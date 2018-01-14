バドミントン　県ジュニア（中学）選手権第１日　記録

（13日・坂出市立体育館）
【男子ダブルス】
▽2年A決勝トーナメント1回戦
石川・坂東（木太） 2―1 新宅・長谷川（瀬居）
▽決勝
岡本・楠（木太） 2（21―10）0 石川・坂東
（21―19）
▽同B準決勝
植村・高野（古高松） 2―0 久米井・三野（屋島）
吉岡・永瀬（宇多津） 2―0 宇川・三好（三豊）
▽決勝
植村・高野 2（16―21）1 吉岡・永瀬
（22―20）
（21―18）
▽1年A準決勝
兵江・安芸（大川） 2―0 伊藤・密山（龍雲）
佐々木・村上（太田） 2―0 赤松・木村（木太）
▽決勝
佐々木・村上 2（16―14）0 兵江・安芸
（15―10）
▽同B準決勝
秋山・金沢（香川一） 2―0 西岡・大谷（宇多津）
山本・大塚（宇多津） 2―0 中山・鎌野（香川一）
▽決勝
山本・大塚 2（11―15）1 秋山・金沢
（15―13）
（15―11）
【女子ダブルス】
▽2年A決勝トーナメント1回戦
安田沙・安田莉（鶴尾） 2―0 野村・豊田（丸亀東）
▽決勝
大山・井本（香川一） 2（21―13）0 安田沙・安田莉
（21―11）
▽同B準決勝
堀川・小田（丸亀南） 2―0 朝倉・原岡（宇多津）
斎藤・近藤（琴平） 2―0 片山・長田（高瀬）
▽決勝
斎藤・近藤 2（21―13）1 堀川・小田
（15―21）
（21―11）
▽1年A準決勝
豊田・長町（小豆島） 2―0 大熊・児嶋（協和）
大野・西村（綾南） 2―0 大倉・三宅（三野津）
▽決勝
大野・西村 2（15―10）0 豊田・長町
（15―12）
▽同B準決勝
松浦・岡田（香川一） 2―0 大西・吉田（琴平）
岡本・前田（一宮） 2―0 岡田・川上（琴平）
▽決勝
岡本・前田 2（15―9）0 松浦・岡田
（15―10）