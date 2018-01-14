男子・忍川（高松商）、女子・村井（高松商）Ｖ　無差別級　全国高校柔道県大会第１日

柔道の全国高校選手権県大会第1日は13日、高松市福岡町の県立武道館で男女各5階級の個人戦を行い、無差別級は男子が忍川尚汰（高松商）、女子は村井杏弥（同）が制した。各階級の優勝者は本大会（3月20、21日・日本武道館）の出場権を得た。
最終日は14日、同武道館で男女の団体戦を行う。
【男子個人】
▽60キロ級準決勝
藤沢（高松商） 優 勢 井上（坂出工）
内池（尽誠） 優 勢 佐藤（三本松）
▽決勝
藤沢 優 勢 内池
▽66キロ級準決勝
山下（尽誠） 優 勢 豊嶋（坂出）
清積（尽誠） 上四方固め 猪木原（志度）
▽決勝
清積 優 勢 山下
▽73キロ級準決勝
冨田（三本松） 優 勢 黒田（尽誠）
平野（高松商） 裏固め 香川（観音寺一）
▽決勝
平野 送り襟絞め 冨田
▽81キロ級準決勝
川原（尽誠） 優 勢 黒川（英明）
三谷（高松商） 大外刈り 十河（英明）
▽決勝
三谷 優 勢 川原
▽無差別級準決勝
河野（高松商） 反則勝ち 有馬（高松商）
忍川（高松商） 優 勢 三宅（坂出一）
▽決勝
忍川 優 勢 河野
【女子個人】
▽48キロ級準決勝
佐藤（高松商） 横四方固め 冨田（三本松）
多田（高松中央） 支え釣り込み足 増田（高松商）
▽決勝
佐藤 横四方固め 多田
▽52キロ級1回戦
兎子尾（高松商） けさ固め 多田（志度）
▽決勝
兎子尾 優 勢 赤川（高松中央）
▽57キロ級準決勝
芹井（高松中央） 大内刈り 長尾（高松商）
有馬（高松商） 大内刈り 佐伯（小豆島中央）
▽決勝
芹井 優 勢 有馬
▽63キロ級1回戦
藤原（小豆島中央） 大外刈り 万藤（津田）
尾崎（高松中央） けさ固め 蓮井（高松東）
▽決勝
尾崎 優 勢 藤原
▽無差別級1回戦
村井（高松商） 不戦勝 多田（高松中央）
▽決勝
村井 反則勝ち 南原（高松商）