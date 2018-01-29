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バドミントン　県ジュニア（中学）選手権最終日　記録

2018/01/29 10:17

（28日・坂出市立体育館）
　【男子シングルス】
　▽2年A準決勝
鈴木（勝賀）　2―0　公文（太田）
鎌野（玉藻）　2―1　沖田（瀬居）

　▽決勝
鈴木　2（21―10）0　鎌野
　　　　（21―18）

　▽同B準決勝
長尾（坂出）　2―1　山野（坂出）
武井（龍雲）　2―0　瀬川（綾南）

　▽決勝
長尾　2（21―10）0　武井
　　　　（21―14）

　▽1年A準決勝
藤川（国分寺）　2―0　三鍋（香川一）
岡田（綾南）　2―0　冨山（詫間）
　▽決勝
藤川　2（15―13）1　岡田
　　　　　（8―15）
　　　　（15―11）

　▽同B準決勝
木場（香川一）　2―0　俣野（宇多津）
田渕（古高松）　2―1　安達（高瀬）

　▽決勝
木場　2（15―7）0　田渕
　　　　（15―5）

　【女子シングルス】
　▽2年A準決勝
竹森（龍雲）　2―0　安野（玉藻）
大西（太田）　2―0　折目（満濃）

　▽決勝
竹森　2（21―19）1　大西
　　　　（17―21）
　　　　（21―18）

　▽同B準決勝
藤田（詫間）　2―0　矢野（牟礼）
安井（高瀬）　2―0　斎藤（香川一）

　▽決勝
安井　2（21―17）0　藤田
　　　　（21―16）

　▽1年A準決勝
佐柳（坂出）　2―0　石原（玉藻）
若松（玉藻）　2―1　宮崎（三野津）

　▽決勝
佐柳　2（15―9）0　若松
　　　　（15―7）

　▽同B準決勝
宮下（白峰）　2―1　金集帆（香東）
金集彩（香東）　2―1　藤田（高瀬）

　▽決勝
金集彩　2（15―12）0　宮下
　　　　　（15―3）

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集計対象記事：27日23:49〜29日23:49配信分

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