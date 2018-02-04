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高松商が全国切符　女子　高校選抜ハンド四国予選第１日

2018/02/04 09:18

　ハンドボールの全国高校選抜大会四国予選第1日は3日、高松市香川総合体育館などに各県代表の男女8校ずつが出場してリーグ戦の途中までを行った。県勢は、各県1位代表が争う1位リーグで、男子の香川中央と女子の高松商が2連勝。高松商は最終日を待たずに13年連続19度目の優勝を決め、全国大会（3月24〜29日・兵庫）出場権を獲得した。

　このほか、各県2位代表が争う2位リーグで、男子の高松一が2勝を挙げて好発進した。女子の香川中央は1勝1敗。
　大会最終日は4日、同体育館などであり、男女各リーグの残り試合と、全国大会出場を懸けた1位リーグ2位校と2位リーグ1位校で争う第2代表決定戦を行う。

　【男子】
　▽1位リーグ
高知中央　29―22　徳島市立
香川中央　21（9―5）11　松山工
　　　　　　　（12―6）
香川中央　41（22―11）22　徳島市立
　　　　　　　（19―11）
松山工　23―20　高知中央
　▽2位リーグ
高知南　33―11　城南
高松一　26（12―8）15　新田
　　　　　　（14―7）
高松一　27（12―4）16　城南
　　　　　　（15―12）
新田　20―18　高知南

　【女子】
　▽1位リーグ
高松商　14（6―6）10　今治東中教校
　　　　　　（8―4）
池田　25―16　土佐
高松商　32（18―3）4　池田
　　　　　　（14―1）
今治東中教校　45―6　土佐
　▽2位リーグ
高知東　18―14　今治南
城北　22（9―5）10　香川中央
　　　　　（13―5）
城北　14―5　今治南
香川中央　20（11―8）14　高知東
　　　　　　　（9―6）

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