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尽誠、準Ｖで全国へ　男子　高校選抜卓球四国予選

2018/02/06 10:34

　卓球の全国高校選抜大会四国予選は4日、愛媛県西条市総合体育館に各県代表の男女各8校が出場して団体戦を行った。県勢は男子の尽誠が準優勝し、本大会（3月26〜28日・福井）の出場権を獲得した。

　尽誠は各組4校に分かれた予選リーグのB組を3連勝して決勝進出。しかし、明徳義塾（高知）との決勝は0―3で敗れた。

　【男子】
　▽団体予選リーグA組　（1）明徳義塾3勝（2）松山商2勝1敗（3）四学香川西1勝2敗（4）徳島商3敗▽B組　（1）尽誠3勝（2）城南2勝1敗（3）岡豊1勝2敗（4）宇和島東3敗＝各組1位が決勝、2、3位は3〜6位決定リーグへ

　▽決勝
明徳義塾　3―0　尽誠
○内田　3―0　山下
○岩本　3―0　礒野
○岩本・神野　3―0　礒野・細川
（明徳義塾は3年連続32度目の優勝）

　▽3〜6位決定リーグ（予選同組は、予選時のスコアを反映）
松山商　3―0　岡豊
四学香川西　3―1　城南
松山商　3―1　城南
四学香川西　3―2　岡豊
松山商　3―0　四学香川西
城南　3―2　岡豊

　▽順位　（3）松山商3勝（4）四学香川西2勝1敗（5）城南1勝2敗（6）岡豊3敗

　【女子】
　▽団体予選リーグA組　（1）済美3勝（2）徳島市立2勝1敗（3）高松商1勝2敗（4）高知商3敗▽B組　（1）徳島商3勝（2）土佐女2勝1敗（3）尽誠1勝2敗（4）今治南3敗＝各組1位が決勝、2、3位は3〜6位決定リーグへ

　▽決勝
済美　3―1　徳島商
（済美は38年ぶり4度目の優勝）

　▽3〜6位決定リーグ（予選同組は、予選時のスコアを反映）
徳島市立　3―0　尽誠
土佐女　3―0　高松商
徳島市立　3―1　土佐女
高松商　3―0　尽誠
徳島市立　3―2　高松商
土佐女　3―0　尽誠

　▽順位　（3）徳島市立3勝（4）土佐女2勝1敗（5）高松商1勝2敗（6）尽誠3敗

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