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都道府県対抗男子駅伝２１日号砲　県選抜、３０位台復帰へ闘志　序盤の出来がポイント

2018/01/21 09:48

３０位台でのゴールを目指す県選抜のメンバー
３０位台でのゴールを目指す県選抜のメンバー

　第23回全国都道府県対抗男子駅伝は21日、広島市の平和記念公園前発着の7区間48キロに47チームが出場して行われる。県選抜は30位台復帰が目標。2大会前は40位、昨大会は44位と振るわなかった直近2大会からの巻き返しを期す。

　目標が達成できるかは序盤の出来が大きなポイント。3区終了時点で30位台以上につければ視界が大きく開ける。

　1区は昨年末の全国高校駅伝で先陣を切り、区間25位と健闘した竹上を配置。2区林は昨年の県中学校駅伝最優秀選手。ピッチ走法でスピードがある。立命大で主力の一人として活躍する3区岩崎は勝負強い。

　4区はスピードのある井下が務め、5区は昨年12月に痛めた左脚のけがから復調した全国経験豊富な向井を起用する。6区村上は後半でもスピードを落とさない持久力が持ち味で、アンカーの7区森川は安定感が光る。

　荒川監督は「大きなブレーキがなければ30位台はいけると思っている。ずば抜けた選手はいないが、一人一人がしっかり自分の走りをしてほしい」と話している。

【県選抜予想オーダー】
区間　距　離　　　　名　　　前　所　　属　　　年齢
1区　（7キロ）　　　竹上　世那　小豆島中央高　18
2区　（3キロ）　　　林　　叶大　小豆島中　　　15
3区　（8．5キロ）　岩崎　祐也　立命大　　　　22
4区　（5キロ）　　　井下　大誌　尽誠高　　　　17
5区　（8．5キロ）　向井　悠介　小豆島中央高　18
6区　（3キロ）　　　村上　冬和　小豆島中　　　15
7区　（13キロ）　　森川　翔平　山陽特殊製鋼　27
控え　　　　　　　　多喜端夕貴　国士舘大　　　21
〃　　　　　　　　　長尾　　周　小豆島中央高　17
〃　　　　　　　　　前川　尚紀　高瀬中　15
▽監　督　荒川　雅之（小豆島中央高教）
▽コーチ　中村　徹也（小豆島中教）
　　　　　三津谷　祐（尽誠高職）

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