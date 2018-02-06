県勢、決勝Ｔ逃す　四国高校新人剣道

剣道の四国高校新人大会は3、4の両日、徳島県の鳴門アミノバリューホールで男女の団体と個人戦を行った。男女16校ずつが出場した団体で、県勢はいずれも予選リーグで敗退し、決勝トーナメント（4強）を逃した。男女各32人による個人戦では、県勢は8強に残れなかった。（記録は団体と個人の決勝）



【男子】

▽団体予選リーグA組 （1）明徳義塾3勝（2）済美2勝1敗（3）尽誠1勝2敗（4）富岡東3敗▽B組 （1）新田3勝（2）土佐塾2勝1敗（3）高松商1勝2敗（4）徳島科学技術3敗▽C組 （1）高知商2勝1分け（2）今治精華2勝1敗（3）琴平1勝1分け1敗（4）城北3敗▽D組 （1）帝京五2勝1分け（2）高知2勝1分け（3）英明1勝2敗（4）阿南工3敗＝1、2位は勝者数差による、各組1位が決勝トーナメント進出



▽決勝トーナメント1回戦

明徳義塾 2―2本数勝ち 新田

高知商 1―0 帝京五



▽決勝

明徳義塾 2―0 高知商

（明徳義塾は5年ぶり8度目の優勝）



▽個人決勝

片山（新田） コ― 藤田（土佐塾）



【女子】

▽団体予選リーグA組 （1）帝京五3勝（2）高松商2勝1敗（3）高知中央1勝2敗（4）川島3敗▽B組 （1）松山北2勝1分け（2）高知2勝1分け（3）富岡西1勝2敗（4）観音寺総合3敗＝1、2位は勝者数差による▽C組 （1）富岡東3勝（2）宇和島東2勝1敗（3）明徳義塾1勝2敗（4）英明3敗▽D組 （1）済美3勝（2）琴平2勝1敗（3）高知商1勝2敗（4）城ノ内3敗＝各組1位が決勝トーナメント進出



▽決勝トーナメント1回戦

帝京五 3―1 松山北

富岡東 1―1代表勝ち 済美



▽決勝

富岡東 1―1代表勝ち 帝京五

（富岡東は2年ぶり6度目の優勝）



▽個人決勝

渡辺（松山北） メ― 前田（帝京五）