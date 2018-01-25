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タダノ１０連覇　四国実業団バド

2018/01/25 09:49

　バドミントンの四国実業団選手権はこのほど、愛媛県のアリーナ土居で男子の団体と個人戦、混合の団体戦を行った。男子団体1部決勝は県勢対決となり、タダノがPLAYERSCLUBに3―2で競り勝って10連覇を達成した。両チームと3位の県庁は全国大会（6月13〜17日・山口）の出場権を獲得した。（記録は団体が県勢と決勝、個人一般は県勢上位と決勝、年齢別は決勝）

　【団体】
　▽男子1部1回戦　県庁3―2四国ガス（愛媛）　四国電力3―2今治造船（愛媛）　PLAYERSCLUB3―2Footwork（高知）

　▽準々決勝
タダノ　4―1　高知市役所
県庁　4―1　川崎重工坂出
イチミヤグループ（愛媛）　3―2　四国電力
PLAYERSCLUB　3―2　三菱電機丸亀

　▽準決勝
タダノ　3―2　県庁
PLAYERSCLUB　3―1　イチミヤグループ

　▽3位決定戦
県庁　不戦勝　イチミヤグループ

　▽決勝
タダノ　3―2　PLAYERSCLUB
○　池内・伊沢　2―1　金子・山中
　　土居・木場　1―2　森・小西　○
○　伊沢　2―0　畠山
　　鎌野　0―2　山中　○
○　木場　2―0　金子

　▽同2部予選リーグA組　（2）県庁2勝1敗（3）東洋炭素1勝2敗▽B組　（2）四国電力2勝1敗（3）タダノ1勝2敗＝以上落選

　▽決勝
大塚製薬（徳島）　2―1　高知県庁A

　▽同3部予選リーグA組　（1）県庁1勝1敗▽B組　（1）高松市役所3勝（4）東洋炭素3敗＝県庁、高松市役所が決勝進出

　▽決勝
高松市役所　2―0　県庁

　▽混合リーグ　（2）三菱電機丸亀2勝1敗（3）川崎重工坂出1勝2敗（4）タダノ3敗

　【個人一般】
　▽男子シングルス準決勝
宮武（三菱電機丸亀）　2―1　石川（高知）
児子（徳島）　2―0　森下（川崎重工坂出）

　▽決勝
児子　2（9―21）1　宮武
　　　　（21―13）
　　　　（21―18）

　▽同ダブルス準決勝
森下・矢田（川崎重工坂出）　2―0　真鍋・権田（愛媛）
塩田・船越（四国電力）　2―0　村上・小山（県庁）

　▽決勝
森下・矢田　2（21―11）0　塩田・船越
　　　　　　　（22―20）

　【個人年齢別】
　▽男子シングルス30歳以上決勝
玉井（愛媛）　2―0　河端（愛媛）

　▽同40歳以上決勝
山田（徳島）　2―0　西森（高知）

　▽同50歳以上決勝
浜松（四国電力）　2―1　西原（四国電力）

　▽同60歳以上決勝
沖原（高知）　2―0　松永（川崎重工坂出）

　▽男子ダブルス30歳以上決勝
高橋・玉井（愛媛）　2―0　武内・柳瀬（愛媛）

　▽同40歳以上決勝
増本・宮内（愛媛）　2―1　出口・秋山（高知）

　▽同50歳以上決勝
浜松・西原（四国電力）　2―1　谷本・中元（県庁）

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