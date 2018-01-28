尽誠高、準決勝で敗退　男子団体　卓球四国選手権第１日

卓球の四国選手権第1日は27日、高知県のくろしおアリーナで男女の団体戦と個人の混合ダブルスを行った。県勢は男子団体は尽誠高の4強、女子団体は尽誠高と百十四銀行の8強入りが最高だった。（記録は団体が県勢と決勝、個人混合ダブルスは県勢上位と決勝）



【団体】

▽男子1回戦 ASC3―0城東中（徳島） 松島体協3―1三島ウイングスB（愛媛） 松山北高（愛媛）3―1四学香川西高 鳴門ク（徳島）3―2ZERO・TTC フォーネットB（愛媛）3―1香川大



▽2回戦 明徳義塾高（高知）3―0ASC 宇和ク（愛媛）3―0尽誠ク 尽誠高3―0岡豊高（高知） 松島体協3―1さくら卓研（徳島） 高知工科大B3―0三菱電機 松山商高（愛媛）3―1紫雲ク 国松企画（高知）3―1高松中央高



▽3回戦 尽誠高3―0松島体協



▽準々決勝

尽誠高 3―2 高知工科大B



▽準決勝

明徳義塾高 3―0 尽誠高



▽決勝

フジ（愛媛） 3―0 明徳義塾高



▽女子1回戦 今治南高（愛媛）3―2高松中央高 岡豊高（高知）3―1香川大 四学香川西高3―0TOSA（高知） 高松商高3―0宇和島東高（愛媛） 富岡西高（徳島）3―2ZERO・TTC



▽2回戦 明徳義塾中（高知）3―0卓球家ク 尽誠高3―2四国銀行（高知） 国松企画（高知）3―1多度津ク 済美高（愛媛）3―1四学香川西高 百十四銀行3―0マシュマロ（愛媛） 高松商高3―1徳島市立高



▽3回戦 尽誠高3―1城東中（徳島） 百十四銀行3―0高松商高



▽準々決勝

フォーネット（愛媛） 3―0 尽誠高

明徳義塾高（高知） 3―0 百十四銀行



▽決勝

愛媛銀行 3−0 明徳義塾高



【個人】

▽混合ダブルス準々決勝

加藤・藤井（愛媛） 3―0 松山大（Sandmountain）松山明（百十四銀行）

福田・河渕（高知） 3―2 鬼松（五峯ク）福永（岡山商大）



▽決勝

加藤・藤井 3―2 柴田・鳥居（愛媛）