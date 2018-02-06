尽誠、準Ｖで全国へ　男子　高校選抜卓球四国予選

卓球の全国高校選抜大会四国予選は4日、愛媛県西条市総合体育館に各県代表の男女各8校が出場して団体戦を行った。県勢は男子の尽誠が準優勝し、本大会（3月26〜28日・福井）の出場権を獲得した。
尽誠は各組4校に分かれた予選リーグのB組を3連勝して決勝進出。しかし、明徳義塾（高知）との決勝は0―3で敗れた。
【男子】
▽団体予選リーグA組 （1）明徳義塾3勝（2）松山商2勝1敗（3）四学香川西1勝2敗（4）徳島商3敗▽B組 （1）尽誠3勝（2）城南2勝1敗（3）岡豊1勝2敗（4）宇和島東3敗＝各組1位が決勝、2、3位は3〜6位決定リーグへ
▽決勝
明徳義塾 3―0 尽誠
○内田 3―0 山下
○岩本 3―0 礒野
○岩本・神野 3―0 礒野・細川
（明徳義塾は3年連続32度目の優勝）
▽3〜6位決定リーグ（予選同組は、予選時のスコアを反映）
松山商 3―0 岡豊
四学香川西 3―1 城南
松山商 3―1 城南
四学香川西 3―2 岡豊
松山商 3―0 四学香川西
城南 3―2 岡豊
▽順位 （3）松山商3勝（4）四学香川西2勝1敗（5）城南1勝2敗（6）岡豊3敗
【女子】
▽団体予選リーグA組 （1）済美3勝（2）徳島市立2勝1敗（3）高松商1勝2敗（4）高知商3敗▽B組 （1）徳島商3勝（2）土佐女2勝1敗（3）尽誠1勝2敗（4）今治南3敗＝各組1位が決勝、2、3位は3〜6位決定リーグへ
▽決勝
済美 3―1 徳島商
（済美は38年ぶり4度目の優勝）
▽3〜6位決定リーグ（予選同組は、予選時のスコアを反映）
徳島市立 3―0 尽誠
土佐女 3―0 高松商
徳島市立 3―1 土佐女
高松商 3―0 尽誠
徳島市立 3―2 高松商
土佐女 3―0 尽誠
▽順位 （3）徳島市立3勝（4）土佐女2勝1敗（5）高松商1勝2敗（6）尽誠3敗