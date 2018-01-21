弓道　県高校遠的大会　記録

（20日・三豊市詫間弓道場）



▽男子団体（24射） （1）丸亀城西A（渡辺、佐々木、太田）16中（2）坂出13中（3）三本松13中（4）高松商A、琴平、志度A、多度津A（以上10中）（8）高瀬A、高松商B（以上8中）（10）多度津D7中（11）多度津C6中（12）笠田、観音寺一A、観音寺総合、高松西、飯山B、多度津B、丸亀（以上5中）（19）石田A、飯山A、志度B、観音寺一B、坂出商B、観音寺一C（以上4中）（25）津田、丸亀城西B（以上3中）（27）石田B2中（28）高瀬B0中＝2、3位は競射による



▽同個人（8射） （1）鎌田駿介（三本松）6中（2）川本（高松商）6中（3）太田（丸亀城西）6中＝1〜3位は射詰め競射による



▽女子団体（24射） （1）坂出C（北島、前田、大和）9中（2）丸亀城西A9中（3）三本松9中（4）丸亀城西B、坂出B（以上7中）（6）高松商A、坂出A（以上6中）（8）琴平、飯山A、観音寺総合、高松商B（以上5中）（12）志度A、津田、高瀬B、志度B（以上4中）（16）高松西3中（17）丸亀A、坂出商A、石田B、丸亀B、坂出商B（以上2中）（22）高瀬A、石田A、観音寺一（以上1中）（25）飯山B0中＝1〜3位は競射による



▽同個人（8射） （1）藤下璃乃（高松商）5中（2）上田（丸亀城西）4中（3）宮脇（三本松）4中＝2、3位は遠近法による