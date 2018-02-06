男女の決勝Ｌ進出校決まる　県高校新人バレー

バレーボールの県高校新人大会第1日は4日、寒川高などで男女の準々決勝までを行い、決勝リーグへ進出する各4校が決まった。最終日は12日、丸亀市飯山総合運動公園体育館で4校総当たりの決勝リーグを行い、男女上位2校が四国大会（3月17、18日・徳島）に出場する。



▽男子1回戦 三本松2―0善通寺一 高松2―0高松桜井 高松一2―0香川高専高松・高松東



▽2回戦 高松工2―0三本松 尽誠2―0高松西 英明2―0坂出 琴平2―0観音寺一 寒川2―0高松 丸亀2―0香川中央 石田2―1坂出工 多度津2―1高松一



▽準々決勝

高松工 2―0 尽誠

英明 2―0 琴平

寒川 2―1 丸亀

多度津 2―0 石田



▽女子1回戦 高松北2―0尽誠



▽2回戦 高松南2―0高松北 四学香川西2―1津田 善通寺一2―0石田 笠田（不戦勝）香川高専高松 観音寺総合（不戦勝）高松工 丸亀2―1高松東 高瀬2―0高松桜井 坂出商2―0高松西 英明2―0飯山 香川中央2―0三本松 坂出（不戦勝）香川誠陵 高松2―0観音寺一 丸亀城西2―0高松一 琴平2―0高松中央 志度2―0三木 高松商2―0坂出一



▽3回戦 高松南2―0四学香川西 善通寺一2―1笠田 丸亀2―0観音寺総合 坂出商2―0高瀬 英明2―0香川中央 高松2―1坂出 丸亀城西2―0琴平 高松商2―0志度



▽準々決勝

高松南 2―0 善通寺一

坂出商 2―0 丸亀

英明 2―0 高松

高松商 2―0 丸亀城西

