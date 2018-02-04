高松商が全国切符　女子　高校選抜ハンド四国予選第１日

ハンドボールの全国高校選抜大会四国予選第1日は3日、高松市香川総合体育館などに各県代表の男女8校ずつが出場してリーグ戦の途中までを行った。県勢は、各県1位代表が争う1位リーグで、男子の香川中央と女子の高松商が2連勝。高松商は最終日を待たずに13年連続19度目の優勝を決め、全国大会（3月24〜29日・兵庫）出場権を獲得した。
このほか、各県2位代表が争う2位リーグで、男子の高松一が2勝を挙げて好発進した。女子の香川中央は1勝1敗。
大会最終日は4日、同体育館などであり、男女各リーグの残り試合と、全国大会出場を懸けた1位リーグ2位校と2位リーグ1位校で争う第2代表決定戦を行う。
【男子】
▽1位リーグ
高知中央 29―22 徳島市立
香川中央 21（9―5）11 松山工
（12―6）
香川中央 41（22―11）22 徳島市立
（19―11）
松山工 23―20 高知中央
▽2位リーグ
高知南 33―11 城南
高松一 26（12―8）15 新田
（14―7）
高松一 27（12―4）16 城南
（15―12）
新田 20―18 高知南
【女子】
▽1位リーグ
高松商 14（6―6）10 今治東中教校
（8―4）
池田 25―16 土佐
高松商 32（18―3）4 池田
（14―1）
今治東中教校 45―6 土佐
▽2位リーグ
高知東 18―14 今治南
城北 22（9―5）10 香川中央
（13―5）
城北 14―5 今治南
香川中央 20（11―8）14 高知東
（9―6）