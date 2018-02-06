丸亀南が優勝　男子　四国中学黒潮新人バスケ

バスケットボールの四国中学校黒潮新人大会は3、4の両日、高知県春野総合運動公園体育館に各県代表の男女各8校が出場して行われた。県勢は男子の丸亀南が優勝し、紫雲が3位に入った。



丸亀南は各組4校で争った予選リーグのB組を3連勝の1位で突破。北島（徳島）と顔を合わせた決勝は、第1ピリオドから得点を重ねて67―42で快勝した。



▽男子予選リーグA組 （1）北島（徳島）2勝1敗（2）紫雲2勝1敗（3）久米（愛媛）2勝1敗（4）高知西部3敗▽B組 （1）丸亀南3勝（2）石井（徳島）2勝1敗（3）勝山（愛媛）1勝2敗（4）青柳（高知）3敗＝同勝敗順位は得失点差による、各組1位が決勝、2位が3位決定戦へ

▽3位決定戦

紫雲 51―43 石井

▽決勝

丸亀南 67（12―10）42 北島

（20―5）

（22―7）

（13―20）



▽女子予選リーグA組 （1）石井（徳島）3勝（2）宿毛（高知）2勝1敗（3）松山西（愛媛）1勝2敗（4）屋島3敗▽B組 （1）松山南（愛媛）3勝（2）羽ノ浦（徳島）2勝1敗（3）丸亀西1勝2敗（4）高知南3敗＝各組1位が決勝、2位が3位決定戦へ

▽3位決定戦

宿毛 50―46 羽ノ浦

▽決勝

松山南 57―43 石井

