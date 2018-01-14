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男子・忍川（高松商）、女子・村井（高松商）Ｖ　無差別級　全国高校柔道県大会第１日

2018/01/14 09:46

　柔道の全国高校選手権県大会第1日は13日、高松市福岡町の県立武道館で男女各5階級の個人戦を行い、無差別級は男子が忍川尚汰（高松商）、女子は村井杏弥（同）が制した。各階級の優勝者は本大会（3月20、21日・日本武道館）の出場権を得た。

　最終日は14日、同武道館で男女の団体戦を行う。

　【男子個人】
　▽60キロ級準決勝
藤沢（高松商）　優　勢　井上（坂出工）
内池（尽誠）　優　勢　佐藤（三本松）
　▽決勝
藤沢　優　勢　内池
　▽66キロ級準決勝
山下（尽誠）　優　勢　豊嶋（坂出）
清積（尽誠）　上四方固め　猪木原（志度）
　▽決勝
清積　優　勢　山下
　▽73キロ級準決勝
冨田（三本松）　優　勢　黒田（尽誠）
平野（高松商）　裏固め　香川（観音寺一）
　▽決勝
平野　送り襟絞め　冨田
　▽81キロ級準決勝
川原（尽誠）　優　勢　黒川（英明）
三谷（高松商）　大外刈り　十河（英明）
　▽決勝
三谷　優　勢　川原
　▽無差別級準決勝
河野（高松商）　反則勝ち　有馬（高松商）
忍川（高松商）　優　勢　三宅（坂出一）
　▽決勝
忍川　優　勢　河野

　【女子個人】
　▽48キロ級準決勝
佐藤（高松商）　横四方固め　冨田（三本松）
多田（高松中央）　支え釣り込み足　増田（高松商）
　▽決勝
佐藤　横四方固め　多田
　▽52キロ級1回戦
兎子尾（高松商）　けさ固め　多田（志度）
　▽決勝
兎子尾　優　勢　赤川（高松中央）
　▽57キロ級準決勝
芹井（高松中央）　大内刈り　長尾（高松商）
有馬（高松商）　大内刈り　佐伯（小豆島中央）
　▽決勝
芹井　優　勢　有馬
　▽63キロ級1回戦
藤原（小豆島中央）　大外刈り　万藤（津田）
尾崎（高松中央）　けさ固め　蓮井（高松東）
　▽決勝
尾崎　優　勢　藤原
　▽無差別級1回戦
村井（高松商）　不戦勝　多田（高松中央）
　▽決勝
村井　反則勝ち　南原（高松商）

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