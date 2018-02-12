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寺尾（国士舘大）無差別級Ｖ　女子選手権は古枝（高松商高）　県下体重別柔道・女子選手権

2018/02/12 09:42

　柔道の県下体重別選手権と県下女子選手権は11日、県立武道館であった。男子の無差別級は寺尾拓真（国士舘大）が、女子選手権は古枝あさひ（高松商高）がともに初優勝を飾った。男子無差別級と女子選手権の上位2選手は四国予選（3月4日・高知）に出場する。

　男子無差別級は18選手が出場。寺尾は決勝で2年ぶりの優勝を狙った滝大輔（県警）に浮き落としで一本勝ちした。

　女子選手権は14人で争い、決勝までの2試合を一本勝ちした古枝が決勝で村井杏弥（高松商高）と対戦。縦四方固めで女王の座に就いた。

　【男子体重別】
　▽66キロ級準決勝
西尾（高松刑務所）　延長・優勢　馬場（県警）
鈴木（高松刑務所）　優勢　坂野（県警）

　▽決勝
西尾　大外刈り　鈴木

　▽73キロ級準決勝
米沢（高松武道館）　大外刈り　多田（高松商高）
前田（県警）　横四方固め　久保（高松刑務所）

　▽決勝
米沢　優　勢　前田

　▽81キロ級準決勝
綾坂（県警）　反則勝ち　三谷（高松商高）
出田（県警）　優勢　滝（県警）

　▽決勝
出田　延長・内股　綾坂

　▽90キロ級準決勝
西田（松山大）　延長・優勢　鴻池（高松刑務所）
吉田（高松刑務所）　内股　河野（高松商高）

　▽決勝
吉田　体落とし　西田

　▽無差別級準決勝
滝（県警）　延長・優勢　吉田（高松刑務所）
寺尾（国士舘大）　袖釣り込み腰　鹿谷（県警）

　▽3位決定戦
鹿谷　延長・反則勝ち　吉田

　▽決勝
寺尾　浮き落とし　滝

　【女子選手権】
　▽準決勝
古枝（高松商高）　大外刈り　南原（高松商高）
村井（高松商高）　崩れけさ固め　兵庫（県警）

　▽3位決定戦
南原　合わせ技　兵庫

　▽決勝
古枝　縦四方固め　村井

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