卓球　県高校強化大会第１日　記録

（11日・坂出市立体育館）

【男子】

▽団体予選リーグA組 （1）尽誠2勝（2）丸亀1勝1敗（3）飯山2敗▽B組 （1）四学香川西2勝（2）三木1勝1敗（3）英明2敗▽C組 （1）高松中央3勝（2）坂出工2勝1敗（3）坂出一1勝2敗（4）香川中央3敗▽D組 （1）高松西3勝（2）観音寺一2勝1敗（3）藤井1勝2敗（4）観音寺総合3敗▽E組 （1）坂出3勝（2）高松一2勝1敗（3）三本松1勝2敗（4）石田3敗▽F組 （1）高松商3勝（2）善通寺一2勝1敗（3）丸亀城西1勝2敗（4）笠田3敗▽G組 （1）高松工3勝（2）高松北2勝1敗（3）小豆島中央1勝2敗（4）高瀬3敗▽H組 （1）高松3勝（2）多度津2勝1敗（3）高松桜井1勝2敗（4）琴平3敗▽I組 （1）志度3勝（2）高松東2勝1敗（3）津田1勝2敗（4）香川誠陵3敗＝各組1位が決勝トーナメント進出



▽決勝トーナメント1回戦 志度3―1高松



▽準々決勝

尽誠 3―0 志度

高松西 3―2 坂出

高松中央 3―0 高松商

四学香川西 3―1 高松工



▽準決勝

尽誠 3―0 高松西

四学香川西 3―1 高松中央



▽3位決定戦

高松中央 3−2 高松西



▽決勝

尽誠 3―1 四学香川西

○礒野 3―0 大美

伊藤 0―3 西田○

○礒野・細川 3―1 西田・吉見

○山下 3―0 波賀



【女子】

▽団体予選リーグA組 （1）尽誠2勝（2）観音寺総合1勝1敗（3）高松桜井2敗▽B組 （1）高松商2勝（2）丸亀城西1勝1敗（3）高松東2敗▽C組 （1）四学香川西3勝（2）三木2勝1敗（3）高松1勝2敗（4）三本松3敗▽D組 （1）高松西3勝（2）観音寺一2勝1敗（3）小豆島中央1勝2敗（4）坂出3敗▽E組 （1）高松一3勝（2）善通寺一2勝1敗（3）津田1勝2敗（4）笠田3敗▽F組 （1）高松中央3勝（2）高瀬2勝1敗（3）志度1勝2敗（4）琴平3敗＝各組1位が決勝トーナメント進出



▽決勝トーナメント1回戦

高松中央 3―1 高松西

四学香川西 3―1 高松一



▽準決勝

高松中央 3―1 尽誠

高松商 3―2 四学香川西



▽3位決定戦

尽誠 3―0 四学香川西



▽決勝

高松商 3―1 高松中央

○久保 3―0 松濤南

若林 1―3 岸下佳○

○久保・木村 3―0 岸下佳・岸下菜

○木村 3―2 岸下菜