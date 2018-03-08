６人制男子１部・綾南クが優勝　バレーボール県リーグ

県バレーボールリーグはこのほど、2017年度の全日程を終了した。併せて県協会は17年度県リーグ戦の最終順位と各部の最優秀選手を発表。6人制男子1部は綾南クラブ、同2部は高紫会がともに勝ち点36を獲得し、頂点に立った。



最優秀選手には6人制男子1部が黒沢亮（綾南ク）、同2部は高橋弘幹（高紫会）が選ばれた。



▽6人制男子1部

綾南ク 2（25―20）0 絆’s

（25―22）



花園ク 2（25―18）1 東讃迷球会

（16―25）

（25―15）



綾南ク 2（25―21）0 善通寺ク

（25―21）



県警 2（25―15）0 絆’s

（25―14）



綾南ク 2（25―16）0 花園ク

（25―17）



県警 2（25―17）0 善通寺ク

（25―23）



▽同2部 KOS（不戦勝）綾歌ク 香川大2−0高松大 梁山泊（不戦勝）T・K・O KOS2―0高松大 高紫会（不戦勝）T・K・O KOS2―0梁山泊



【最終順位】

▽6人制男子1部 （1）綾南ク（勝ち点36）（2）県警（31）（3）メンズ（24）（4）花園ク（17）（5）善通寺ク（16）（6）東讃迷球会（13）（7）絆’s（5）

▽同2部 （1）高紫会（勝ち点36）（2）香川大（31）（3）KOS（30）（4）香川町ク（29）（5）梁山泊（23）（6）高松大（21）（7）T・K・O（7）（8）綾歌ク（0）



【最優秀選手】

▽6人制男子1部 黒沢亮（綾南ク）

▽同2部 高橋弘幹（高紫会）