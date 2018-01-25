タダノ１０連覇　四国実業団バド

バドミントンの四国実業団選手権はこのほど、愛媛県のアリーナ土居で男子の団体と個人戦、混合の団体戦を行った。男子団体1部決勝は県勢対決となり、タダノがPLAYERSCLUBに3―2で競り勝って10連覇を達成した。両チームと3位の県庁は全国大会（6月13〜17日・山口）の出場権を獲得した。（記録は団体が県勢と決勝、個人一般は県勢上位と決勝、年齢別は決勝）



【団体】

▽男子1部1回戦 県庁3―2四国ガス（愛媛） 四国電力3―2今治造船（愛媛） PLAYERSCLUB3―2Footwork（高知）



▽準々決勝

タダノ 4―1 高知市役所

県庁 4―1 川崎重工坂出

イチミヤグループ（愛媛） 3―2 四国電力

PLAYERSCLUB 3―2 三菱電機丸亀



▽準決勝

タダノ 3―2 県庁

PLAYERSCLUB 3―1 イチミヤグループ



▽3位決定戦

県庁 不戦勝 イチミヤグループ



▽決勝

タダノ 3―2 PLAYERSCLUB

○ 池内・伊沢 2―1 金子・山中

土居・木場 1―2 森・小西 ○

○ 伊沢 2―0 畠山

鎌野 0―2 山中 ○

○ 木場 2―0 金子



▽同2部予選リーグA組 （2）県庁2勝1敗（3）東洋炭素1勝2敗▽B組 （2）四国電力2勝1敗（3）タダノ1勝2敗＝以上落選



▽決勝

大塚製薬（徳島） 2―1 高知県庁A



▽同3部予選リーグA組 （1）県庁1勝1敗▽B組 （1）高松市役所3勝（4）東洋炭素3敗＝県庁、高松市役所が決勝進出



▽決勝

高松市役所 2―0 県庁



▽混合リーグ （2）三菱電機丸亀2勝1敗（3）川崎重工坂出1勝2敗（4）タダノ3敗



【個人一般】

▽男子シングルス準決勝

宮武（三菱電機丸亀） 2―1 石川（高知）

児子（徳島） 2―0 森下（川崎重工坂出）



▽決勝

児子 2（9―21）1 宮武

（21―13）

（21―18）



▽同ダブルス準決勝

森下・矢田（川崎重工坂出） 2―0 真鍋・権田（愛媛）

塩田・船越（四国電力） 2―0 村上・小山（県庁）



▽決勝

森下・矢田 2（21―11）0 塩田・船越

（22―20）



【個人年齢別】

▽男子シングルス30歳以上決勝

玉井（愛媛） 2―0 河端（愛媛）



▽同40歳以上決勝

山田（徳島） 2―0 西森（高知）



▽同50歳以上決勝

浜松（四国電力） 2―1 西原（四国電力）



▽同60歳以上決勝

沖原（高知） 2―0 松永（川崎重工坂出）



▽男子ダブルス30歳以上決勝

高橋・玉井（愛媛） 2―0 武内・柳瀬（愛媛）



▽同40歳以上決勝

増本・宮内（愛媛） 2―1 出口・秋山（高知）



▽同50歳以上決勝

浜松・西原（四国電力） 2―1 谷本・中元（県庁）