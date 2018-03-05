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女子は古高松南１０年ぶりの制覇　県春季小学生ソフト

2018/03/05 09:50

　ソフトボールの四国大会県予選を兼ねた県春季小学生男女大会第1日は4日、丸亀市土器川公園に男子20、女子3チームが出場して行われ、女子決勝は古高松南が川岡に5―4の六回時間切れで勝ち、10年ぶり3度目の優勝を果たした。

　男子はこの日準々決勝までを実施し、4強が決定。最終日の10日に同公園で男子決勝までがある。今大会の男子上位4、女子2チームが四国大会（4月14、15日・愛媛）の出場権を獲得する。

　▽男子1回戦　豊原ウッドペッカーズ14―7川岡　スピリッツ12―0香南ジェッターズ　大野原グランパス7―4観音寺ク　常磐ク7―0吉津

　▽2回戦　豊原ウッドペッカーズ8―7与北ク　川添リバーズ8―1前田フェニックス　屋島ブルースカイ22―0十河パイレーツ　大野ハリケーン7―1スピリッツ　比地二8―3大野原グランパス　古高松南ネプチューンズ5―0三渓カーレジ　林ヤンガーズ15―0粟井　常磐ク10―0檀紙ファイターズ

　▽準々決勝
川添リバーズ　16―1　豊原ウッドペッカーズ
大野ハリケーン　17―4　屋島ブルースカイ
古高松南ネプチューンズ　8―0　比地二
林ヤンガーズ　10―0　常磐ク

　▽女子1回戦　川岡（不戦勝）川島Jr．クィーン

　▽決勝
川　　岡103000　―4
古高松南201101x―5
（六回時間切れ）
（川）豊島―安田（古）鈴木―瀬尾

▽三塁打　豊島（川）▽二塁打　田中（川）

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