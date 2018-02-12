寺尾（国士舘大）無差別級Ｖ　女子選手権は古枝（高松商高）　県下体重別柔道・女子選手権

柔道の県下体重別選手権と県下女子選手権は11日、県立武道館であった。男子の無差別級は寺尾拓真（国士舘大）が、女子選手権は古枝あさひ（高松商高）がともに初優勝を飾った。男子無差別級と女子選手権の上位2選手は四国予選（3月4日・高知）に出場する。
男子無差別級は18選手が出場。寺尾は決勝で2年ぶりの優勝を狙った滝大輔（県警）に浮き落としで一本勝ちした。
女子選手権は14人で争い、決勝までの2試合を一本勝ちした古枝が決勝で村井杏弥（高松商高）と対戦。縦四方固めで女王の座に就いた。
【男子体重別】
▽66キロ級準決勝
西尾（高松刑務所） 延長・優勢 馬場（県警）
鈴木（高松刑務所） 優勢 坂野（県警）
▽決勝
西尾 大外刈り 鈴木
▽73キロ級準決勝
米沢（高松武道館） 大外刈り 多田（高松商高）
前田（県警） 横四方固め 久保（高松刑務所）
▽決勝
米沢 優 勢 前田
▽81キロ級準決勝
綾坂（県警） 反則勝ち 三谷（高松商高）
出田（県警） 優勢 滝（県警）
▽決勝
出田 延長・内股 綾坂
▽90キロ級準決勝
西田（松山大） 延長・優勢 鴻池（高松刑務所）
吉田（高松刑務所） 内股 河野（高松商高）
▽決勝
吉田 体落とし 西田
▽無差別級準決勝
滝（県警） 延長・優勢 吉田（高松刑務所）
寺尾（国士舘大） 袖釣り込み腰 鹿谷（県警）
▽3位決定戦
鹿谷 延長・反則勝ち 吉田
▽決勝
寺尾 浮き落とし 滝
【女子選手権】
▽準決勝
古枝（高松商高） 大外刈り 南原（高松商高）
村井（高松商高） 崩れけさ固め 兵庫（県警）
▽3位決定戦
南原 合わせ技 兵庫
▽決勝
古枝 縦四方固め 村井