英明が準優勝　女子　四国高校新人バスケ最終日

バスケットボールの四国高校新人選手権最終日は11日、高知県立春野総合運動公園体育館で行われ、県勢は女子の英明の準優勝が最高位だった。



県1位代表の英明は予選リーグを3戦全勝で突破して決勝進出。決勝は聖カタリナと対戦し、43―81で敗れた。



このほか、県勢は男子県1位代表の尽誠が3位、同2位代表の高松商が5位。女子県2位代表の高松一は6位だった。



大会の男子は高知中央が初優勝し、女子は聖カタリナが12年連続で頂点に立った。



▽男子予選リーグA組 城東91―49高知工 松山工63―59尽誠



▽順位 （1）松山工3勝（2）尽誠2勝1敗（3）城東1勝2敗（4）高知工3敗



▽同B組 新田107―86高松商 高知中央80―51海部



▽順位 （1）高知中央3勝（2）新田2勝1敗（3）高松商1勝2敗（4）海部3敗



◯…各組1位が決勝、2位以下は順位決定戦へ。



▽5位決定戦

高松商 83―80 城東



▽3位決定戦

尽誠 102―78 新田



▽決勝

高知中央 66―50 松山工

（高知中央は初優勝）



▽女子予選リーグA組 聖カタリナ77―60高知中央 高松一90―54城北



▽順位 （1）聖カタリナ3勝（2）高知中央2勝1敗（3）高松一1勝2敗（4）城北3敗



▽同B組 英明76―53城南 岡豊55―47済美



▽順位 （1）英明3勝（2）岡豊2勝1敗（3）城南1勝2敗（4）済美3敗



◯…各組1位が決勝、2位以下は順位決定戦へ。



▽5位決定戦

城南 48―46 高松一



▽3位決定戦

高知中央 87―56 岡豊



▽決勝

聖カタリナ 81（23―4）43 英明

（15―9）

（27―18）

（16―12）

（聖カタリナは12年連続20度目の優勝）