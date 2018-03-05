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卓球　四国中学校選抜大会　記録

2018/03/05 09:51

（4日・徳島市立体育館）
　▽男子団体予選リーグA組　（1）城東（徳島）3勝（2）一宮（高知）2勝1敗（3）川東（愛媛）1勝2敗（4）さぬき南3敗▽B組　（1）日吉（愛媛）3勝（2）大月（高知）2勝1敗（3）香東1勝2敗（4）三島（徳島）3敗▽C組　（1）今治西（愛媛）3勝（2）石井（徳島）2勝1敗（3）高瀬1勝2敗（4）土佐町（高知）3敗▽D組　（1）明徳義塾（高知）3勝（2）松山東（愛媛）2勝1敗（3）城西（徳島）1勝2敗（4）丸亀南3敗＝各組上位2校が決勝トーナメント進出

　▽決勝トーナメント1回戦
城東　3―0　大月
明徳義塾　3―0　石井
今治西　3―0　一宮
日吉　3―1　松山東

　▽準決勝
明徳義塾　3―0　城東
日吉　3―1　今治西

　▽決勝
明徳義塾　3―0　日吉

　▽女子団体予選リーグA組　（1）土佐女（高知）3勝（2）南部（徳島）2勝1敗（3）三島東（愛媛）1勝2敗（4）豊中3敗▽B組　（1）安芸（高知）3勝（2）角野（愛媛）2勝1敗（3）津田（徳島）1勝2敗（4）白鳥3敗▽C組　（1）日吉（愛媛）3勝（2）城東（徳島）2勝1敗（3）西部（高知）1勝2敗（4）さぬき南3敗▽D組　（1）明徳義塾（高知）3勝（2）城北（愛媛）2勝1敗（3）高瀬1勝2敗（4）海陽（徳島）3敗＝各組上位2校が決勝トーナメント進出

　▽決勝トーナメント1回戦
土佐女　3―2　角野
明徳義塾　3―1　城東
日吉　3―0　南部
安芸　3―2　城北

　▽準決勝
明徳義塾　3―2　土佐女
安芸　3―2　日吉

　▽決勝
明徳義塾　3―0　安芸

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