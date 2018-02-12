寺尾（国士舘大）無差別級Ｖ　女子選手権は古枝（高松商高）　県下体重別柔道・女子選手権

柔道の県下体重別選手権と県下女子選手権は11日、県立武道館であった。男子の無差別級は寺尾拓真（国士舘大）が、女子選手権は古枝あさひ（高松商高）がともに初優勝を飾った。男子無差別級と女子選手権の上位2選手は四国予選（3月4日・高知）に出場する。



男子無差別級は18選手が出場。寺尾は決勝で2年ぶりの優勝を狙った滝大輔（県警）に浮き落としで一本勝ちした。



女子選手権は14人で争い、決勝までの2試合を一本勝ちした古枝が決勝で村井杏弥（高松商高）と対戦。縦四方固めで女王の座に就いた。



【男子体重別】

▽66キロ級準決勝

西尾（高松刑務所） 延長・優勢 馬場（県警）

鈴木（高松刑務所） 優勢 坂野（県警）



▽決勝

西尾 大外刈り 鈴木



▽73キロ級準決勝

米沢（高松武道館） 大外刈り 多田（高松商高）

前田（県警） 横四方固め 久保（高松刑務所）



▽決勝

米沢 優 勢 前田



▽81キロ級準決勝

綾坂（県警） 反則勝ち 三谷（高松商高）

出田（県警） 優勢 滝（県警）



▽決勝

出田 延長・内股 綾坂



▽90キロ級準決勝

西田（松山大） 延長・優勢 鴻池（高松刑務所）

吉田（高松刑務所） 内股 河野（高松商高）



▽決勝

吉田 体落とし 西田



▽無差別級準決勝

滝（県警） 延長・優勢 吉田（高松刑務所）

寺尾（国士舘大） 袖釣り込み腰 鹿谷（県警）



▽3位決定戦

鹿谷 延長・反則勝ち 吉田



▽決勝

寺尾 浮き落とし 滝



【女子選手権】

▽準決勝

古枝（高松商高） 大外刈り 南原（高松商高）

村井（高松商高） 崩れけさ固め 兵庫（県警）



▽3位決定戦

南原 合わせ技 兵庫



▽決勝

古枝 縦四方固め 村井