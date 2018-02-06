尽誠、準Ｖで全国へ　男子　高校選抜卓球四国予選

卓球の全国高校選抜大会四国予選は4日、愛媛県西条市総合体育館に各県代表の男女各8校が出場して団体戦を行った。県勢は男子の尽誠が準優勝し、本大会（3月26〜28日・福井）の出場権を獲得した。



尽誠は各組4校に分かれた予選リーグのB組を3連勝して決勝進出。しかし、明徳義塾（高知）との決勝は0―3で敗れた。



【男子】

▽団体予選リーグA組 （1）明徳義塾3勝（2）松山商2勝1敗（3）四学香川西1勝2敗（4）徳島商3敗▽B組 （1）尽誠3勝（2）城南2勝1敗（3）岡豊1勝2敗（4）宇和島東3敗＝各組1位が決勝、2、3位は3〜6位決定リーグへ



▽決勝

明徳義塾 3―0 尽誠

○内田 3―0 山下

○岩本 3―0 礒野

○岩本・神野 3―0 礒野・細川

（明徳義塾は3年連続32度目の優勝）



▽3〜6位決定リーグ（予選同組は、予選時のスコアを反映）

松山商 3―0 岡豊

四学香川西 3―1 城南

松山商 3―1 城南

四学香川西 3―2 岡豊

松山商 3―0 四学香川西

城南 3―2 岡豊



▽順位 （3）松山商3勝（4）四学香川西2勝1敗（5）城南1勝2敗（6）岡豊3敗



【女子】

▽団体予選リーグA組 （1）済美3勝（2）徳島市立2勝1敗（3）高松商1勝2敗（4）高知商3敗▽B組 （1）徳島商3勝（2）土佐女2勝1敗（3）尽誠1勝2敗（4）今治南3敗＝各組1位が決勝、2、3位は3〜6位決定リーグへ



▽決勝

済美 3―1 徳島商

（済美は38年ぶり4度目の優勝）



▽3〜6位決定リーグ（予選同組は、予選時のスコアを反映）

徳島市立 3―0 尽誠

土佐女 3―0 高松商

徳島市立 3―1 土佐女

高松商 3―0 尽誠

徳島市立 3―2 高松商

土佐女 3―0 尽誠



▽順位 （3）徳島市立3勝（4）土佐女2勝1敗（5）高松商1勝2敗（6）尽誠3敗