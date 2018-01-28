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尽誠高、準決勝で敗退　男子団体　卓球四国選手権第１日

2018/01/28 09:58

　卓球の四国選手権第1日は27日、高知県のくろしおアリーナで男女の団体戦と個人の混合ダブルスを行った。県勢は男子団体は尽誠高の4強、女子団体は尽誠高と百十四銀行の8強入りが最高だった。（記録は団体が県勢と決勝、個人混合ダブルスは県勢上位と決勝）

　【団体】
　▽男子1回戦　ASC3―0城東中（徳島）　松島体協3―1三島ウイングスB（愛媛）　松山北高（愛媛）3―1四学香川西高　鳴門ク（徳島）3―2ZERO・TTC　フォーネットB（愛媛）3―1香川大

　▽2回戦　明徳義塾高（高知）3―0ASC　宇和ク（愛媛）3―0尽誠ク　尽誠高3―0岡豊高（高知）　松島体協3―1さくら卓研（徳島）　高知工科大B3―0三菱電機　松山商高（愛媛）3―1紫雲ク　国松企画（高知）3―1高松中央高

　▽3回戦　尽誠高3―0松島体協

　▽準々決勝
尽誠高　3―2　高知工科大B

　▽準決勝
明徳義塾高　3―0　尽誠高

　▽決勝
フジ（愛媛）　3―0　明徳義塾高

　▽女子1回戦　今治南高（愛媛）3―2高松中央高　岡豊高（高知）3―1香川大　四学香川西高3―0TOSA（高知）　高松商高3―0宇和島東高（愛媛）　富岡西高（徳島）3―2ZERO・TTC

　▽2回戦　明徳義塾中（高知）3―0卓球家ク　尽誠高3―2四国銀行（高知）　国松企画（高知）3―1多度津ク　済美高（愛媛）3―1四学香川西高　百十四銀行3―0マシュマロ（愛媛）　高松商高3―1徳島市立高

　▽3回戦　尽誠高3―1城東中（徳島）　百十四銀行3―0高松商高

　▽準々決勝
フォーネット（愛媛）　3―0　尽誠高
明徳義塾高（高知）　3―0　百十四銀行

　▽決勝
愛媛銀行　3−0　明徳義塾高

　【個人】
　▽混合ダブルス準々決勝
加藤・藤井（愛媛）　3―0　松山大（Sandmountain）松山明（百十四銀行）
福田・河渕（高知）　3―2　鬼松（五峯ク）福永（岡山商大）

　▽決勝
加藤・藤井　3―2　柴田・鳥居（愛媛）

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