県高校新人駅伝２７日号砲　男子・尽誠Ａ　女子・四学香川西Ａが軸

男子第59回、女子第31回県高校新人駅伝（四国新聞社など主催）は27日、高松市生島町の県総合運動公園で開かれる。男子は15校16チーム、女子は11校14チームが出場し、新チーム初の県王座を争う。



大会は女子が午前10時30分、男子が同11時50分スタート。男子は5区間23・5キロ、女子は4区間12・9キロで競う。



男子は3年ぶりの王座奪還を目指す尽誠Aが中心。スピードのある井下や粘り強い木山兄弟ら戦力が充実。8日にあった香川駅伝を制し、今大会へ弾みをつけた。



尽誠Aと頂点を争うのは3連覇（小豆島時代を含む）を狙う小豆島中央。主力の3年生は抜けたが、今季大きく成長した長尾ら全国高校駅伝経験メンバーを複数擁する。優勝するためには、序盤でリードを奪うことが条件となりそう。ほかは尽誠B、高松工、高松などが上位を目指す。



女子は四学香川西Aが初優勝へ視界良好だ。1区橋本から4区増田まですべて全国高校駅伝出場メンバーが残り、全員が3000メートル9分台。普段通りの力を発揮できれば優位は動かない。全員が1年生のBチームも力がある。



他校は1年生主体だが高松工Aが粒ぞろい。ストライドが大きく後半に強い大庭、スピードのある田中の有望選手を固めた序盤の出来が好走の鍵を握る。3連覇が懸かる小豆島中央は、粘り強い走りができる三木春と奥村がチームを引っ張る。



男子

香川中央（石井泰史監督）

亀田佳樹、森悠一、山川遥斗、石川琉聖、福永純真、高石龍星、西川巧



小豆島中央（荒川雅之監督）

長尾周、丸山大輝、真砂拓冬、明田翔真、大石朝陽、奥大地



尽誠A（三津谷祐監督）

木山達哉、宮崎友揮、木山克哉、畑山大知、井下大誌、篠原功多、上杉健太



坂出（山本雅典監督）

島裕輔、大岡永吉、西谷千乃与、中沢和馬、岩切拓海、横田湧司



四学香川西（青海知伸監督）

竹田泰士、豊嶋琉久、矢野彪雅、石田大和、新庄亜人夢、太田智也、新居大茅



高松工（三谷昌輝監督）

宮崎琉樹哉、寒川遥貴、大西悠太、神高周、佐藤龍希、出水泰斗、中西誠



高瀬（藤田茂樹監督）

伊藤克哉、一藁漱士、篠原優太朗、武内智睦、吉田堅信、竹林遥也、冨山愛翔



高松（久保圭一監督）

郷東知弘、西尾和修、出村伊知郎、森前航大、山口佐助、藤島佑成、萬治周平



三木（平井彰監督）

溝渕智紀、竹元勇貴、請川雅也、野中大誠、橋本拓弥



高松東（石井敦監督）

池内嵩、浜垣和真、和木柊磨、山地雄大、伊藤佳起、西田将騎、植田篤



高松北（関正英監督）

若宮大河、河渕優樹、木田晃稀、谷本敬太郎、大林寛治、山本航、東響太



善通寺一（森奈緒規監督）

岡阪祐希、北尾渉真、大野武瑠、大東勇介、城井利哉、玉岡龍真、池田和樹



香川中部養護（松下昌純監督）

久米流加、豊田輝星、渡辺誠人、宮武海凛、土屋秀昌



尽誠B（三津谷祐監督）

多田光佑、石井滉人、大谷楓斗、大西一輝、藤原佑太、後岡健丸、脇健斗



観音寺一（真鍋佑太監督）

豊永雅貴、山崎奨太、岩田和真、藤川大輝、白石黎、米谷啓吾、三宅純矢



高松一（岡宏彰監督）

三浦直起、高木凌、新池谷圭輝、尾崎真大、堀尾綾人、小市崇央、山西修矢



女子

四学香川西A（北村智宏監督）

橋本萌、柏木あさひ、本條菜奈子、増田梨美、寺脇聖乃



四学香川西B（北村智宏監督）

榎本樹羅、古原夏音、本田瑠花、森糸紗耶佳、寺脇聖乃、除万実子



四学香川西C（青海知伸監督）

伊藤佑奈、柴田ここり、吉識史央里、石川千晴、除万実子、奥田フェイ



坂出（山本雅典監督）

福浜馨、藤川萌加、西森愛子、広瀬芽依、藤本涼、浜崎琉香



小豆島中央（荒川雅之監督）

三木春奈、奥のぞみ、三木彩花、奧村清音、山中のあ



高松商（河北愛監督）

山下明希、三谷百衣子、阿部未怜、前田夏海、神前友美、神田藍里



高松工A（三谷昌輝監督）

大庭結菜、田中千夏、西池知紗、松本妃奈乃、村上祐里、西前美鈴



高松工B（三谷昌輝監督）

二羽杏美、岡真主、安藤羽衣、木村光李、村上祐里、西前美鈴



高瀬（久保田晶典監督）

樋笠絢菜、古志嶺奈、安藤晴香、森華菜、横山華穂、秋山玲奈



高松桜井（岡俊博監督）

東条実有、重藤萌里、山田万結、中野百萌、染原野衣、加藤由賀



高松北（関正英監督）

斎藤志帆、細川明香里、多田有芽佳、加藤沙彩、唐谷涼奈、古谷嗣実



高松（久保圭一監督）

大西春佳、河内梨緒、松岡久碧子、山本あかり、畠山遥凪



丸亀（久保樹監督）

磯野美空、森本栞梨、菊川涼佳、三好理子、塩田菜桜子、泉幸知



高松一（岡宏彰監督）

浅田晴香、西山恵怜菜、小川愛純、野崎夏未、伊沢綾夏、宮本かれん