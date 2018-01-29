バドミントン　県ジュニア（中学）選手権最終日　記録

（28日・坂出市立体育館）
【男子シングルス】
▽2年A準決勝
鈴木（勝賀） 2―0 公文（太田）
鎌野（玉藻） 2―1 沖田（瀬居）
▽決勝
鈴木 2（21―10）0 鎌野
（21―18）
▽同B準決勝
長尾（坂出） 2―1 山野（坂出）
武井（龍雲） 2―0 瀬川（綾南）
▽決勝
長尾 2（21―10）0 武井
（21―14）
▽1年A準決勝
藤川（国分寺） 2―0 三鍋（香川一）
岡田（綾南） 2―0 冨山（詫間）
▽決勝
藤川 2（15―13）1 岡田
（8―15）
（15―11）
▽同B準決勝
木場（香川一） 2―0 俣野（宇多津）
田渕（古高松） 2―1 安達（高瀬）
▽決勝
木場 2（15―7）0 田渕
（15―5）
【女子シングルス】
▽2年A準決勝
竹森（龍雲） 2―0 安野（玉藻）
大西（太田） 2―0 折目（満濃）
▽決勝
竹森 2（21―19）1 大西
（17―21）
（21―18）
▽同B準決勝
藤田（詫間） 2―0 矢野（牟礼）
安井（高瀬） 2―0 斎藤（香川一）
▽決勝
安井 2（21―17）0 藤田
（21―16）
▽1年A準決勝
佐柳（坂出） 2―0 石原（玉藻）
若松（玉藻） 2―1 宮崎（三野津）
▽決勝
佐柳 2（15―9）0 若松
（15―7）
▽同B準決勝
宮下（白峰） 2―1 金集帆（香東）
金集彩（香東） 2―1 藤田（高瀬）
▽決勝
金集彩 2（15―12）0 宮下
（15―3）