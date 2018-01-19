県選手団、総勢４２人　天皇杯２０位台復帰目指す　冬季国体

県教委は18日、第73回国民体育大会の幕開けとなる冬季大会（スケート＝28日〜2月1日・山梨▽アイスホッケー＝28日〜2月1日・神奈川▽スキー＝2月26〜28日・新潟）の県選手団を発表した。選手29人と本部役員、監督13人を含めた総勢42人で挑む。



スケート競技の団長は県連盟の北原良英会長、旗手は成年男子の北原良祐（四国電力）が務め、アイスホッケー競技の団長は県連盟の宮本欣貞会長、旗手は成年男子の畑中理（四電エンジニアリング）。スキー競技の団長は県連盟の槙塚正福会長、旗手は高橋有人（高松市上下水道局）に決まった。



県勢は、冬季を含む昨年の国体の天皇杯（男女総合）順位が30位。東四国国体後の最少得点で40位と低迷した一昨年から、成績は一気に回復した。今国体の目標は、6年ぶりとなる20位台への復帰。冬季大会では、ショートトラックのリレーで3年連続入賞中のスケート成年男子や、昨大会初戦敗退から巻き返しを期すアイスホッケー成年男子を中心に上位進出を目指し、今秋の本大会（9月29日〜10月9日・福井ほか）に弾みをつけたい。



結団壮行式は22日、県庁で開かれる。



スケート

【本部役員】団長 北原良英（県連盟会長）▽総監督 冨田武志（県教委事務局保健体育課体育主事）▽スポーツドクター 宮武慎（県体育協会スポーツドクター協議会監事）



◇ショートトラック

【監督】成年男子 北原良英（県連盟）



【選手】成年男子 泉雅博（県警）北原良祐（四国電力）尾崎起久（SGモータース高松店）北原侑典（西日本放送）



アイスホッケー

【本部役員】団長 宮本欣貞（県連盟会長）▽総監督 荒井憲司（県教委事務局保健体育課主任体育主事）▽総務 林充代（県体育協会事務局次長）▽スポーツドクター 宮武慎（県体育協会スポーツドクター協議会監事）



【監督】成年男子 北側雄哉（四電エンジニアリング）



【選手】金丸久、大日向洋平（以上リソーシズ）稲葉洋（四国コカ・コーラボトリング）鈴木崇嗣、畑中理、晒谷凌太（以上四電エンジニアリング）宇正峻英、袖山佑介（以上新日本印刷）稲葉惇（四国警備保障）前田健一（ALSOK香川）人里翔太（三木さぬき倶楽部）黒岩紘徳（医療法人社団西高松脳外科内科クリニック）牛窪憲太（小竹興業）晒谷和樹（四国電力）長谷川拓巳（一宮中教）虎直人（日大）



スキー

【本部役員】団長 槙塚正福（県連盟会長）▽副団長 佐野年計（県体育協会副会長）▽総監督 清水良徳（県連盟理事長）▽総務 末永卓治（県教委事務局保健体育課主任体育主事）伊礼淳（県体育協会事務局幹事）▽スポーツドクター 杉田英樹（県体育協会スポーツドクター協議会）



◇大回転

【監督】全種別 清水良徳（県連盟）



【選手】成年男子A 近藤一樹（大産大）森田泰地（神戸学院大）片山大輔（香川大）▽同C 小形秋弘（東芝キヤリアスキー部）高橋有人（高松市上下水道局）香川茂樹（ティーネットジャパン）▽成年女子B 中村有砂（へいわこどもクリニック）▽少年男子 斉藤永隼（藤井高）白河勇人（高松西高）