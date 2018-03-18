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相撲団体　高松南２年連続決勝Ｔ　全国高校選抜大会

2018/03/18 10:07

　高校生アスリートが春の日本一を争う全国高校選抜大会は17日、ソフトボールと相撲で開幕、県勢は2競技ともに出場した。相撲団体の高松南は予選3戦を1勝2敗（勝ち人数4）で突破、2年連続で決勝トーナメント（32強）進出を決めた。

　ソフトボールは男女の1回戦を実施。女子の高松南は1―0で都城東（宮崎）に競り勝ち、5年連続で初戦突破を果たした。男子の多度津は1回戦敗退。

　全国高校選抜大会は4月8日まで、全国各地で計23競技が行われる。

　（高知県立春野総合運動公園相撲場）
　▽団体予選1回戦
鳥取城北（鳥取）　2―1　高松南
　▽同予選2回戦
高松南　2―1　響（山口）
　▽同予選3回戦
和歌山商（和歌山）　2―1　高松南
　▽個人予選1回戦
滝上伊吹（高松南）　おしだし　豊田尚宏（北海道・大野農）
白川大陽（高松南）　おしだし　北原輝弥（佐賀・多久）
田中宏憲（京都・鳥羽）　つきだし　香西一輝（高松南）
白川大貴（高松南）　つきだし　立花勇輔（青森・三本木農）
アスハダ（静岡・飛龍）　つきだし　藤沢賢清（香川農業経営）
　▽同予選2回戦
川渕一意（石川・金沢学院）　つきおとし　滝上伊吹（高松南）
白川大陽（高松南）　よりきり　友山勝義（神奈川
・向の岡工）
白川大貴（高松南）　つきだし　西川日向（福井・奥越明成）
　▽同予選3回戦
田太隆靖（東京・足立新田）　すくいなげ　白川大陽（高松南）
前田悠翔（石川・金沢学院）　はたきこみ　白川大貴（高松南）

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