バドミントン　県ジュニア（中学）選手権最終日　記録

（28日・坂出市立体育館）

【男子シングルス】

▽2年A準決勝

鈴木（勝賀） 2―0 公文（太田）

鎌野（玉藻） 2―1 沖田（瀬居）



▽決勝

鈴木 2（21―10）0 鎌野

（21―18）



▽同B準決勝

長尾（坂出） 2―1 山野（坂出）

武井（龍雲） 2―0 瀬川（綾南）



▽決勝

長尾 2（21―10）0 武井

（21―14）



▽1年A準決勝

藤川（国分寺） 2―0 三鍋（香川一）

岡田（綾南） 2―0 冨山（詫間）

▽決勝

藤川 2（15―13）1 岡田

（8―15）

（15―11）



▽同B準決勝

木場（香川一） 2―0 俣野（宇多津）

田渕（古高松） 2―1 安達（高瀬）



▽決勝

木場 2（15―7）0 田渕

（15―5）



【女子シングルス】

▽2年A準決勝

竹森（龍雲） 2―0 安野（玉藻）

大西（太田） 2―0 折目（満濃）



▽決勝

竹森 2（21―19）1 大西

（17―21）

（21―18）



▽同B準決勝

藤田（詫間） 2―0 矢野（牟礼）

安井（高瀬） 2―0 斎藤（香川一）



▽決勝

安井 2（21―17）0 藤田

（21―16）



▽1年A準決勝

佐柳（坂出） 2―0 石原（玉藻）

若松（玉藻） 2―1 宮崎（三野津）



▽決勝

佐柳 2（15―9）0 若松

（15―7）



▽同B準決勝

宮下（白峰） 2―1 金集帆（香東）

金集彩（香東） 2―1 藤田（高瀬）



▽決勝

金集彩 2（15―12）0 宮下

（15―3）