高松商が全国切符　女子　高校選抜ハンド四国予選第１日

ハンドボールの全国高校選抜大会四国予選第1日は3日、高松市香川総合体育館などに各県代表の男女8校ずつが出場してリーグ戦の途中までを行った。県勢は、各県1位代表が争う1位リーグで、男子の香川中央と女子の高松商が2連勝。高松商は最終日を待たずに13年連続19度目の優勝を決め、全国大会（3月24〜29日・兵庫）出場権を獲得した。



このほか、各県2位代表が争う2位リーグで、男子の高松一が2勝を挙げて好発進した。女子の香川中央は1勝1敗。

大会最終日は4日、同体育館などであり、男女各リーグの残り試合と、全国大会出場を懸けた1位リーグ2位校と2位リーグ1位校で争う第2代表決定戦を行う。



【男子】

▽1位リーグ

高知中央 29―22 徳島市立

香川中央 21（9―5）11 松山工

（12―6）

香川中央 41（22―11）22 徳島市立

（19―11）

松山工 23―20 高知中央

▽2位リーグ

高知南 33―11 城南

高松一 26（12―8）15 新田

（14―7）

高松一 27（12―4）16 城南

（15―12）

新田 20―18 高知南



【女子】

▽1位リーグ

高松商 14（6―6）10 今治東中教校

（8―4）

池田 25―16 土佐

高松商 32（18―3）4 池田

（14―1）

今治東中教校 45―6 土佐

▽2位リーグ

高知東 18―14 今治南

城北 22（9―5）10 香川中央

（13―5）

城北 14―5 今治南

香川中央 20（11―8）14 高知東

（9―6）