南） つきだし 西川日向（福井・奥越明成）

▽同予選3回戦

田太隆靖（東京・足立新田） すくいなげ 白川大陽（高松南）

前田悠翔（石川・金沢学院） はたきこみ 白川大貴（高松南）