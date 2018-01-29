割石（尽誠高）４強　卓球四国選手権

卓球の四国選手権最終日は28日、高知県のくろしおアリーナで男女の一般、ジュニア、年齢別、教職員の個人戦を行った。県勢は一般とジュニアでは、男子一般シングルスで割石佑介（尽誠高）が4強に入ったのが最高だった。年齢別と教職員は男女計6種目で優勝。総合は69・5点で3位だった。（記録は一般とジュニアが県勢の準々決勝以上と決勝、年齢別と教職員は県勢の決勝）



【個人一般】

▽男子シングルス準々決勝

割石（尽誠高） 3―2 西（高知）



▽準決勝

中村（愛媛） 3―0 割石



▽決勝

加藤（愛媛） 3―2 中村



▽同ダブルス決勝

西・手塚（高知） 3―0 井上一・中村（愛媛）



▽女子シングルス決勝

池上（愛媛） 3―0 藤井（愛媛）



▽同ダブルス決勝

鳥居・藤井（愛媛） 3―1 井・三村優（高知）



【個人ジュニア】

▽男子シングルス決勝

今永（高知） 3―0 手塚（高知）



▽女子シングルス決勝

船場（高知） 3―1 岡田（高知）



【個人年齢別】

▽男子シングルスサーティ決勝

山浦（マキタ） 3―1 大迫（徳島）



▽同フォーティ決勝

藤井（坂出卓研） 3―1 早雲（徳島）



▽同ローシックスティ決勝

高橋（愛媛） 3―0 旅田（坂出卓研）



▽同ハイシックスティ決勝

細田（愛媛） 3―0 後藤（坂出卓研）



▽同エイティ決勝

谷本（卓窓会） 3―0 井出（愛媛）



▽女子シングルスローシックスティ決勝

十川（徳島） 3―2 近藤（丸亀フレンドク）



▽同ローセブンティ決勝

香西（ES高松） 3―1 川本（卓球家ク）



▽同ハイセブンティ決勝

植田（高知） 3―0 穴吹（卓窓会）



▽同エイティ決勝

白石（懇友会） 3―2 藤田（オリーブ）



【個人教職員】

▽男子シングルス決勝

松山（三木高） 3―0 山本（愛媛）



▽総合 （1）愛媛119点（2）高知106・5点（3）香川69・5点（4）徳島37点