男子・忍川（高松商）、女子・村井（高松商）Ｖ　無差別級　全国高校柔道県大会第１日

柔道の全国高校選手権県大会第1日は13日、高松市福岡町の県立武道館で男女各5階級の個人戦を行い、無差別級は男子が忍川尚汰（高松商）、女子は村井杏弥（同）が制した。各階級の優勝者は本大会（3月20、21日・日本武道館）の出場権を得た。



最終日は14日、同武道館で男女の団体戦を行う。



【男子個人】

▽60キロ級準決勝

藤沢（高松商） 優 勢 井上（坂出工）

内池（尽誠） 優 勢 佐藤（三本松）

▽決勝

藤沢 優 勢 内池

▽66キロ級準決勝

山下（尽誠） 優 勢 豊嶋（坂出）

清積（尽誠） 上四方固め 猪木原（志度）

▽決勝

清積 優 勢 山下

▽73キロ級準決勝

冨田（三本松） 優 勢 黒田（尽誠）

平野（高松商） 裏固め 香川（観音寺一）

▽決勝

平野 送り襟絞め 冨田

▽81キロ級準決勝

川原（尽誠） 優 勢 黒川（英明）

三谷（高松商） 大外刈り 十河（英明）

▽決勝

三谷 優 勢 川原

▽無差別級準決勝

河野（高松商） 反則勝ち 有馬（高松商）

忍川（高松商） 優 勢 三宅（坂出一）

▽決勝

忍川 優 勢 河野



【女子個人】

▽48キロ級準決勝

佐藤（高松商） 横四方固め 冨田（三本松）

多田（高松中央） 支え釣り込み足 増田（高松商）

▽決勝

佐藤 横四方固め 多田

▽52キロ級1回戦

兎子尾（高松商） けさ固め 多田（志度）

▽決勝

兎子尾 優 勢 赤川（高松中央）

▽57キロ級準決勝

芹井（高松中央） 大内刈り 長尾（高松商）

有馬（高松商） 大内刈り 佐伯（小豆島中央）

▽決勝

芹井 優 勢 有馬

▽63キロ級1回戦

藤原（小豆島中央） 大外刈り 万藤（津田）

尾崎（高松中央） けさ固め 蓮井（高松東）

▽決勝

尾崎 優 勢 藤原

▽無差別級1回戦

村井（高松商） 不戦勝 多田（高松中央）

▽決勝

村井 反則勝ち 南原（高松商）