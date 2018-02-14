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さらなる飛躍誓う　県スポーツ栄光賞　１４競技４４人表彰

2018/02/14 09:25

県スポーツ栄光賞、県教委指導者表彰の受賞者ら＝県庁
県スポーツ栄光賞、県教委指導者表彰の受賞者ら＝県庁

　2017年に全国大会や国際大会で優れた成績を収めた選手を表彰する県スポーツ栄光賞の贈呈式が13日、県庁であった。14競技から44人が表彰を受け、さらなる飛躍を誓った。

　式には、浜田知事と五所野尾恭一県議会議長、多田野栄県体協会長らが出席。浜田知事が、受賞者一人一人に表彰盾を授与した。

　同賞は1993年の東四国国体の男女総合優勝を記念して県が創設し、今回で24回目。

　併せて県教委の指導者表彰も行われ、工代祐司県教育長から5競技の指導者5人に表彰状が贈られた。

　県スポーツ栄光賞と県教委指導者表彰の受賞者は次の通り。

　【県スポーツ栄光賞】
　陸上　石川祐介、山地里奈（以上観音寺一高）板東琉太（高松工高）大山桜花（香川一中）▽新体操　喜田純鈴（高松中央高）▽セーリング　長岡叶子、森七海、多田晴香、林千華（以上高松商高）▽重量挙げ　妹尾侑哉（東京国際大）花城瑞樹（丸亀西中）▽ハンドボール　村上凌太（大崎電気）▽卓球　前田美優（日本生命）▽馬術　安田一彦（スタリオンST）▽フェンシング　宇山賢（三菱電機）▽弓道　川村飛優（志度高）▽カヌー　阪口雄基、田中晴大、山戸蓮、渡辺誉史希、安藤久騎（以上坂出高）多田羅英花（愛媛県カヌー協会）新岡浩陽（滋賀レイクスターズ）▽空手　崎山優成、梶村幹人、梶原龍斗、徳永圭裕、松本光揮、今泉輝、世古大晴（以上高松中央高）▽なぎなた　森香澄、秋山咲絵、高家莉乃、大野怜那、山下祐里、近石優香、今井美月（以上琴平高）▽ゴルフ　石川大翔、吉本翔雄、加藤渉、黒川逸輝、黒川航輝（以上寒川高）▽少林寺拳法　大西千匡、谷龍一（以上坂出商高）

　【県教委指導者表彰】嶋田秀和（高松工高教）樋上聡史（高松商高教）北田敏和（志度高教）白川未樹（琴平高教）大西修一（坂出専修道院）

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