卓球　四国中学校選抜大会　記録

（4日・徳島市立体育館）

▽男子団体予選リーグA組 （1）城東（徳島）3勝（2）一宮（高知）2勝1敗（3）川東（愛媛）1勝2敗（4）さぬき南3敗▽B組 （1）日吉（愛媛）3勝（2）大月（高知）2勝1敗（3）香東1勝2敗（4）三島（徳島）3敗▽C組 （1）今治西（愛媛）3勝（2）石井（徳島）2勝1敗（3）高瀬1勝2敗（4）土佐町（高知）3敗▽D組 （1）明徳義塾（高知）3勝（2）松山東（愛媛）2勝1敗（3）城西（徳島）1勝2敗（4）丸亀南3敗＝各組上位2校が決勝トーナメント進出



▽決勝トーナメント1回戦

城東 3―0 大月

明徳義塾 3―0 石井

今治西 3―0 一宮

日吉 3―1 松山東



▽準決勝

明徳義塾 3―0 城東

日吉 3―1 今治西



▽決勝

明徳義塾 3―0 日吉



▽女子団体予選リーグA組 （1）土佐女（高知）3勝（2）南部（徳島）2勝1敗（3）三島東（愛媛）1勝2敗（4）豊中3敗▽B組 （1）安芸（高知）3勝（2）角野（愛媛）2勝1敗（3）津田（徳島）1勝2敗（4）白鳥3敗▽C組 （1）日吉（愛媛）3勝（2）城東（徳島）2勝1敗（3）西部（高知）1勝2敗（4）さぬき南3敗▽D組 （1）明徳義塾（高知）3勝（2）城北（愛媛）2勝1敗（3）高瀬1勝2敗（4）海陽（徳島）3敗＝各組上位2校が決勝トーナメント進出



▽決勝トーナメント1回戦

土佐女 3―2 角野

明徳義塾 3―1 城東

日吉 3―0 南部

安芸 3―2 城北



▽準決勝

明徳義塾 3―2 土佐女

安芸 3―2 日吉



▽決勝

明徳義塾 3―0 安芸