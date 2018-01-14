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バドミントン　県ジュニア（中学）選手権第１日　記録

2018/01/14 09:49

（13日・坂出市立体育館）
　【男子ダブルス】
　▽2年A決勝トーナメント1回戦
石川・坂東（木太）　2―1　新宅・長谷川（瀬居）
　▽決勝
岡本・楠（木太）　2（21―10）0　石川・坂東
　　　　　　　　　　（21―19）
　▽同B準決勝
植村・高野（古高松）　2―0　久米井・三野（屋島）
吉岡・永瀬（宇多津）　2―0　宇川・三好（三豊）
　▽決勝
植村・高野　2（16―21）1　吉岡・永瀬
　　　　　　　（22―20）
　　　　　　　（21―18）
　▽1年A準決勝
兵江・安芸（大川）　2―0　伊藤・密山（龍雲）
佐々木・村上（太田）　2―0　赤松・木村（木太）
　▽決勝
佐々木・村上　2（16―14）0　兵江・安芸
　　　　　　　　（15―10）
　▽同B準決勝
秋山・金沢（香川一）　2―0　西岡・大谷（宇多津）
山本・大塚（宇多津）　2―0　中山・鎌野（香川一）
　▽決勝
山本・大塚　2（11―15）1　秋山・金沢
　　　　　　　（15―13）
　　　　　　　（15―11）
　【女子ダブルス】
　▽2年A決勝トーナメント1回戦
安田沙・安田莉（鶴尾）　2―0　野村・豊田（丸亀東）
　▽決勝
大山・井本（香川一）　2（21―13）0　安田沙・安田莉
　　　　　　　　　　　　（21―11）
　▽同B準決勝
堀川・小田（丸亀南）　2―0　朝倉・原岡（宇多津）
斎藤・近藤（琴平）　2―0　片山・長田（高瀬）
　▽決勝
斎藤・近藤　2（21―13）1　堀川・小田
　　　　　　　（15―21）
　　　　　　　（21―11）
　▽1年A準決勝
豊田・長町（小豆島）　2―0　大熊・児嶋（協和）
大野・西村（綾南）　2―0　大倉・三宅（三野津）
　▽決勝
大野・西村　2（15―10）0　豊田・長町
　　　　　　　（15―12）
　▽同B準決勝
松浦・岡田（香川一）　2―0　大西・吉田（琴平）
岡本・前田（一宮）　2―0　岡田・川上（琴平）
　▽決勝
岡本・前田　2（15―9）0　松浦・岡田
　　　　　　　（15―10）

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