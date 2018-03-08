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６人制男子１部・綾南クが優勝　バレーボール県リーグ

2018/03/08 09:33

　県バレーボールリーグはこのほど、2017年度の全日程を終了した。併せて県協会は17年度県リーグ戦の最終順位と各部の最優秀選手を発表。6人制男子1部は綾南クラブ、同2部は高紫会がともに勝ち点36を獲得し、頂点に立った。

　最優秀選手には6人制男子1部が黒沢亮（綾南ク）、同2部は高橋弘幹（高紫会）が選ばれた。

　▽6人制男子1部
綾南ク　2（25―20）0　絆’s
　　　　　（25―22）

花園ク　2（25―18）1　東讃迷球会
　　　　　（16―25）
　　　　　（25―15）

綾南ク　2（25―21）0　善通寺ク
　　　　　（25―21）

県警　2（25―15）0　絆’s
　　　　（25―14）

綾南ク　2（25―16）0　花園ク
　　　　　（25―17）

県警　2（25―17）0　善通寺ク
　　　　（25―23）

　▽同2部　KOS（不戦勝）綾歌ク　香川大2−0高松大　梁山泊（不戦勝）T・K・O　KOS2―0高松大　高紫会（不戦勝）T・K・O　KOS2―0梁山泊

　【最終順位】
　▽6人制男子1部　（1）綾南ク（勝ち点36）（2）県警（31）（3）メンズ（24）（4）花園ク（17）（5）善通寺ク（16）（6）東讃迷球会（13）（7）絆’s（5）
　▽同2部　（1）高紫会（勝ち点36）（2）香川大（31）（3）KOS（30）（4）香川町ク（29）（5）梁山泊（23）（6）高松大（21）（7）T・K・O（7）（8）綾歌ク（0）

　【最優秀選手】
　▽6人制男子1部　黒沢亮（綾南ク）
　▽同2部　高橋弘幹（高紫会）

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