１４日に全国高校選抜剣道県予選　男子・高松商軸に混戦模様　女子は高松商、琴平中心

剣道の全国高校選抜大会県予選は14日、志度高で5人制の団体戦が行われる。男子は23校、女子は15校が出場し、男女の優勝校が本大会（3月27、28日・愛知）の出場権を獲得する。



男女ともに昨秋の県高校新人大会のベスト4をシードした。



男子はシード1位高松商を軸に混戦模様だ。新人大会優勝の高松商は主将井口、引かずに前で勝負できる谷本、成長著しい藤沢ら粒がそろう。同2位の英明も有力。積極性のある福田、粘り強い古川ら戦力が整い、初優勝に照準を合わせる。



下位シード勢は琴平が思い切りのよい岩本、冷静な試合運びが光る長尾海ら有望選手がそろい、2年ぶりの頂点を狙える。高松は団結力で勝負する。ノーシード勢は尽誠、丸亀、高松東が力がある。



女子の優勝争いはシード1位の高松商、同2位の琴平が中心か。高松商は新人大会で団体、個人2冠の気持ちの強い佐藤、瞬発力のある川崎がチームを引っ張る。琴平は思い切りのよい選手がそろい、県高校新人大会個人8強の村岡柚がチームをまとめ、坂口、村岡なの両1年も頼もしい。



同3位の観音寺総合は主将森を中心にまとまる。同4位の高松東は強気の攻めが光る松尾萌、積極性が持ち味の松尾夢の姉妹が中心。