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英明が準優勝　女子　四国高校新人バスケ最終日

2018/02/12 09:43

　バスケットボールの四国高校新人選手権最終日は11日、高知県立春野総合運動公園体育館で行われ、県勢は女子の英明の準優勝が最高位だった。

　県1位代表の英明は予選リーグを3戦全勝で突破して決勝進出。決勝は聖カタリナと対戦し、43―81で敗れた。

　このほか、県勢は男子県1位代表の尽誠が3位、同2位代表の高松商が5位。女子県2位代表の高松一は6位だった。

　大会の男子は高知中央が初優勝し、女子は聖カタリナが12年連続で頂点に立った。

　▽男子予選リーグA組　城東91―49高知工　松山工63―59尽誠

　▽順位　（1）松山工3勝（2）尽誠2勝1敗（3）城東1勝2敗（4）高知工3敗

　▽同B組　新田107―86高松商　高知中央80―51海部

　▽順位　（1）高知中央3勝（2）新田2勝1敗（3）高松商1勝2敗（4）海部3敗

　◯…各組1位が決勝、2位以下は順位決定戦へ。

　▽5位決定戦
高松商　83―80　城東

　▽3位決定戦
尽誠　102―78　新田

　▽決勝
高知中央　66―50　松山工
（高知中央は初優勝）

　▽女子予選リーグA組　聖カタリナ77―60高知中央　高松一90―54城北

　▽順位　（1）聖カタリナ3勝（2）高知中央2勝1敗（3）高松一1勝2敗（4）城北3敗

　▽同B組　英明76―53城南　岡豊55―47済美

　▽順位　（1）英明3勝（2）岡豊2勝1敗（3）城南1勝2敗（4）済美3敗

　◯…各組1位が決勝、2位以下は順位決定戦へ。

　▽5位決定戦
城南　48―46　高松一

　▽3位決定戦
高知中央　87―56　岡豊

　▽決勝
聖カタリナ　81（23―4）43　英明
　　　　　　　　（15―9）
　　　　　　　　（27―18）
　　　　　　　　（16―12）
（聖カタリナは12年連続20度目の優勝）

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