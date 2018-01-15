県勢、男女とも５階級Ｖ　重量挙げ四国高校選抜

重量挙げの全国高校選抜大会四国予選を兼ねた四国高校選抜大会は14日、多度津高で男女計15階級を行った。県勢は、女子69キロ級の田中美奈（香川中央）がトータル157キロ、同75キロ超級で北脇歩（多度津）がトータル145キロとそれぞれ大会新をマークして優勝するなど男女ともに5階級を制した。



全国大会（3月25〜27日・石川）の出場者は後日選考される。（記録は1位と県勢上位）



【男子】

▽53キロ級 （1）山本晃平（香川中央）148キロ（スナッチ62、ジャーク86）（3）小池（多度津）124キロ（58、66）

▽56キロ級 （1）山口優人（新居浜工）218キロ＝大会新（100＝大会新、118＝大会新）（2）森田（香川中央）179キロ（83、96）

▽62キロ級 （1）寺井勇二（香川中央）192キロ（87、105）（3）林（多度津）183キロ（82、101）

▽69キロ級 （1）上松未波（多度津）213キロ（98、115）（3）浜田（香川中央）185キロ（86、99）

▽77キロ級 （1）谷本朋広（香川中央）223キロ（101、122）（3）樋口（多度津）167キロ（75、92）

▽85キロ級 （1）横山遼（多度津）219キロ（94、125）

▽94キロ級 （1）一宮辰徳（徳島科学技術）185キロ（85、100）

▽105キロ級 （1）三宅敬之（新居浜工）260キロ（115、145）（3）北岡（香川中央）199キロ（91、108）

【女子】

▽48キロ級 （1）吉田いぶき（香川中央）123キロ（スナッチ53、ジャーク70）（3）花城（丸亀）112キロ（51、61）

▽53キロ級 （1）元木ひより（多度津）109キロ（45、64）

▽58キロ級 （1）久保遥香（香川中央）134キロ（58、76）（3）真鍋（多度津）103キロ（48、55）

▽63キロ級 （1）稲本愛里（新居浜南）144キロ＝大会新（68＝大会新、76）

▽69キロ級 （1）田中美奈（香川中央）157キロ＝大会新（72＝大会新、85）（3）宮脇（多度津）137キロ（60、77）

▽75キロ級 （1）山崎晴子（新居浜南）172キロ＝大会新（75＝大会新、97＝大会新）

▽75キロ超級 （1）北脇歩（多度津）145キロ＝大会新（62＝大会新、83＝大会新）