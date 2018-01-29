割石（尽誠高）４強　卓球四国選手権

卓球の四国選手権最終日は28日、高知県のくろしおアリーナで男女の一般、ジュニア、年齢別、教職員の個人戦を行った。県勢は一般とジュニアでは、男子一般シングルスで割石佑介（尽誠高）が4強に入ったのが最高だった。年齢別と教職員は男女計6種目で優勝。総合は69・5点で3位だった。（記録は一般とジュニアが県勢の準々決勝以上と決勝、年齢別と教職員は県勢の決勝）
【個人一般】
▽男子シングルス準々決勝
割石（尽誠高） 3―2 西（高知）
▽準決勝
中村（愛媛） 3―0 割石
▽決勝
加藤（愛媛） 3―2 中村
▽同ダブルス決勝
西・手塚（高知） 3―0 井上一・中村（愛媛）
▽女子シングルス決勝
池上（愛媛） 3―0 藤井（愛媛）
▽同ダブルス決勝
鳥居・藤井（愛媛） 3―1 井・三村優（高知）
【個人ジュニア】
▽男子シングルス決勝
今永（高知） 3―0 手塚（高知）
▽女子シングルス決勝
船場（高知） 3―1 岡田（高知）
【個人年齢別】
▽男子シングルスサーティ決勝
山浦（マキタ） 3―1 大迫（徳島）
▽同フォーティ決勝
藤井（坂出卓研） 3―1 早雲（徳島）
▽同ローシックスティ決勝
高橋（愛媛） 3―0 旅田（坂出卓研）
▽同ハイシックスティ決勝
細田（愛媛） 3―0 後藤（坂出卓研）
▽同エイティ決勝
谷本（卓窓会） 3―0 井出（愛媛）
▽女子シングルスローシックスティ決勝
十川（徳島） 3―2 近藤（丸亀フレンドク）
▽同ローセブンティ決勝
香西（ES高松） 3―1 川本（卓球家ク）
▽同ハイセブンティ決勝
植田（高知） 3―0 穴吹（卓窓会）
▽同エイティ決勝
白石（懇友会） 3―2 藤田（オリーブ）
【個人教職員】
▽男子シングルス決勝
松山（三木高） 3―0 山本（愛媛）
▽総合 （1）愛媛119点（2）高知106・5点（3）香川69・5点（4）徳島37点