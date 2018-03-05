女子は古高松南１０年ぶりの制覇　県春季小学生ソフト

ソフトボールの四国大会県予選を兼ねた県春季小学生男女大会第1日は4日、丸亀市土器川公園に男子20、女子3チームが出場して行われ、女子決勝は古高松南が川岡に5―4の六回時間切れで勝ち、10年ぶり3度目の優勝を果たした。



男子はこの日準々決勝までを実施し、4強が決定。最終日の10日に同公園で男子決勝までがある。今大会の男子上位4、女子2チームが四国大会（4月14、15日・愛媛）の出場権を獲得する。



▽男子1回戦 豊原ウッドペッカーズ14―7川岡 スピリッツ12―0香南ジェッターズ 大野原グランパス7―4観音寺ク 常磐ク7―0吉津



▽2回戦 豊原ウッドペッカーズ8―7与北ク 川添リバーズ8―1前田フェニックス 屋島ブルースカイ22―0十河パイレーツ 大野ハリケーン7―1スピリッツ 比地二8―3大野原グランパス 古高松南ネプチューンズ5―0三渓カーレジ 林ヤンガーズ15―0粟井 常磐ク10―0檀紙ファイターズ



▽準々決勝

川添リバーズ 16―1 豊原ウッドペッカーズ

大野ハリケーン 17―4 屋島ブルースカイ

古高松南ネプチューンズ 8―0 比地二

林ヤンガーズ 10―0 常磐ク



▽女子1回戦 川岡（不戦勝）川島Jr．クィーン



▽決勝

川 岡103000 ―4

古高松南201101x―5

（六回時間切れ）

（川）豊島―安田（古）鈴木―瀬尾



▽三塁打 豊島（川）▽二塁打 田中（川）