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割石（尽誠高）４強　卓球四国選手権

2018/01/29 10:19

　卓球の四国選手権最終日は28日、高知県のくろしおアリーナで男女の一般、ジュニア、年齢別、教職員の個人戦を行った。県勢は一般とジュニアでは、男子一般シングルスで割石佑介（尽誠高）が4強に入ったのが最高だった。年齢別と教職員は男女計6種目で優勝。総合は69・5点で3位だった。（記録は一般とジュニアが県勢の準々決勝以上と決勝、年齢別と教職員は県勢の決勝）

　【個人一般】
　▽男子シングルス準々決勝
割石（尽誠高）　3―2　西（高知）

　▽準決勝
中村（愛媛）　3―0　割石

　▽決勝
加藤（愛媛）　3―2　中村

　▽同ダブルス決勝
西・手塚（高知）　3―0　井上一・中村（愛媛）

　▽女子シングルス決勝
池上（愛媛）　3―0　藤井（愛媛）

　▽同ダブルス決勝
鳥居・藤井（愛媛）　3―1　井・三村優（高知）

　【個人ジュニア】
　▽男子シングルス決勝
今永（高知）　3―0　手塚（高知）

　▽女子シングルス決勝
船場（高知）　3―1　岡田（高知）

　【個人年齢別】
　▽男子シングルスサーティ決勝
山浦（マキタ）　3―1　大迫（徳島）

　▽同フォーティ決勝
藤井（坂出卓研）　3―1　早雲（徳島）

　▽同ローシックスティ決勝
高橋（愛媛）　3―0　旅田（坂出卓研）

　▽同ハイシックスティ決勝
細田（愛媛）　3―0　後藤（坂出卓研）

　▽同エイティ決勝
谷本（卓窓会）　3―0　井出（愛媛）

　▽女子シングルスローシックスティ決勝
十川（徳島）　3―2　近藤（丸亀フレンドク）

　▽同ローセブンティ決勝
香西（ES高松）　3―1　川本（卓球家ク）

　▽同ハイセブンティ決勝
植田（高知）　3―0　穴吹（卓窓会）

　▽同エイティ決勝
白石（懇友会）　3―2　藤田（オリーブ）

　【個人教職員】
　▽男子シングルス決勝
松山（三木高）　3―0　山本（愛媛）

　▽総合　（1）愛媛119点（2）高知106・5点（3）香川69・5点（4）徳島37点

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