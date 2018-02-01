県選抜成年男子・５〜８位決定戦へ　冬季国体ＳＴ・リレー

第73回国民体育大会冬季大会スケート、アイスホッケー競技会第5日は31日、甲府市の小瀬スポーツ公園アイスアリーナなどで行われ、フィギュアの成年女子はショートプログラム（SP）1位の本郷理華（愛知・邦和スポーツランド）がフリーでもトップの130・68点をマークし、合計204・29点で制した。



スピード・ショートトラックでは、成年男子リレーの県選抜（泉雅博、尾崎起久、北原良祐、北原侑典）が予選を突破。準決勝は2組3位とし、5〜8位決定戦に回った。1000メートル成年男子は岩下聖（福井・福井県体協）が優勝。県勢の北原良（四国電力）と尾崎（SGモータース高松店）はいずれも予選で敗退した。



ショートトラック

▽成年男子1000メートル決勝 （1）岩下聖（福井・福井県体協）1分25秒697＝大会新（2）渡辺（東京・立大）1分26秒534（3）三沢（愛知・トヨタ自動車）1分35秒892



▽少年男子1000メートル決勝 （1）小池克典（長野・岡谷南高）1分34秒530（2）林（長野・地球環境高）1分34秒647（3）井上（福岡・沖学園高）1分34秒664

▽成年女子1000メートル決勝 （1）酒井裕唯（東京・保健科学グループ）1分36秒131（2）山浦（長野・佐久大）1分36秒301（3）田中（山梨・山梨学院大）1分36秒401



▽少年女子1000メートル決勝 （1）渡辺碧（東京・武蔵野高）1分32秒840（2）吉田（埼玉・川口総合高）1分32秒929（3）黒川（東京・武蔵野高）1分33秒103

…県勢の記録…



▽成年男子1000メートル予選

「5組」（3）北原良祐（四国電力）1分33秒944＝落選

「8組」（4）尾崎起久（SGモータース高松店）1分38秒154＝落選



▽同リレー予選（3000メートル）

「1組」（2）香川（泉、尾崎、北原良、北原侑）4分24秒636＝準決勝進出



▽同準決勝（3000メートル）

「2組」（3）香川（泉、尾崎、北原良、北原侑）4分26秒319＝順位決定戦へ



スピードスケート

▽成年男子1500メートル決勝 （1）新山強（徳島・徳島県体協）1分50秒34（2）池田（福井・福井県体協）1分53秒98（3）松井（神奈川・日体大）



▽少年男子1500メートル決勝 （1）堀川大地（北海道・白樺学園高）1分56秒88（2）松津（埼玉・秀明英光高）（3）山口（北海道・帯広農高）



▽成年女子1500メートル決勝 （1）辻本有沙（長野・電算）2分1秒59（2）高橋（富山・ダイチ）2分2秒88（3）川村（愛媛・愛媛県競技力向上対策本部）2分3秒83



▽少年女子1500メートル決勝 （1）小山香月（長野・長野東高）2分5秒46（2）ウィリアムソン（山形・山形中央高）2分5秒82（3）藤森（長野・東海大諏訪高）2分10秒54



フィギュアスケート

▽成年女子 （1）本郷理華（愛知・邦和スポーツランド）204・29点（ショートプログラム73・61、フリー130・68）（2）大庭（愛知・中京大）187・15点（65・58、121・57）（3）木原（京都・同大）174・98点（60・21、114・77）