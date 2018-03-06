男子、片山３連覇　女子、十河初優勝　県スキー選手権

スキーの県選手権は4日、鳥取県のだいせんホワイトリゾートで大回転（全長900メートル、旗門数21）を行った。男子は片山大輔（香川大医学部）が33秒75で3連覇を果たし、女子は十河友紀（瀬戸内冬戦団）が39秒28で初の頂点に立った。

男女年齢別の各部門で争うクラブ対抗も併せてあり、団体総合はスノーウェーブが2年ぶりに優勝した。



【県選手権】大回転（全長900メートル、旗門数21）

▽男子 （1）片山大輔（香川大医学部）33秒75（2）竹島（坂出協会）36秒34（3）諏佐（観音寺SC）36秒39（4）斉藤（同）36秒52（5）仙田（香川大医学部）37秒23（6）長谷川（観音寺SC）38秒18



▽女子 （1）十河友紀（瀬戸内冬戦団）39秒28（2）中村（県庁山の会）43秒02（3）上野（観音寺SC）44秒36（4）谷川（スノーウェーブ）44秒78（5）高橋（高松市役所）45秒34（6）長谷川（観音寺SC）48秒66



【クラブ対抗】大回転（全長900メートル、旗門数22）

▽個人男子A （1）片山大輔（香川大医学部）40秒16（2）斉藤（観音寺SC）41秒47（3）長谷川（香川大医学部）42秒03

▽同B＝完走者なし

▽同C （1）高崎大史（坂出協会）41秒87（2）田中（京極SC）42秒00（3）香川（高松ドルフィンSC）44秒36

▽同D （1）永井修司（スノーウェーブ）42秒05（2）前田（玉藻）44秒16（3）十河（瀬戸内冬戦団）44秒29

▽同E （1）槙塚正福（スノーウェーブ）44秒29（2）清水（瀬戸内冬戦団）45秒91（3）清水（観音寺SC）49秒95

▽同F （1）久保隆（観音寺SC）45秒51（2）今上（スノーウェーブ）50秒78（3）山口（同）1分11秒81



▽個人女子A （1）秋山倫菜（スノーウェーブ）44秒77（2）片山（観音寺SC）45秒78（3）森川（同）47秒77

▽同B （1）中村有砂（県庁山の会）48秒03（2）谷川（スノーウェーブ）49秒15（3）十河麻（瀬戸内冬戦団）51秒16



▽個人小学生A （1）十河れい（瀬戸内冬戦団）58秒32（2）三好（スノーウェーブ）1分1秒56（3）十河え（瀬戸内冬戦団）1分3秒03

▽同B （1）高橋穂夏（高松市役所）46秒79（2）長谷川（観音寺SC）49秒24（3）高橋暖（高松市役所）50秒99



▽団体総合 （1）スノーウェーブ33点（2）瀬戸内冬戦団22点（3）観音寺SC18点