バドミントン　県ジュニア（中学）選手権第１日　記録

（13日・坂出市立体育館）

【男子ダブルス】

▽2年A決勝トーナメント1回戦

石川・坂東（木太） 2―1 新宅・長谷川（瀬居）

▽決勝

岡本・楠（木太） 2（21―10）0 石川・坂東

（21―19）

▽同B準決勝

植村・高野（古高松） 2―0 久米井・三野（屋島）

吉岡・永瀬（宇多津） 2―0 宇川・三好（三豊）

▽決勝

植村・高野 2（16―21）1 吉岡・永瀬

（22―20）

（21―18）

▽1年A準決勝

兵江・安芸（大川） 2―0 伊藤・密山（龍雲）

佐々木・村上（太田） 2―0 赤松・木村（木太）

▽決勝

佐々木・村上 2（16―14）0 兵江・安芸

（15―10）

▽同B準決勝

秋山・金沢（香川一） 2―0 西岡・大谷（宇多津）

山本・大塚（宇多津） 2―0 中山・鎌野（香川一）

▽決勝

山本・大塚 2（11―15）1 秋山・金沢

（15―13）

（15―11）

【女子ダブルス】

▽2年A決勝トーナメント1回戦

安田沙・安田莉（鶴尾） 2―0 野村・豊田（丸亀東）

▽決勝

大山・井本（香川一） 2（21―13）0 安田沙・安田莉

（21―11）

▽同B準決勝

堀川・小田（丸亀南） 2―0 朝倉・原岡（宇多津）

斎藤・近藤（琴平） 2―0 片山・長田（高瀬）

▽決勝

斎藤・近藤 2（21―13）1 堀川・小田

（15―21）

（21―11）

▽1年A準決勝

豊田・長町（小豆島） 2―0 大熊・児嶋（協和）

大野・西村（綾南） 2―0 大倉・三宅（三野津）

▽決勝

大野・西村 2（15―10）0 豊田・長町

（15―12）

▽同B準決勝

松浦・岡田（香川一） 2―0 大西・吉田（琴平）

岡本・前田（一宮） 2―0 岡田・川上（琴平）

▽決勝

岡本・前田 2（15―9）0 松浦・岡田

（15―10）