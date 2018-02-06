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男女の決勝Ｌ進出校決まる　県高校新人バレー

2018/02/06 10:08

　バレーボールの県高校新人大会第1日は4日、寒川高などで男女の準々決勝までを行い、決勝リーグへ進出する各4校が決まった。最終日は12日、丸亀市飯山総合運動公園体育館で4校総当たりの決勝リーグを行い、男女上位2校が四国大会（3月17、18日・徳島）に出場する。

　▽男子1回戦　三本松2―0善通寺一　高松2―0高松桜井　高松一2―0香川高専高松・高松東

　▽2回戦　高松工2―0三本松　尽誠2―0高松西　英明2―0坂出　琴平2―0観音寺一　寒川2―0高松　丸亀2―0香川中央　石田2―1坂出工　多度津2―1高松一

　▽準々決勝
高松工　2―0　尽誠
英明　2―0　琴平
寒川　2―1　丸亀
多度津　2―0　石田

　▽女子1回戦　高松北2―0尽誠

　▽2回戦　高松南2―0高松北　四学香川西2―1津田　善通寺一2―0石田　笠田（不戦勝）香川高専高松　観音寺総合（不戦勝）高松工　丸亀2―1高松東　高瀬2―0高松桜井　坂出商2―0高松西　英明2―0飯山　香川中央2―0三本松　坂出（不戦勝）香川誠陵　高松2―0観音寺一　丸亀城西2―0高松一　琴平2―0高松中央　志度2―0三木　高松商2―0坂出一

　▽3回戦　高松南2―0四学香川西　善通寺一2―1笠田　丸亀2―0観音寺総合　坂出商2―0高瀬　英明2―0香川中央　高松2―1坂出　丸亀城西2―0琴平　高松商2―0志度

　▽準々決勝
高松南　2―0　善通寺一
坂出商　2―0　丸亀
英明　2―0　高松
高松商　2―0　丸亀城西

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