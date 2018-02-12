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卓球　県高校強化大会第１日　記録

2018/02/12 09:46

（11日・坂出市立体育館）
　【男子】
　▽団体予選リーグA組　（1）尽誠2勝（2）丸亀1勝1敗（3）飯山2敗▽B組　（1）四学香川西2勝（2）三木1勝1敗（3）英明2敗▽C組　（1）高松中央3勝（2）坂出工2勝1敗（3）坂出一1勝2敗（4）香川中央3敗▽D組　（1）高松西3勝（2）観音寺一2勝1敗（3）藤井1勝2敗（4）観音寺総合3敗▽E組　（1）坂出3勝（2）高松一2勝1敗（3）三本松1勝2敗（4）石田3敗▽F組　（1）高松商3勝（2）善通寺一2勝1敗（3）丸亀城西1勝2敗（4）笠田3敗▽G組　（1）高松工3勝（2）高松北2勝1敗（3）小豆島中央1勝2敗（4）高瀬3敗▽H組　（1）高松3勝（2）多度津2勝1敗（3）高松桜井1勝2敗（4）琴平3敗▽I組　（1）志度3勝（2）高松東2勝1敗（3）津田1勝2敗（4）香川誠陵3敗＝各組1位が決勝トーナメント進出

　▽決勝トーナメント1回戦　志度3―1高松

　▽準々決勝
尽誠　3―0　志度
高松西　3―2　坂出
高松中央　3―0　高松商
四学香川西　3―1　高松工

　▽準決勝
尽誠　3―0　高松西
四学香川西　3―1　高松中央

　▽3位決定戦
高松中央　3−2　高松西

　▽決勝
尽誠　3―1　四学香川西
○礒野　3―0　大美
　伊藤　0―3　西田○
○礒野・細川　3―1　西田・吉見
○山下　3―0　波賀

　【女子】
　▽団体予選リーグA組　（1）尽誠2勝（2）観音寺総合1勝1敗（3）高松桜井2敗▽B組　（1）高松商2勝（2）丸亀城西1勝1敗（3）高松東2敗▽C組　（1）四学香川西3勝（2）三木2勝1敗（3）高松1勝2敗（4）三本松3敗▽D組　（1）高松西3勝（2）観音寺一2勝1敗（3）小豆島中央1勝2敗（4）坂出3敗▽E組　（1）高松一3勝（2）善通寺一2勝1敗（3）津田1勝2敗（4）笠田3敗▽F組　（1）高松中央3勝（2）高瀬2勝1敗（3）志度1勝2敗（4）琴平3敗＝各組1位が決勝トーナメント進出

　▽決勝トーナメント1回戦
高松中央　3―1　高松西
四学香川西　3―1　高松一

　▽準決勝
高松中央　3―1　尽誠
高松商　3―2　四学香川西

　▽3位決定戦
尽誠　3―0　四学香川西

　▽決勝
高松商　3―1　高松中央
○久保　3―0　松濤南
　若林　1―3　岸下佳○
○久保・木村　3―0　岸下佳・岸下菜
○木村　3―2　岸下菜

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集計対象記事：10日20:33〜12日20:33配信分

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